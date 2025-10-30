الاجتماع بين ترامب والرئيس الصيني: التوصل لاتفاق للمعادن النادرة .. وخفض الرسوم على الفنتانيل

أنهى الرئيس الأميركي دونالد ترامب اجتماع طال انتظاره مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، ووصفه بأنه رائعاً.

وقال ترامب بعد الانتهاء من الاجتماع الذي انعقد في كوريا الجنوبية، اليوم الخميس، الثلاثين من أكتوبر تشرين الأول، إن الرسوم الجمركية على الصين ستنخفض إلى 47% من 57%.

كما تطرق ترامب إلى الحديث عن المعادن النادرة، مشدداً أن الصين ستواصل تصديرها، مشيراً إلى أنه تمت تسوية جميع المسائل المتعلقة بها.

وفي الوقت نفسه، صرح ترامب بأنه سيزور الصين في أبريل نيسان، فيما يزور الرئيس الصيني أميركا في وقت لاحق.

خفض الرسوم على الفنتانيل

وفيما يتعلق بملف الفنتانيل، قال ترامب إنه تم الاتفاق على أن يبذل شي قصارى جهده لوقف الفنتانيل. مضيفاً: سأخفض رسوم الفنتانيل على الصين إلى 10% من 20%

كما أكد الرئيس الأميركي على أن مشتريات فول الصويا ستبدأ على الفور.

وعلى صعيد إشكالية الرقائق، قال الرئيس الصيني: ناقشنا مسألة الشرائح الإلكترونية، وسوف يتحدثون مع شركة إنفيديا وغيرها بشأن الحصول على الشرائح.

لكن في الوقت نفسه، قال ترامب إنه لم يناقش مسألة شرائح الذكاء الاصطناعي المتطورة "بلاكويل" من إنتاج شركة إنفيديا خلال محادثاته مع الرئيس الصيني شي جين بينغ.

وتراجع ترامب عن تصريحات أدلى بها قبل يوم حول إمكانية مساعدة الشركة على تصدير نسخة مصغرة من منتج حالي رائد يعد عنصراً أساسياً في سباق الذكاء الاصطناعي.

وقال ترامب للصحفيين على متن طائرة الرئاسة بعد مغادرته الاجتماع مع شي، وهو الأول لهما منذ عودته إلى البيت الأبيض "نحن لا نتحدث عن شرائح بلاكويل" رغم أنه قال أمس الأربعاء في طريقه إلى كوريا الجنوبية إنه قد يناقش المسألة مع الزعيم الصيني.