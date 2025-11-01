قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
متى نصلي الضحى اليوم بالساعة؟.. صليها ركعتين فقط بعد 9 دقائق
سعر الدولار في البنك المركزي اليوم السبت 1 نوفمبر 2025
قبل الفصل في حكم حبسها .. هدير عبد الرازق تواجه 3 سيناريوهات
مواعيد القطارات من أسوان إلى القاهرة اليوم السبت 1-11-2025
شريف القماطي: منتخب مصر للتجديف من أقوى الفرق في أفريقيا
اللواء محمد إبراهيم: التحركات المصرية منعت تصفية القضية الفلسطينية
الزراعة: فتح السوق الفنزويلي أمام صادرات مصر من الرمان
في الشرق والجنوب .. غارات إسرائيلية عنيفة على قطاع غزة
تعرف على حكم مباراة الأهلي و المصري البورسعيدي
الصين تقترح إنشاء منظمة عالمية للتعاون في مجال الذكاء الاصطناعي
كيفية صلاة الفجر للمرأة في البيت 4 ركعات.. بـ12 خطوة كما علمنا النبي
المصري يختتم معسكر برج العرب استعدادًا لمواجهة الأهلي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

اللواء محمد إبراهيم: التحركات المصرية منعت تصفية القضية الفلسطينية

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
منار عبد العظيم

أكد اللواء محمد إبراهيم الدويري، وكيل جهاز المخابرات العامة المصرية السابق، أن مسار الأحداث خلال السنوات الماضية كان يتجه نحو تصفية القضية الفلسطينية، موضحًا أن مصر كانت واعية لهذا المخطط منذ بدايته وقرأت أبعاده بدقة شديدة.

وأوضح الدويري خلال حواره في برنامج "الجلسة سرية" الذي يقدمه الكاتب الصحفي والإعلامي سمير عمر على شاشة القاهرة الإخبارية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أعلن موقف مصر الحاسم برفض أي تحركات أو مشروعات تمس القضية الفلسطينية أو تتضمن فكرة تهجير الفلسطينيين إلى سيناء، مؤكدًا أن القاهرة أبلغت هذا الموقف الواضح لجميع الأطراف الدولية والإقليمية المعنية.

قراءة واقعية لخطة ترامب

وأشار وكيل المخابرات العامة السابق إلى أن خطة ترامب للسلام لا يجب النظر إليها باعتبارها إيجابية بالكامل أو سلبية بالكامل، بل ينبغي التعامل معها بواقعية سياسية تسمح بتحويل بعض بنودها إلى فرص يمكن توظيفها لخدمة القضية الفلسطينية بدلاً من أن تكون تهديدًا لها.

وقال الدويري: "نحن لا نرفض الحوار أو الأفكار، ولكننا نرفض المساس بالثوابت الوطنية الفلسطينية أو محاولة فرض واقع جديد على الأرض".

التحرك المصري من أجل غزة

وتحدث الدويري عن الدور المصري الحالي في قطاع غزة، موضحًا أن التحركات المصرية تهدف إلى وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية بشكل مستمر، إضافة إلى منع التهجير القسري للسكان، والعمل على الوصول إلى مرحلة من الهدوء والاستقرار تتيح بدء عملية إعادة الإعمار مع الحفاظ على بقاء السكان في أماكنهم.

وأكد الدويري أن مصر تتحرك من منطلق مسؤوليتها التاريخية تجاه القضية الفلسطينية، مشددًا على أن القاهرة لن تسمح بتصفية القضية أو المساس بحقوق الشعب الفلسطيني، وأن موقفها ثابت في دعم الشعب الفلسطيني وحقه في إقامة دولته المستقلة.

اللواء محمد إبراهيم الدويري وكيل جهاز المخابرات العامة المصرية تهجير الفلسطينيين سيناء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة القمص إيليا نعيم

وفاة القمص إيليا نعيم وزوجته في حادث أليم.. وإصابة ابنتيهما في حالة خطرة

تريند صور الفراعنة

سلفي يُحرّم تريند صور الفراعنة.. وعالم أزهري: جائز وفتواه لا أصل لها في الشرع

الرئيس الفنزويلي

بعد التهديد الأمريكي.. الرئيس الفنزويلي يطلب النجدة من روسيا والصين

حادث تصادم

مصرع قس وزوجته وإصابة 3 آخرين في حادث تصادم بطريق "قنا - سفاجا"

سعر الذهب اليوم

انخفاض أسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر.. وترقب في الأسواق

تنصيب الأنبا سيميون مطرانا جديدا لدير سانت كاترين

في أجواء روحية مهيبة.. تنصيب الأنبا سيميون مطرانا جديدا لدير سانت كاترين

الفاشر

بعد انتشار الفيديوهات.. ماذا يحدث في الفاشر السودانية؟

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم السبت 1-11-2025 في مصر

ترشيحاتنا

مكرونة بالزبدة والزيتون

طريقة عمل مكرونة بالزبدة والزيتون بأسهل الخطوات

الفول

فوئد وأضرار.. ماذا يحدث للجسم عند تناول الفول في الصباح

الكابوريا

متبلة ولذيذة.. طريقة عمل الكابوريا

بالصور

إشارات تدل على أن الديتوكس يضرّك.. بدائل صحية للتخلص من السموم

إشارات تدل على أن الديتوكس يضرّك
إشارات تدل على أن الديتوكس يضرّك
إشارات تدل على أن الديتوكس يضرّك

الطعام البارد لا يقل خطراً عن المقلي.. صدمة في مطبخك قد لا تتوقعها.. نصائح بسيطة لحماية صحتك

الطعام البارد لا يقل خطراً عن المقلي
الطعام البارد لا يقل خطراً عن المقلي
الطعام البارد لا يقل خطراً عن المقلي

طبخ بدون نار.. 5 أكلات باردة تصلح للغداء أو العشاء

طبخ بدون نار.. 5 أكلات باردة تصلح للغداء أو العشاء
طبخ بدون نار.. 5 أكلات باردة تصلح للغداء أو العشاء
طبخ بدون نار.. 5 أكلات باردة تصلح للغداء أو العشاء

أسرار المطاعم في تحمير الدجاج.. نكهة لا تُقاوم في البيت

أسرار المطاعم في تحمير الدجاج
أسرار المطاعم في تحمير الدجاج
أسرار المطاعم في تحمير الدجاج

فيديو

أزمه شيماء سعيد

بيهددني بالفيديوهات زيها.. طليقة إسماعيل الليثي تربط مصيرها بأزمة رحمة محسن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام ـ أستاذ أصول التربية والمستشار التربوي

د. منال إمام تكتب: مصر جاءت وبعدها جاء التاريخ

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: المتحف المصري الكبير.. رمز لنهضة مصر الحديثة أمام العالم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: هنا تتكلم الحضارة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبدالقادر يكتب: المتحف المصري الكبير.. قلب الحضارة النابض

محمد مندور

محمد مندور يكتب: لماذا نحتفي بالمتحف المصري الكبير؟

المزيد