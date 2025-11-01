اللواء محمد إبراهيم: التحركات المصرية منعت تصفية القضية الفلسطينية

أكد اللواء محمد إبراهيم الدويري، وكيل جهاز المخابرات العامة المصرية السابق، أن مسار الأحداث خلال السنوات الماضية كان يتجه نحو تصفية القضية الفلسطينية، موضحًا أن مصر كانت واعية لهذا المخطط منذ بدايته وقرأت أبعاده بدقة شديدة.

وأوضح الدويري خلال حواره في برنامج "الجلسة سرية" الذي يقدمه الكاتب الصحفي والإعلامي سمير عمر على شاشة القاهرة الإخبارية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أعلن موقف مصر الحاسم برفض أي تحركات أو مشروعات تمس القضية الفلسطينية أو تتضمن فكرة تهجير الفلسطينيين إلى سيناء، مؤكدًا أن القاهرة أبلغت هذا الموقف الواضح لجميع الأطراف الدولية والإقليمية المعنية.

قراءة واقعية لخطة ترامب

وأشار وكيل المخابرات العامة السابق إلى أن خطة ترامب للسلام لا يجب النظر إليها باعتبارها إيجابية بالكامل أو سلبية بالكامل، بل ينبغي التعامل معها بواقعية سياسية تسمح بتحويل بعض بنودها إلى فرص يمكن توظيفها لخدمة القضية الفلسطينية بدلاً من أن تكون تهديدًا لها.

وقال الدويري: "نحن لا نرفض الحوار أو الأفكار، ولكننا نرفض المساس بالثوابت الوطنية الفلسطينية أو محاولة فرض واقع جديد على الأرض".

التحرك المصري من أجل غزة

وتحدث الدويري عن الدور المصري الحالي في قطاع غزة، موضحًا أن التحركات المصرية تهدف إلى وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية بشكل مستمر، إضافة إلى منع التهجير القسري للسكان، والعمل على الوصول إلى مرحلة من الهدوء والاستقرار تتيح بدء عملية إعادة الإعمار مع الحفاظ على بقاء السكان في أماكنهم.

وأكد الدويري أن مصر تتحرك من منطلق مسؤوليتها التاريخية تجاه القضية الفلسطينية، مشددًا على أن القاهرة لن تسمح بتصفية القضية أو المساس بحقوق الشعب الفلسطيني، وأن موقفها ثابت في دعم الشعب الفلسطيني وحقه في إقامة دولته المستقلة.