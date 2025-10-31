وكيل المخابرات السابق: نحن في مرحلة قرار أمريكي إسرائيلي لتصفية القضية الفلسطينية

قال اللواء محمد إبراهيم الدويري، وكيل جهاز المخابرات العامة المصرية السابق، إن مصر حاولت السير في مسارين، هما مسار المصالحة ولم نصل فيه لشيء حتى اجتماع العلمين في 31 يوليو 2023، و"عملنا كتلة أوراق تعمل مصالحة للعالم كله، ومن الممكن أن نعطيها للرئيس ترامب لعمل سلام في العالم، وحاولنا بقدر الإمكان التحرك في الأمر السياسي".

وأضاف اللواء محمد إبراهيم الدويري، وكيل جهاز المخابرات العامة المصرية السابق، خلال استضافته ببرنامج "الجلسة سرية" الذي يقدمه الكاتب الصحفي والإعلامي سمير عمر، على شاشة "القاهرة الإخبارية": "القضية الفلسطينية تمر الآن بأصعب مرحلة في مراحلها، لأنها ليست مرحلة اختبار أو تعثر أو مشاكل أو قضية يمكن حلها من عدمه، فنحن الآن في مرحلة قرار أمريكي إسرائيلي لتصفية القضية الفلسطينية".

وتابع اللواء محمد إبراهيم الدويري، وكيل جهاز المخابرات العامة المصرية السابق، أن : "من يقرأ الصورة عن قرب وعن كسب بواقعية شديدة يرى ما يحدث الآن لتصفية القضية الفلسطينية، فغزة تدمر تماما وإعادة الإعمار قد تستغرق من 10 إلى 20 عاما، والضفة الغربية تلتهم والضم يسير على الأرض دون إعلان وبقدر الإمكان يتم ضرب السلطة الفلسطينية وتم تدمير معظم قيادات حماس ومعظم قيادات غزة".