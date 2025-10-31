وزير الأوقاف يقرر تكريم مواطن أعاد تثبيت علم دولة بعد سقوطه بطريق المتحف المصري الكبير

أشادت وزارة الأوقاف، بقيام أحد المواطنين اسمه "عم شريف" برفع وتثبيت علم ألبانيا إحدى الدول المشاركة في احتفال المتحف المصري الكبير بعدما كاد يسقط على الأرض، قائلة "موقف مصري الروح عالمي الدلالة، أكرم عَلَمَ دولةٍ من الدول الضيوف في افتتاح متحف مصر الكبير غدا".

تكريم مواطن أعاد تثبيت علم دولة بعد سقوطه بطريق المتحف المصري الكبير

وكانت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي تناقلت مقطعًا مصوَّرًا للمواطن المصري "شريف"، في أحد شوارع مدينة الجيزة، على طريق يؤدي إلى المتحف المصري الكبير وقد ازدان بأعلام الدول التي يتوافد مسؤولوها إلى مصر للمشاركة في افتتاح متحف مصر الكبير – هدية مصر المتفردة إلى العالم.

تصادف مرور المواطن "شريف" بالمنطقة فرأى علم إحدى الدول وقد تهاوى بفعل الرياح، فبادر بتثبيت العلم في مكانه بعد أن تداعت من ضميره معاني الاحترام لقيمة الوطن والعَلَم كما اعتادها لوطنه، والروح المصرية الأصيلة في التعامل بمقتضيات الاحترام والإكرام لكل الناس عمومًا ولضيوف مصر خصوصًا، وتلاقت مع تلك المعاني أفكار باعثة على قيم الجمال الواجب في أن تكون صورة مصر وأهلها على أرقى ما تكون في استقبال ضيوفها وفي تقديم حضارتها للعالم.

وأضافت وزارة الأوقاف في بيانها "ما أجمل هذا الوعي العميق في نفس عم "شريف"، وما أنبل هذا التصرف الذي لا يصدر إلا من قلب "شريف"، وما أروع مصر – حضارةً وشعبًا – عندما يكون هذا التصرف النبيل من أبنائها دلالةً على نفاسة معدنهم، وعمق حضارتهم، ورشيد فهمهم لمعاني الجمال والرقي بكل بواعثها الدينية والحضارية".

وتابعت وزارة الأوقاف إن تصرف عم شريف يقدم الصورة اللائقة بمعدن المصريين في احترام دول العالم ورموزها الوطنية، ويعكس الوعي العميق لدى الإنسان المصري بمقتضى الحدث في احتفالنا بافتتاح المتحف الكبير، وارسال رسالة للعالم باحترامنا لهم وترحيبنا بهم

واختتمت وزارة الأوقاف "لكل تلك المعاني المتناهية في الرقي، قرر الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، استقبال عم "شريف" بعد احتفالات افتتاح متحف مصر الكبير وتكريمه؛ فمن أحسن التعبير عن مصر وشعبها، والترحيب بزوارها وضيوفها، جدير بكل تكريم وثناء".