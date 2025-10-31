مع افتتاح المتحف المصري.. وزارة الأوقاف تؤكد: حُسن معاملة السائح واجب ديني

نشرت وزارة الأوقاف، مقطع فيديو أكدت فيه أهمية الحرص على حسن معاملة السائح تزامنًا مع احتفال مصر بافتتاح المتحف المصري الكبير، ويأتي ذلك ضمن جهود الوزارة لنشر الفكر الوسطي المعتدل من خلال مبادرة "صحح مفاهيمك" لتصحيح السلوكيات المجتمعية والمفاهيم الخاطئة.

وزارة الأوقاف تنشر فيديو عن معاملة السائح تزامنا مع افتتاح المتحف المصري

وأضافت وزارة الأوقاف، عبر فيديو الذي نشرته صفحة رئاسة مجلس الوزراء على موقع فيسبوك، أن حُسن معاملة السائح ليس واجبًا من أجل الضيافة فقط، بل واجب ديني وأخلاقي، مستشهدة بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه».

وتابعت وزارة الأوقاف "السائح ضيف في بلدنا.. نحسن استقباله ونُظهر أخلاقنا الجميلة.. اختار واصنع الفرق، لما حد ييجي بلدك.. بيكون ضيف والضيف له مكانة.. له احترام.. وله واجب الكرم".

واختتمت الوزارة الفيديو مناشدة "السائح اللي بيزور مصر مش جاي علشان نعامله بجفاء أو نستغله ده جاي علشان يشوف بلد عظيمة، بلد حضارة، وتاريخ، وأخلاق! تخيل لو كل سائح رجع بلده وهو شايل في قلبه صورة جميلة عن مصر؟ هيحكي عنها بحب، وهيرجع تاني، وهيجيب معاه ناس كمان.. وساعتها بلدنا مصر تكبر أكتر في عيون العالم".

الرئيس السيسي يشهد افتتاح المتحف المصري الكبير بمشاركة ٧٩ وفدا رسميا

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يشهد مساء غدٍ السبت، الموافق الأول من نوفمبر 2025، افتتاح المتحف المصري الكبير، والذي يُمثل حدثاً استثنائياً في تاريخ الثقافة والحضارة الإنسانية، حيث أنه من المقرر أن يُشارك في حفل الافتتاح ٧٩ وفداً رسمياً، من بينهم ٣٩ وفداً برئاسة ملوك وأمراء ورؤساء دول وحكومات، بما يعكس اهتمام المجتمع الدولي بالحضارة المصرية العريقة وبالدور الثقافي والإنساني المتفرد الذي تضطلع به مصر.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأنه من المقرر أن يُشارك في هذا الحدث التاريخى ملوك وملكات وأولياء عهد وأمراء وأعضاء من الأسر الحاكمة من؛ بلجيكا، وإسبانيا، والدنمارك، والأردن، والبحرين، وسلطنة عمان، والإمارات، والسعودية، ولوكسمبورج، وموناكو، واليابان وتايلاند.

كما سيشارك رؤساء كل من جيبوتي، والصومال، وفلسطين، والبرتغال، وأرمينيا، وألمانيا، وكرواتيا، وقبرص،وألبانيا، وبلغاريا، وكولومبيا، وغينيا الاستوائية، والكونجو الديمقراطية، وغانا، وإريتريا، وفرسان مالطا، وكذا رئيسالمجلس الرئاسي الليبي، ورئيس مجلس القيادة اليمني.

وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أنه سيشارك في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير أيضاًرؤساء وزراء كل من اليونان، والمجر، وبلجيكا، وهولندا، والكويت، ولبنان، ولوكسمبورج وأوغندا.

ونوه بأن هناك حضورا وزاريا وبرلمانيا رفيع المستوى من أوزباكستان، وأذربيجان، والجزائر، وقطر، والمغرب،وتونس، وسويسرا، والسويد، وفنلندا، وسلوفاكيا، والنمسا، والمملكة المتحدة، وفرنسا، والفاتيكان، ومالطا، ورومانيا،وروسيا، وأيرلندا، وصربيا، وتركيا، وإيطاليا، وسنغافورة، والهند، وقيرغيزستان، والصين، وسريلانكا، وباكستان، وزامبيا،وأنجولا، وكوت ديفوار، والكاميرون، وجنوب أفريقيا، والجابون، وتشاد، وكينيا، ورواندا، وتوجو، والبرازيل، وكندا،والولايات المتحدة.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أنه سيشارك كذلك من المنظمات الإقليمية والدولية كل من الأمين العام لجامعةالدول العربية، والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، والممثل السامي لتحالفالحضارات نيابة عن السكرتير العام للأمم المتحدة، بالإضافة إلى مشاركة رئيس البرلمان العربي، ورئيس وكالةالجايكا، وعدد من رؤساء وممثلي كبرى الشركات العالمية.

وذكر المتحدث الرسمي أن هذا التمثيل والحضور غير المسبوق لافتتاح أكبر متحف في العالم مخصص لحضارةواحدة يعكس الاهتمام الدولى برؤية الدولة المصرية في الجمع بين عراقة الماضي وإبداع الحاضر وازدهارالمستقبل، وليؤكد المكانة الفريدة لمصر كجسر حضاري بين كافة شعوب العالم المحبة للثقافة وللسلام.