الأوقاف تشارك في ورشة عمل لتعزيز الوعي المجتمعي بمخاطر مقاومة مضادات الميكروبات

شاركت وزارة الأوقاف في ورشة عمل بعنوان: «متابعة استراتيجية الصحة الواحدة للتواصل بشأن الميكروبات المقاومة للمضادات الميكروبية»، والتي نظمتها وزارة الصحة والسكان، بمشاركة ممثلين عن وزارات: الأوقاف، والزراعة، والبيئة، والموارد المائية والري، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتنمية المحلية، إلى جانب هيئة الدواء المصرية، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، وبالتعاون مع منظمة الصحة العالمية (WHO)، ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (FAO).

ورشة عمل لتعزيز الوعي المجتمعي بمخاطر مقاومة مضادات الميكروبات

جاء تنظيم الورشة في إطار تكامل الجهود الوطنية لمواجهة خطر مقاومة مضادات الميكروبات، وتعزيز الوعي المجتمعي والمؤسسي والإعلامي بهذه المخاطر، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، بضرورة التكاتف مع المؤسسات الوطنية لنشر الوعي الصحي والمجتمعي، وتماشيًا مع توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصحة والسكان، بتطوير آليات التواصل والتنسيق بين القطاعات المختلفة لتطبيق نهج «الصحة الواحدة»، في ضوء الجهود المشتركة للمجموعة الوزارية للتنمية البشرية؛ لتعزيز الوعي المجتمعي ومواجهة المخاطر الصحية.

وأكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الورشة ناقشت آليات تفعيل الاستراتيجية الوطنية لمقاومة مضادات الميكروبات، واستعرضت أدوار الجهات الشريكة، مشددًا على أهمية تطبيق نهج الصحة الواحدة لتحقيق الأمن الصحي والغذائي والبيئي، وأهمية التعاون والتنسيق المستمر بين القطاعات المختلفة لتفعيل الاستراتيجية من خلال التواصل الفعال بشأن الميكروبات المقاومة، مع الإشارة إلى جهود الإدارة العامة للصحة الواحدة في رفع الوعي بالاستخدام الرشيد للمضادات الحيوية.

ومن جانبه، أوضح الدكتور عبدالرحمن بلال، مدير الإدارة العامة للصحة الواحدة، أن مواجهة خطر مقاومة المضادات الميكروبية تمثل أولوية وطنية تستلزم تضافر الجهود وتكامل الأدوار بين جميع الجهات ذات الصلة، وفقًا للاستراتيجية الوطنية للصحة الواحدة، بما يضمن استدامة المنظومة الصحية وسلامة المواطنين.

كما أكد ممثلو وزارة الأوقاف أن تعاليم الدين الإسلامي الحنيف تدعو إلى الحفاظ على صحة الإنسان وتنظيم شؤونه الحياتية في مطعمه ومشربه وسلوكه، إلى جانب اهتمام الإسلام بالحيوان والنبات والبيئة؛ تحقيقًا للتوازن البيئي وحمايةً لمصالح المجتمع.

وفي ختام الورشة، أكد ممثلو الجهات المشاركة على أهمية استمرار التنسيق والتعاون المشترك للوصول إلى مختلف شرائح المجتمع، والمساهمة في مواجهة التحديات الصحية والمخاطر المحتملة؛ حفاظًا على صحة الإنسان والحيوان والنبات والبيئة.

