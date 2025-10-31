وزارة الأوقاف تعقد دورة متخصصة للواعظات في مجال الظهور الإعلامي

افتتح الدكتور السيد عبد الباري - رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، نيابة عن الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف، الدورة التدريبية المتخصصة للواعظات حول «الظهور الإعلامي»، التي تستمر فعاليتها حتى 10 من نوفمبر الجاري، بحضور الشيخ محمود أبو العزايم - مساعد الوزير لشئون التدريب، والدكتورة مروة ياسين - مساعد الوزير لشئون الواعظات، والدكتور خالد صلاح - مدير مديرية أوقاف القاهرة، والشيخ محمد مجدي عوض - مدير عام التدريب.

دورة متخصصة للواعظات في مجال الظهور الإعلامي

تستهدف الدورة، التي تبلغ مدتها 45 ساعة تدريبية، 21 واعظة، وتهدف الدورة إلى تعزيز مهارات الواعظات وتمكينهن من الظهور الإعلامي الفعال.

واستهل الدكتور السيد عبد الباري، محاضرته الافتتاحية بتوجيه رسائل مهمة للواعظات، مؤكدًا أن الدعوة هي خطة عمل وإنتاج، وتهدف إلى عمارة الحضارة وخلق مجتمع متماسك، وأن الدعوة الحقيقية تتحقق عندما يُخلِّص الداعية الخلق من ضائقتهم، من خلال المواساة والعطف وتطييب الخاطر، مشيرًا إلى أن هذه هي دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشدد على عدم الاعتماد على الكلام فقط دون العمل فالداعية قدوة، والداعية الناجح يجب أن يبلغ عن الحق ويصل إلى الناس بلا تكلف أو تصنع، واضعًا نصب عينه قول الله تعالى {قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ}، ودعا الواعظات إلى التركيز على جوهر الدعوة.

واختتم محاضرته بتوجيه ثلاث رسائل مهمة للواعظات، وهي الابتعاد عن المسائل المختلف عليها في الدعوة، وإعادة الثقة في نفوس المثقفين بصلاحية الدين، وعدم الإلحاح والضغط في الدعوة، مع التركيز على أن الفرائض وسائل وليست غايات.