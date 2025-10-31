قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
چايكا اليابانية: نستعد لإطلاق مركز المتحف المصري الكبير للترميم والبحث العلمي
تريند الزي الفرعوني.. كيف تحول صورتك لملك فرعوني باستخدام الذكاء الاصطناعي؟
أدهش العالم بحضارة استثنائية.. شيخ الأزهر يهنئ الرئيس السيسي والشعب بافتتاح المتحف المصري الكبير
أحدث ظهور لـ رحمة محسن بأحد أماكن السهر بعد أزمتها الأخيرة
أقرب محطة مترو من المتحف المصري الكبير وأسعار تذاكر الدخول
أسعار الذهب والدولار وتفاصيل حالة الطقس.. أخبار تهمك اليوم الجمعة
وزارة الأوقاف تعقد دورة متخصصة للواعظات في مجال الظهور الإعلامي
موعد مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي والقنوات الناقلة
أبرز مباريات اليوم الجمعة 31-10-2025 والقنوات الناقلة
الصحة الفلسطينية تتسلم 30 جثمانا لشهداء أفرج عنهم الاحتلال
فارق عمر صادم بين هادي الباجوري وعروسته هايدي خالد يثير الجدل
قصي خولي وكاريس بشار.. تفاصيل مسلسل 5 أرواح في رمضان 2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

وزارة الأوقاف تعقد دورة متخصصة للواعظات في مجال الظهور الإعلامي

وزارة الأوقاف تعقد دورة متخصصة للواعظات في مجال الظهور الإعلامي
وزارة الأوقاف تعقد دورة متخصصة للواعظات في مجال الظهور الإعلامي
شيماء جمال

افتتح الدكتور السيد عبد الباري - رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، نيابة عن الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف، الدورة التدريبية المتخصصة للواعظات حول «الظهور الإعلامي»، التي تستمر فعاليتها حتى 10 من نوفمبر الجاري، بحضور الشيخ محمود أبو العزايم - مساعد الوزير لشئون التدريب، والدكتورة مروة ياسين - مساعد الوزير لشئون الواعظات، والدكتور خالد صلاح - مدير مديرية أوقاف القاهرة، والشيخ محمد مجدي عوض - مدير عام التدريب.

دورة متخصصة للواعظات في مجال الظهور الإعلامي

تستهدف الدورة، التي تبلغ مدتها 45 ساعة تدريبية، 21 واعظة، وتهدف الدورة إلى تعزيز مهارات الواعظات وتمكينهن من الظهور الإعلامي الفعال.

واستهل الدكتور السيد عبد الباري، محاضرته الافتتاحية بتوجيه رسائل مهمة للواعظات، مؤكدًا أن الدعوة هي خطة عمل وإنتاج، وتهدف إلى عمارة الحضارة وخلق مجتمع متماسك، وأن الدعوة الحقيقية تتحقق عندما يُخلِّص الداعية الخلق من ضائقتهم، من خلال المواساة والعطف وتطييب الخاطر، مشيرًا إلى أن هذه هي دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشدد على عدم الاعتماد على الكلام فقط دون العمل فالداعية قدوة، والداعية الناجح يجب أن يبلغ عن الحق ويصل إلى الناس بلا تكلف أو تصنع، واضعًا نصب عينه قول الله تعالى {قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ}، ودعا الواعظات إلى التركيز على جوهر الدعوة.

واختتم محاضرته بتوجيه ثلاث رسائل مهمة للواعظات، وهي الابتعاد عن المسائل المختلف عليها في الدعوة، وإعادة الثقة في نفوس المثقفين بصلاحية الدين، وعدم الإلحاح والضغط في الدعوة، مع التركيز على أن الفرائض وسائل وليست غايات.

وزارة الأوقاف الأوقاف الظهور الإعلامي أسامة الأزهري وزير الأوقاف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

قفز 600 جنيه فجأة.. سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد الزيادة الجديدة

رحمة أحمد

رحمة أحمد بعد الزج باسمها في أزمة رحمة محسن: كرهت اسمي.. وهعمل محضر

المتحف المصري الكبير

بالساعة والتاريخ| موعد حفل افتتاح المتحف المصري الكبير.. صور

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 فاق التوقعات

إعصار

عاصفة القرن.. إعصار يضرب هايتي ووفاة 30 شخصا وفقدان العشرات

سعر الذهب

سعر الذهب صباح اليوم الجمعة 31-10-2025

عبد الباسط عبد الصمد

وفاة نجل الشيخ عبد الباسط عبد الصمد.. موعد الجنازة

سعر الذهب

سعر أكبر عيار ذهب اليوم 31-10-2025

ترشيحاتنا

محافظ أسيوط يوقع بروتوكول تعاون مع المحكمة العربية للتحكيم لتعزيز الوعي الوطني وتدريب الشباب

محافظ أسيوط: تعاون مع المحكمة العربية للتحكيم لتعزيز الوعي وتدريب الشباب

انفوجراف التنمية المحلية في اسبوع

بالإنفوجراف.. الحصاد الأسبوعي لوزارة التنمية المحلية.. إطلاق المرحلة الرابعة من مبادرة زراعة 100 مليون شجرة .. تعظيم الاستفادة سياحياً من مسار العائلة المقدسة

المتحف المصري الكبير

العالم يحجز مكانه في القاهرة.. خبير: إشغالات الفنادق تصل إلى 100% قبل افتتاح المتحف المصري الكبير

بالصور

بعد تفكك الهيكل.. عيوب تسلا سايبرتراك تتفاقم بعد سقوط شريط الإضاءة

تسلا
تسلا
تسلا

للتخلص الآمن من المخلفات الزراعية.. تجميع 457 ألف طن قش أرز بالشرقية

قش الأرز
قش الأرز
قش الأرز

بعد تسريحهم.. مهندسو تسلا يتحدون إيلون ماسك بسيارة كوبيه فاخرة

Speedster
Speedster
Speedster

عيوب التصنيع تجبر هوندا على سحب 700 ألف سيارة من الأسواق

هوندا
هوندا
هوندا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: هات ايدك يا ولا وتعالى نجري ..!!

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل نحن نحب من يُشبهنا أم من يُكملنا ؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: المتحف المصري إنجاز وأمانة

د. هبة النجار

د.هبة النجار تكتب: مصر.. وطن السلام

المزيد