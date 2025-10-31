قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بحضور محبيه وتلاميذه.. تشييع جنازة نجل الشيخ عبد الباسط عبد الصمد| فيديو
كلمة السر مصر.. واشنطن تلغي زيارة وزير الطاقة إلى إسرائيل
هدية مصر للعالم.. افتتاح المتحف المصري الكبير غدًا في احتفال أسطوري
الصحة تنظم ورشة عمل لتعزيز الوعي بمخاطر مقاومة مضادات الميكروبات
كريم الشناوي: السادة الأفاضل مغامرة حقيقية.. وراهنت على الاختلاف
رقص بملابس خادشة.. القبض على صانعة محتوى جديدة بالإسكندرية
من يحق لهم دخول المتاحف مجانا؟.. خبير يجيب
إدارة ترامب تمدد مهمة الحرس الوطني في العاصمة واشنطن حتى نهاية فبراير
موعد مباراة الزمالك وطلائع الجيش بالدوري المصري
چايكا اليابانية: نستعد لإطلاق مركز المتحف المصري الكبير للترميم والبحث العلمي
تريند الزي الفرعوني.. كيف تحول صورتك لملك فرعوني باستخدام الذكاء الاصطناعي؟
أدهش العالم بحضارة استثنائية.. شيخ الأزهر يهنئ الرئيس السيسي والشعب بافتتاح المتحف المصري الكبير
ديني

بث مباشر.. خطبة الجمعة من الجامع الأزهر

خطبة الجمعة من الجامع الأزهر
خطبة الجمعة من الجامع الأزهر
شيماء جمال

نقل صفحة الأزهر الشريف بثا مباشرا لشعائر صلاة الجمعة من رحاب الجامع الأزهر الشريف.

وكانت قد حددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة تحت عنوان "مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ".

وأوضحت أن الهدف من هذه الخطبة هو التوعية بمخاطر الفكر المتشدد وأثره في إنهاك وفساد المجتمعات.

مشددة على أن القرآن هو مصدر السكينة والراحة النفسية، مؤكدة أنه لم ينزل ليكون عبئا على البشر أو سببا في شقائهم، بل هو روح الحياة وحياة الأرواح، ويعمل على تحويل المحن إلى منح، والضياع إلى هداية.

علما بأن الخطبة الثانية ستكون تحت عنوان: (التعامل اللائق مع السياح).

الأزهر صلاة الجمعة من رحاب الجامع الأزهر الشريف صلاة الجمعة رحاب الجامع الأزهر الشريف وزارة الأوقاف خطبة الجمعة

الذهب

قفز 600 جنيه فجأة.. سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد الزيادة الجديدة

رحمة أحمد

رحمة أحمد بعد الزج باسمها في أزمة رحمة محسن: كرهت اسمي.. وهعمل محضر

المتحف المصري الكبير

بالساعة والتاريخ| موعد حفل افتتاح المتحف المصري الكبير.. صور

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 فاق التوقعات

إعصار

عاصفة القرن.. إعصار يضرب هايتي ووفاة 30 شخصا وفقدان العشرات

سعر الذهب

سعر الذهب صباح اليوم الجمعة 31-10-2025

عبد الباسط عبد الصمد

وفاة نجل الشيخ عبد الباسط عبد الصمد.. موعد الجنازة

سعر الذهب

سعر أكبر عيار ذهب اليوم 31-10-2025

وزارة الشباب والرياضة

وادى دجلة يكرم علي فرج ويطلق اسمه على أحد ملاعب الإسكواش

الاهلي

مصطفي أبو زهرة و محمد كامل يشاركان في انتخابات الأهلي

رئيس اتحاد الدراجات

رئيس اتحاد الدراجات: المتحف المصري الكبير إنجاز يجسد عظمة مصر وتاريخها

بالصور

لتشغيلها.. إشارة مرور تستغرق 10 أشهر و2.4 مليون دولار

إشارة مرور
إشارة مرور
إشارة مرور

بعد تفكك الهيكل.. عيوب تسلا سايبرتراك تتفاقم بعد سقوط شريط الإضاءة

تسلا
تسلا
تسلا

للتخلص الآمن من المخلفات الزراعية.. تجميع 457 ألف طن قش أرز بالشرقية

قش الأرز
قش الأرز
قش الأرز

بعد تسريحهم.. مهندسو تسلا يتحدون إيلون ماسك بسيارة كوبيه فاخرة

Speedster
Speedster
Speedster

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: هات ايدك يا ولا وتعالى نجري ..!!

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل نحن نحب من يُشبهنا أم من يُكملنا ؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: المتحف المصري إنجاز وأمانة

د. هبة النجار

د.هبة النجار تكتب: مصر.. وطن السلام

