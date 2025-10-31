بث مباشر.. خطبة الجمعة من الجامع الأزهر

نقل صفحة الأزهر الشريف بثا مباشرا لشعائر صلاة الجمعة من رحاب الجامع الأزهر الشريف.

وكانت قد حددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة تحت عنوان "مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ".

وأوضحت أن الهدف من هذه الخطبة هو التوعية بمخاطر الفكر المتشدد وأثره في إنهاك وفساد المجتمعات.

مشددة على أن القرآن هو مصدر السكينة والراحة النفسية، مؤكدة أنه لم ينزل ليكون عبئا على البشر أو سببا في شقائهم، بل هو روح الحياة وحياة الأرواح، ويعمل على تحويل المحن إلى منح، والضياع إلى هداية.

علما بأن الخطبة الثانية ستكون تحت عنوان: (التعامل اللائق مع السياح).