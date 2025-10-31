قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
دويتش فيلة: المتحف المصري الكبير رسالة إحياء للهوية الوطنية
انتكاسة جديدة لـ بول بوجبا تؤجل عودته إلى الملاعب مع موناكو
جامعة القاهرة تهنئ محافظة الجيزة بانضمامها إلى شبكة اليونسكو للمدن الإبداعية لعام 2025
البابا تواضروس عن افتتاح المتحف المصري الكبير: الأكبر في العالم ليعرف الجميع من هي مصر العريقة
حسام موافي: الأنيميا عرض وليست مرضا وأسبابها كثيرة.. فيديو
سعر ومواصفات تويوتا إنوفا 2026 العائلية في السوق السعودي
وكيل المخابرات السابق: مصر تعمل على بلورة كاملة لأفق سياسي أراه ليس قريبا
زاهي حواس: المتحف المصري فخر لـ مصر وليس مبنى
إنارة برج القاهرة بعبارتي مرحبا بكم في مصر وWelcome to Egypt
كريس سوتون: محمد صلاح سينفجر أمام أستون فيلا
وفاة القمص إيليا نعيم وزوجته في حادث أليم.. وإصابة ابنتيهما في حالة خطرة
تعرف على عدد حضور عمومية انتخابات الأهلي
أخبار البلد

مصر على أعتاب لحظة تاريخية جديدة.. افتتاح عالمي للمتحف الكبير

المتحف
المتحف
كتب محمود مطاوع

مصر على أعتاب لحظة تاريخية جديدة، يشهد العالم افتتاح المتحف المصري الكبير، غدا  في حدث عالمي يجسد امتداد حضارة خالدة تربط الماضي بالحاضر والمستقبل.

وبتصميم معماري فريد يطل على أهرامات الجيزة، يقف المتحف كجسر حضاري يعكس عبقرية الإنسان المصري، ويعيد إحياء أعظم حضارة عرفتها الإنسانية في إطار معاصر يجمع بين الأصالة والحداثة.

ويمتد المتحف على مساحة تبلغ نحو 490 ألف متر مربع، ليصبح الأكبر من نوعه في العالم، كما يضم “الدرج العظيم” الذي تصطف على جانبيه تماثيل شامخة لملوك مصر، بارتفاع يصل إلى 6 طوابق، في مشهد مهيب يجسد فخامة التصميم وضخامة البناء.

ويضم المتحف المجموعة الكاملة للملك توت عنخ آمون التي تُعرض لأول مرة في مكان واحد، وتضم أكثر من ٥٠٠٠ قطعة من كنوز الملك، إلى جانب آلاف القطع الأثرية التي تروي تاريخ مصر عبر العصور، لتجعل من المتحف سجلًا حيًا للحضارة المصرية.

https://www.facebook.com/share/v/17GmEMSdhW/

ولا يقتصر المتحف على عرض الآثار فقط، بل يمثل مدينة متكاملة للثقافة والمعرفة، تضم مركزًا عالميًا لترميم الآثار، وقاعات عرض حديثة، ومتحفًا للأطفال، بالإضافة إلى مناطق خدمية وترفيهية متنوعة توفر للزائر تجربة استثنائية.

وقد استقبل المتحف منذ إنشائه عددًا من رؤساء وملوك وقادة دول ومسؤولين كبار، ومن المنتظر أن يشهد الافتتاح الرسمي حضورًا عالميًا رفيع المستوى يعكس مكانة مصر ودورها الرائد في حفظ التراث الإنساني.

إنه هدية مصر للعالم، ورسالتها بأن الحضارة التي صنعت التاريخ... ما زالت تصنع المستقبل.

المتحف هدية مصر للعالم توت عنخ آمون المتحف المصري الكبير

