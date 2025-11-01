قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سيف زاهر يكشف عن الأقرب لتدريب نادي الزمالك
أحمد السعدني: شاركت سارة جوهر حلمها لأنها مخرجة عاشقة للسينما.. فيديو
طه دسوقي: «السادة الأفاضل» تجربة مليئة بالحب والتعاون بين نجوم كبار
أسعار الذهب اليوم السبت 1-11-2025 في مصر
خالد الغندور: الزمالك يحتاج مدرب كبير مش لسه هنجرب
ملك المغرب يدعو الرئيس الجزائري إلى حوار أخوي لتجاوز خلافات البلدين
نتائج انتخابات الأهلي.. محمد الجارحي يحصد أعلى الأصوات
فوز قائمة الخطيب في انتخابات النادي الأهلي.. نتائج التصويت لكل مرشح
عمرو أديب: المتحف المصري الكبير محطة فلوس ليك ولمن بعدك
أحمد عبد الرؤف يقود الزمالك أمام طلائع الجيش والسوبر
بالأسماء.. التشكيل الكامل لمجلس إدارة النادي الأهلي الجديد
البرازيل.. مظاهرات في ريو دي جانيرو بعد مداهمات الشرطة للأحياء الفقيرة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

توقف حركة الطيران بمطار برلين بعد رصد مسيرات مجهولة

مطار برلين
مطار برلين
محمود نوفل

أفادت وكالة الأنباء الألمانية بتوقف حركة الطيران بمطار برلين مؤقتا بسبب رصد مسيرات مجهولة فوق المطار.

وفي وقت سابق ؛ ذكرت الشركة المشغلة لمطار برلين ان المطار يكافح لاستعادة أنظمة تسجيل الوصول ومناولة الأمتعة بعد هجوم إلكتروني تعرض له في ، مع احتمال حدوث المزيد من التأخيرات والإلغاءات.

ويعد برلين واحد من عدة مطارات في أوروبا تأثرت بالاضطرابات، المنسوبة إلى هجوم ببرنامج فدية على شركة كولينز إيروسبيس، مزود البرمجيات، الذي أثر على عشرات الرحلات الجوية وآلاف المسافرين .

وقد يستغرق الأمر عدة أيام أخرى قبل أن يستعيد مطار العاصمة الألمانية برنامجه الوظيفي والآمن، حيث يعمل الموظفون بكل طاقتهم لمعالجة الأمر يدويًا .

وأضاف أن مزود البرنامج "استدعى خبراء آخرين ويعمل بشكل عاجل لإيجاد حل".

ويجب على الركاب الاستعداد للتأخيرات الطويلة، وشجع المطار الناس على التحقق مع شركات الطيران مسبقًا مما إذا كانت رحلاتهم لا تزال موجودة.

وقالت شركة كولينز إيروسبيس إنها تعمل مع المطارات المتضررة، والتي تشمل أيضًا بروكسل ولندن هيثرو، أكثر مطارات أوروبا ازدحامًا.

وكان مطار برلين مزدحمًا بشكل خاص بعد إقامة ماراثون في المدينة خلال عطلة نهاية الأسبوع، حيث واجه العديد من العدائين صعوبة في العودة إلى ديارهم.

ألمانيا مطار برلين طائرات مسيرة هجوم الكتروني

وفاة القمص إيليا نعيم

وفاة القمص إيليا نعيم وزوجته في حادث أليم.. وإصابة ابنتيهما في حالة خطرة

المتهم

دهس 4 أشخاص بسيارة والده.. القبض على طالب بالمنيا

آدم كايد

آدم كايد يغيب عن الزمالك في السوبر المصري أمام بيراميدز بسبب الإصابة

الرئيس عبدالفتاح السيسي

اللحظة المنتظرة.. الرئيس السيسي يفتح أبواب المتحف المصري الكبير للعالم غدا

أسعار تركيب عدادات المياه في مصر

أسعار تركيب عدادات المياه في مصر

المتحف المصري الكبير

افتتاح المتحف المصري الكبير.. الداخلية تعلن عن التحويلات المرورية

يانيك فيريرا

الزمالك يستقر على رحيل فيريرا والتفكير في مدرب مصري مؤقت

المتحف المصري الكبير

تحويلات مرورية بعدة محاور استعدادا لافتتاح المتحف المصرى الكبير.. تعرف عليها

ناهد السباعي

ناهد السباعي: وافقت على فيلم «السادة الأفاضل» قبل قراءة السيناريو

المتحف المصري

كبير الأثريين: المتحف الكبير وجهة عالمية تجمع بين عبق التاريخ وروح العصر

عمرو أديب

عمرو أديب عن الفاشر ودارفور: الجثث ملقاة على الأرض بكثرة

جرّبي وصفة المكرونة بـ5 طرق غير تقليدية.. من الشرق للغرب

جرّبي وصفة المكرونة بـ5 طرق غير تقليدية
جرّبي وصفة المكرونة بـ5 طرق غير تقليدية
جرّبي وصفة المكرونة بـ5 طرق غير تقليدية

حظك اليوم وتوقعات الأبراج السبت 1 نوفمبر 2025 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي

حظك اليوم
حظك اليوم
حظك اليوم

برج الحمل حظك اليوم السبت 1 نوفمبر 2025..لا للتوتر والغضب اليوم

برج الحمل
برج الحمل
برج الحمل

برج الثور حظك اليوم السبت 1 نوفمبر 2025.. يومك المهني يتطلّب منك هدوء الأعصاب

برج الثور حظك اليوم السبت 1 نوفمبر 2025..يومك المهني يتطلّب منك هدوء الأعصاب
برج الثور حظك اليوم السبت 1 نوفمبر 2025..يومك المهني يتطلّب منك هدوء الأعصاب
برج الثور حظك اليوم السبت 1 نوفمبر 2025..يومك المهني يتطلّب منك هدوء الأعصاب

أزمه شيماء سعيد

بيهددني بالفيديوهات زيها.. طليقة إسماعيل الليثي تربط مصيرها بأزمة رحمة محسن

أزمه رحمه محسن

خفايا زواج الـ4 أشهر| المأذون يكشف سر رحمة محسن ورجل الأعمال.. وماذا حدث في 2024؟

د. منال إمام ـ أستاذ أصول التربية والمستشار التربوي

د. منال إمام تكتب: مصر جاءت وبعدها جاء التاريخ

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: المتحف المصري الكبير.. رمز لنهضة مصر الحديثة أمام العالم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: هنا تتكلم الحضارة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبدالقادر يكتب: المتحف المصري الكبير.. قلب الحضارة النابض

محمد مندور

محمد مندور يكتب: لماذا نحتفي بالمتحف المصري الكبير؟

