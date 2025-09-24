اضطرابات في مطار برلين بعد هجوم إلكتروني

يكافح مطار برلين لاستعادة أنظمة تسجيل الوصول ومناولة الأمتعة بعد هجوم إلكتروني تعرض له في نهاية الأسبوع ، مع احتمال حدوث المزيد من التأخيرات والإلغاءات اليوم الأربعاء، وفقًا لما ذكرته الشركة المشغلة للمطار في بيان.

ويعد برلين واحد من عدة مطارات في أوروبا تأثرت بالاضطرابات، المنسوبة إلى هجوم ببرنامج فدية على شركة كولينز إيروسبيس، مزود البرمجيات، الذي أثر على عشرات الرحلات الجوية وآلاف المسافرين منذ يوم الجمعة.

وقد يستغرق الأمر عدة أيام أخرى قبل أن يستعيد مطار العاصمة الألمانية برنامجه الوظيفي والآمن، حيث يعمل الموظفون بكل طاقتهم لمعالجة الأمر يدويًا .

وأضاف أن مزود البرنامج "استدعى خبراء آخرين ويعمل بشكل عاجل لإيجاد حل".

ويجب على الركاب الاستعداد للتأخيرات الطويلة، وشجع المطار الناس على التحقق مع شركات الطيران مسبقًا مما إذا كانت رحلاتهم لا تزال موجودة.

وقالت شركة كولينز إيروسبيس الاثنين الماضي إنها تعمل مع المطارات المتضررة، والتي تشمل أيضًا بروكسل ولندن هيثرو، أكثر مطارات أوروبا ازدحامًا.

وكان مطار برلين مزدحمًا بشكل خاص بعد إقامة ماراثون في المدينة خلال عطلة نهاية الأسبوع، حيث واجه العديد من العدائين صعوبة في العودة إلى ديارهم.