في الشرق والجنوب .. غارات إسرائيلية عنيفة على قطاع غزة

أفادت تقارير إعلامية بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي نفذ نسفا لعمارات سكنية شرقي مدينة غزة بالأضافة إلى تنفيذ غارات جوية إسرائيلية شرقي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وفي لبنان ؛ زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي ‌ استهداف عنصرا بحزب الله في كونين جنوبي لبنان.

وقصفت ‌‏مسيّرة تابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي دراجة نارية في بلدة كونين جنوبي لبنان.

وفي وقت لاحق ؛ ذكرت تقارير إعلامية أن قوات الاحتلال نفذت غارات جوية على الجبال المحيطة ببلدة الجرمق ومنطقة المحمودية جنوبي لبنان.

وأكد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام أن التوغل الإسرائيلي في جنوب لبنان واستهدافه المباشر لموظف في بلدية قرية بليدا أثناء تأدية واجبه هو اعتداء صارخ على مؤسسات الدولة اللبنانية وسيادتها.

وقال رئيس الوزراء اللبناني في تصريحات له: نتابع الضغط مع الأمم المتحدة والدول الراعية لاتفاق وقف الأعمال العدائية لضمان وقف الانتهاكات وتنفيذ الانسحاب الإسرائيلي من أراضينا.