انطلاق احتفالية الأزهر الشريف السنوية لتكريم الأشخاص ذوي الإعاقة

انطلقت صباح اليوم فعاليات الاحتفالية السنوية للأزهر الشريف المخصصة لتكريم الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك بمركز الأزهر للمؤتمرات، بالتعاون مع المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، وبرعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر أ.د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة.

وشهدت الاحتفالية حضور كل من فضيلة أ.د. محمد الضويني، وكيل الأزهر، وفضيلة أ.د. سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، وفضيلة أ.د. محمد الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، وفضيلة الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهريَّة، والسيد محمد خليل نائبًا عن وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة إلهام شاهين، مساعد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية لشئون الواعظات، إلى جانب لفيف من علماء الأزهر وقيادات مؤسسات الدولة والمهتمين بدعم ذوي الإعاقة وتعزيز دمجهم في المجتمع.

تهدف الاحتفالية إلى التعريف بمكانة الأشخاص ذوي الإعاقة في الإسلام، ودعمهم نفسيًا واجتماعيًا، والعمل على تحقيق الدمج المجتمعي الكامل لهم، فضلاً عن التعرف على احتياجاتهم وأهم المشكلات التي تواجههم، من خلال استمارات استبيان تم توزيعها على المشاركين عقب الحفل.

وقبل انطلاق فعاليات الاحتفالية، افتتح الدكتور محمد الضويني والدكتورة إيمان كريم معرضًا للأعمال الفنية للأشخاص ذوي الإعاقة من المعلمين والطلاب بقطاع المعاهد الأزهريَّة من مختلف المناطق، كما شارك المجلس بعرض منتجات الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن مبادرته "حرفتنا من تراثنا"، إضافةً إلى مشاركة عدد من الأشخاص ذوي الإعاقة بمنتجاتهم، الذين تم ترشيحهم من قبل جمعيات المجتمع المدني العاملة في مجال الإعاقة.

وعملت اللجنة الفنية المعنية باختيار المتميزين على مراعاة التنوع في نوع الإعاقة والجنس، ليشمل مختلف قطاعات الأزهر الشريف والأشخاص ذوي الإعاقة المرشحين من قبل المجلس، إلى جانب المتعاونين من الصم مع الأزهر الشريف في تعليم لغة الإشارة وتنفيذ البرامج الدعوية التي تنمّي مهارات ذوي الإعاقة السمعية.

كما تم تكريم الأبطال من ذوي متلازمة داون المشاركين في برنامج "ذوو الهمم في رحاب القرآن"، ضمن البرامج الدعوية التي تقدمها واعظات الأزهر، إلى جانب تكريم المعلمين والطلاب بقطاع المعاهد الأزهريَّة ذوي الإعاقة الذين شاركوا بأعمال فنية ومشغولات يدوية في المعرض الفني المقام على هامش الاحتفالية.