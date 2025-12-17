قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
القبض على شخصين يوجهان الناخبين عبر مكبر صوت بدمياط
الصحة» تستكمل تدريب مسؤولي البرامج والأداء بمديريات الشؤون الصحية
مجلس الوزراء: إنشاء منطقة لوجيستية لخدمة الميناء الجاف بمدينة السادات
محمد صلاح يتدرب منفردًا في ستاد القاهرة صباح اليوم
4.3 مليون دولار.. الوزراء يوافق على منحة إنشاء بنية تحتية للطاقة الخضراء بقناة السويس
مجلس الوزراء يوافق على العفو عن بعض المحكوم عليهم بمناسبة عيد الشرطة
وزير الأوقاف يكرم المشاركين في نجاح المسابقة العالمية الـ32 للقرآن الكريم
بعد انسحابه من الانتخابات.. الداخلية: أنصار المرشح يدفعون رشاوى للناخبين
مجلس الوزراء يوافق علي منح بعض الشركات الرخصة الذهبية
شاهد الصور الأولى لحادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوى الغربى أسوان/القاهرة
نقل جثمان الفنانة نيفين مندور إلى المشرحة بعد حريق شقتها بالإسكندرية
الوزراء يستعرض أهداف افتتاح المقر الرئيسي لأكاديمية "شباب بلد" لتمكين 13 مليون شخص
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

انطلاق احتفالية الأزهر الشريف السنوية لتكريم الأشخاص ذوي الإعاقة

شيخ الأزهر الشريف الأستاذ الدكتور أحمد الطيب
شيخ الأزهر الشريف الأستاذ الدكتور أحمد الطيب
الديب أبوعلي

انطلقت صباح اليوم فعاليات الاحتفالية السنوية للأزهر الشريف المخصصة لتكريم الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك بمركز الأزهر للمؤتمرات، بالتعاون مع المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، وبرعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر أ.د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة.

وشهدت الاحتفالية حضور كل من فضيلة أ.د. محمد الضويني، وكيل الأزهر، وفضيلة أ.د. سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، وفضيلة أ.د. محمد الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، وفضيلة الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهريَّة، والسيد محمد خليل نائبًا عن وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة إلهام شاهين، مساعد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية لشئون الواعظات، إلى جانب لفيف من علماء الأزهر وقيادات مؤسسات الدولة والمهتمين بدعم ذوي الإعاقة وتعزيز دمجهم في المجتمع.

تهدف الاحتفالية إلى التعريف بمكانة الأشخاص ذوي الإعاقة في الإسلام، ودعمهم نفسيًا واجتماعيًا، والعمل على تحقيق الدمج المجتمعي الكامل لهم، فضلاً عن التعرف على احتياجاتهم وأهم المشكلات التي تواجههم، من خلال استمارات استبيان تم توزيعها على المشاركين عقب الحفل.

وقبل انطلاق فعاليات الاحتفالية، افتتح الدكتور محمد الضويني والدكتورة إيمان كريم معرضًا للأعمال الفنية للأشخاص ذوي الإعاقة من المعلمين والطلاب بقطاع المعاهد الأزهريَّة من مختلف المناطق، كما شارك المجلس بعرض منتجات الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن مبادرته "حرفتنا من تراثنا"، إضافةً إلى مشاركة عدد من الأشخاص ذوي الإعاقة بمنتجاتهم، الذين تم ترشيحهم من قبل جمعيات المجتمع المدني العاملة في مجال الإعاقة.

وعملت اللجنة الفنية المعنية باختيار المتميزين على مراعاة التنوع في نوع الإعاقة والجنس، ليشمل مختلف قطاعات الأزهر الشريف والأشخاص ذوي الإعاقة المرشحين من قبل المجلس، إلى جانب المتعاونين من الصم مع الأزهر الشريف في تعليم لغة الإشارة وتنفيذ البرامج الدعوية التي تنمّي مهارات ذوي الإعاقة السمعية. 

كما تم تكريم الأبطال من ذوي متلازمة داون المشاركين في برنامج "ذوو الهمم في رحاب القرآن"، ضمن البرامج الدعوية التي تقدمها واعظات الأزهر، إلى جانب تكريم المعلمين والطلاب بقطاع المعاهد الأزهريَّة ذوي الإعاقة الذين شاركوا بأعمال فنية ومشغولات يدوية في المعرض الفني المقام على هامش الاحتفالية.

الأشخاص ذوي الإعاقة الأزهر الشريف تكريم الأشخاص ذوي الإعاقة إيمان كريم احتفالية الأزهر الشريف السنوية الاحتفالية السنوية للأزهر الشريف المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة أحمد الطيب الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف الدكتورة إيمان كريم ذوي الإعاقة رئيس جامعة الأزهر مجمع البحوث الإسلامية المعاهد الأزهريَّة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفنانة الراحلة نيفين مندورة

بسبب حريق في شقتها.. مصرع الفنانة نيفين مندور بالإسكندرية

محيي إسماعيل

كسروا باب شقته .. تفاصيل إصابة الفنان محيي إسماعيل بجلطة دماغية

الراحله نيفين مندور

جار الراحله نيفين مندور يكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة قبل وفاتها في حريق شقتها بالإسكندرية

الأهلي

كواليس صفقات الأهلي.. «دياباتي» يقترب بنسبة 80% و«بلعمري» يخضع للكشف الطبي

نيفين مندور

بطلة اللي بالي بالك.. وفاة الفنانة نيفين مندور

ذهب

تجاوز الـ 46 جنيهًا.. سعر الجنيه الذهب بمستهل تعاملات اليوم الأربعاء 17-12-2025

بعد وفاتها في حادث مأساوي.. ما لا تعرفه عن نيفين مندور

بعد وفاتها في حادث مأساوي.. ما لا تعرفه عن نيفين مندور

صورة بعض الضحايا

مركب الموت إلى اليونان| صديق 5 من الضحايا يكشف مأساة الهجرة غير الشرعية.. «أنا نفسي مشيت في الطريق ده وكنت واحد منهم»

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

بعد اتهام زوجها.. أسرة نيفين مندور تكشف السبب الحقيقي وراء وفاتها في حريق شقتها بالإسكندرية

الناخبين امام اللجان بجنوب سيناء

جنوب سيناء تُعيد الاقتراع وسط جاهزية كاملة.. المحافظ يتابع الانتخابات لحظة بلحظة

شبهة جنائية.. وفاة نيفين مندور تثير الجدل ومساعدتها توجه الاتهام إلى زوجها

شبهة جنائية.. وفاة نيفين مندور تثير الجدل ومساعدتها توجه الاتهام إلى زوجها

بالصور

رسالة للعالم..محافظ الشرقية يدعو الشباب والمرأة للمشاركة في الإنتخابات

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

محافظ الشرقية يتفقد لجان الإنتخابات بمدرستي الزقازيق الثانوية الزراعية والناصرية الإعدادية المشتركة

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

طريقة عمل كيكة الشوكولاتة الهشة في 30 دقيقة.. أسهل وصفة لذيذة للأطفال والكبار

طريقة عمل كيكة الشوكولاتة الهشة في 30 دقيقة
طريقة عمل كيكة الشوكولاتة الهشة في 30 دقيقة
طريقة عمل كيكة الشوكولاتة الهشة في 30 دقيقة

انتخابات الإعادة لمجلس النواب.. إقبال كبير علي اللجان في بلبيس

انتخابات
انتخابات
انتخابات

فيديو

وفاة فيحاء

شقتها اتحرقت.. كيف رحلت الفنانة نيفين مندور بطلة فيلم اللي بالي بالك؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إسرائيل.. وإستراتيجية التفاوض تحت النار

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الاستثمار في مصر.. سوقٌ يفتح أبوابه للمستقبل

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: العائدون من جهنم

المزيد