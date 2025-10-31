قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
صفقة مدوية.. هل يضحي ريال مدريد بـ فينيسيوس من أجل هالاند؟
لا يصلح.. إبراهيم سعيد يرد على شائعة انتقال حسام عبد المجيد للأهلي
شهيد وجريح.. حصيلة الغارة الإسرائيلية على بلدة كونين اللبنانية
روسيا تتهم كييف بمواصلة سرقة الأموال من الغرب لتمويل الحرب
مستعدون للصدمة ؟.. تغيير غامض يثير غضب مستخدمي واتساب
عمال السياحة العرب: المتحف المصري الكبير قصة صنعتها أجيال متعاقبة
مائل للحرارة .. حالة الطقس اليوم الجمعة 31 أكتوبر 2025
شرطي إسرائيلي يشـ.عل النـ.يران في نفسه قرب منزل مسؤول كبير
تحرك جديد لسعر الذهب في الصاغة اليوم الجمعة 31-10-2025
الأرصاد تكشف تفاصيل طقس يوم افتتاح المتحف المصري الكبير
خطوة بخطوة.. إجراءات الحصول على معاش لغير الموظفين
الجمارك: تطوير آليات التعاون مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي لخلق بيئة عمل أكثر تنافسية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

رئيس أركان جيش الاحتلال يقرر عزل المدعية العسكرية العامة

القسم الخارجي

ذكرت القناة الـ14 العبرية أن رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي قرر عزل المدعية العسكرية العامة من منصبها، للاشتباه بتورطها في تسريب فيديو يوثق اعتداء جنود إسرائيليين على أسير فلسطيني.

وبحسب القناة، فإن القرار جاء بعد تحقيقات داخلية موسعة داخل الجيش كشفت أن التسريب تم من داخل دائرة محدودة كانت على اطلاع مباشر على الملف. وتشير التقديرات إلى أن الفيديو المسرب، الذي أثار موجة غضب دولية وانتقادات حادة ضد الجيش الإسرائيلي، تسبب بإحراج كبير للمؤسسة العسكرية ولقيادتها السياسية.

وأضافت القناة أن رئيس الأركان أصدر تعليماته بفتح تحقيق جنائي لمعرفة الجهات التي شاركت في تمرير المادة المصورة إلى وسائل الإعلام، مؤكداً أن "المس بأمن المعلومات العسكرية يعد خيانة للثقة ومساً بصورة الجيش في ظل ظروف حساسة".

يأتي ذلك في وقت تواجه فيه إسرائيل ضغوطاً دولية متزايدة بسبب الانتهاكات الموثقة بحق الأسرى الفلسطينيين في الضفة الغربية وغزة، وسط دعوات من منظمات حقوقية لإجراء تحقيق مستقل في الحادثة.

أسير جيش الاحتلال المدعية العسكرية

