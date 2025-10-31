رئيس أركان جيش الاحتلال يقرر عزل المدعية العسكرية العامة

ذكرت القناة الـ14 العبرية أن رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي قرر عزل المدعية العسكرية العامة من منصبها، للاشتباه بتورطها في تسريب فيديو يوثق اعتداء جنود إسرائيليين على أسير فلسطيني.

وبحسب القناة، فإن القرار جاء بعد تحقيقات داخلية موسعة داخل الجيش كشفت أن التسريب تم من داخل دائرة محدودة كانت على اطلاع مباشر على الملف. وتشير التقديرات إلى أن الفيديو المسرب، الذي أثار موجة غضب دولية وانتقادات حادة ضد الجيش الإسرائيلي، تسبب بإحراج كبير للمؤسسة العسكرية ولقيادتها السياسية.

وأضافت القناة أن رئيس الأركان أصدر تعليماته بفتح تحقيق جنائي لمعرفة الجهات التي شاركت في تمرير المادة المصورة إلى وسائل الإعلام، مؤكداً أن "المس بأمن المعلومات العسكرية يعد خيانة للثقة ومساً بصورة الجيش في ظل ظروف حساسة".

يأتي ذلك في وقت تواجه فيه إسرائيل ضغوطاً دولية متزايدة بسبب الانتهاكات الموثقة بحق الأسرى الفلسطينيين في الضفة الغربية وغزة، وسط دعوات من منظمات حقوقية لإجراء تحقيق مستقل في الحادثة.