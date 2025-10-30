هند الضاوي: جيش الاحتلال يعانى من عجز بسبب هروب الجنود من حرب غزة

قالت الإعلامية هند الضاوي، إن جماعة الحريديم في إسرائيل تُعد من الجماعات الدينية المتشددة التي تتخصص في دراسة النصوص التوراتية ولا تؤمن بالمشاركة في العمل السياسي أو العسكري، كما تعارض العلمانية والليبرالية، وأوضحت أن الحريديم موجودون منذ تأسيس إسرائيل ويتمتعون تاريخيًا بـ إعفاءات من الخدمة العسكرية وعدم المشاركة في العمل العام.

وأضافت هند الضاوي، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المذاع على قناة القاهرة والناس، أن الحرب على غزة التي قادها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تسببت في تدهور كبير داخل الجيش الإسرائيلي، حيث شهدت صفوفه هروب عدد من الجنود وعودتهم إلى بلدانهم الأصلية، فضلًا عن سقوط قتلى ومصابين، مما أدى إلى نقص واضح في أعداد القوات.

وأشارت هند الضاوي، إلى أن الحكومة حاولت الاعتماد على الحريديم لتعويض هذا العجز، إلا أن الأمر قوبل برفض شديد وموجة من المظاهرات ضد فكرة تجنيدهم، في مفارقة لافتة، إذ من المنتظر أن يشارك حزب الليكود نفسه، الذي أشعل الحرب، في مظاهرة ترفض تجنيد الحريديم.