قداسة البابا لاون يبارك عملاً فنّيًا صنعه سجناء قبل قداس يوبيل المساجين

قبيل ترؤسه قداس يوبيل المساجين، ببازيليك القديس بطرس بالفاتيكان، بارك قداسة البابا لاون الرابع عشر، صليبًا مهيبًا يبلغ طوله ثلاثة أمتار، حمل في تفاصيله رسالة رجاء خرجت من قلب المعاناة الإنسانية داخل السجون.

الصليب، الذي لم يكن عملاً فنّيًا تقليديًا، صُنع بأيدي سجناء من سجن "تولميتزو"، في مقاطعة أوديني الإيطالية، باستخدام عجينة الورق، ومواد معاد تدويرها، في مبادرة إبداعية تعبّر عن قدرة الإنسان على تحويل الألم، والعزلة إلى معنى وروح، وحياة.

وقدّم الصليب إلى الحبر الأعظم الأب كلاوديو سانتانجيلو، نيابةً عن السجين الذي أبدعه، ولم يتمكن من الحضور، حاملًا معه شهادة صامتة عن تجربة إنسانية قاسية عاشها صاحب العمل في لحظات من الألم والضياع الداخلي، تحوّل فيها الإبداع إلى فعل مقاومة روحية وأمل.

وفي عظته خلال القداس، شدّد الأب الأقدس على أن قيمة الإنسان لا يمكن أن تُختزل في الخطأ الذي ارتكبه، مؤكدًا أن العدالة الحقيقية لا تقتصر على العقاب، بل تقوم على مسار متكامل من التعويض، والإصلاح، والمصالحة.

وجاءت هذه المبادرة لتجسّد عمليًا رسالة يوبيل المساجين، التي تدعو إلى إبقاء باب الرجاء مفتوحًا أمام كل إنسان، حتى في أحلك الظروف، والتأكيد على أن إمكانية النهوض، والبداية الجديدة تظل قائمة، مهما اشتدت قسوة التجربة.