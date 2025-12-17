قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء 17-12-2025
القبض على شخصين يوجهان الناخبين عبر مكبر صوت بدمياط
الصحة» تستكمل تدريب مسؤولي البرامج والأداء بمديريات الشؤون الصحية
مجلس الوزراء: إنشاء منطقة لوجيستية لخدمة الميناء الجاف بمدينة السادات
محمد صلاح يتدرب منفردًا في ستاد القاهرة صباح اليوم
4.3 مليون دولار.. الوزراء يوافق على منحة إنشاء بنية تحتية للطاقة الخضراء بقناة السويس
مجلس الوزراء يوافق على العفو عن بعض المحكوم عليهم بمناسبة عيد الشرطة
وزير الأوقاف يكرم المشاركين في نجاح المسابقة العالمية الـ32 للقرآن الكريم
بعد انسحابه من الانتخابات.. الداخلية: أنصار المرشح يدفعون رشاوى للناخبين
مجلس الوزراء يوافق علي منح بعض الشركات الرخصة الذهبية
شاهد الصور الأولى لحادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوى الغربى أسوان/القاهرة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

قداسة البابا لاون يبارك عملاً فنّيًا صنعه سجناء قبل قداس يوبيل المساجين

البابا لاون
البابا لاون
ميرنا رزق

قبيل ترؤسه قداس يوبيل المساجين، ببازيليك القديس بطرس بالفاتيكان، بارك قداسة البابا لاون الرابع عشر، صليبًا مهيبًا يبلغ طوله ثلاثة أمتار، حمل في تفاصيله رسالة رجاء خرجت من قلب المعاناة الإنسانية داخل السجون.

الصليب، الذي لم يكن عملاً فنّيًا تقليديًا، صُنع بأيدي سجناء من سجن "تولميتزو"، في مقاطعة أوديني الإيطالية، باستخدام عجينة الورق، ومواد معاد تدويرها، في مبادرة إبداعية تعبّر عن قدرة الإنسان على تحويل الألم، والعزلة إلى معنى وروح، وحياة.

وقدّم الصليب إلى الحبر الأعظم الأب كلاوديو سانتانجيلو، نيابةً عن السجين الذي أبدعه، ولم يتمكن من الحضور، حاملًا معه شهادة صامتة عن تجربة إنسانية قاسية عاشها صاحب العمل في لحظات من الألم والضياع الداخلي، تحوّل فيها الإبداع إلى فعل مقاومة روحية وأمل.

وفي عظته خلال القداس، شدّد الأب الأقدس على أن قيمة الإنسان لا يمكن أن تُختزل في الخطأ الذي ارتكبه، مؤكدًا أن العدالة الحقيقية لا تقتصر على العقاب، بل تقوم على مسار متكامل من التعويض، والإصلاح، والمصالحة.

وجاءت هذه المبادرة لتجسّد عمليًا رسالة يوبيل المساجين، التي تدعو إلى إبقاء باب الرجاء مفتوحًا أمام كل إنسان، حتى في أحلك الظروف، والتأكيد على أن إمكانية النهوض، والبداية الجديدة تظل قائمة، مهما اشتدت قسوة التجربة.

يوبيل المساجين الفاتيكان قداسة البابا لاون الصليب القداس

الفنانة الراحلة نيفين مندورة

بسبب حريق في شقتها.. مصرع الفنانة نيفين مندور بالإسكندرية

محيي إسماعيل

كسروا باب شقته .. تفاصيل إصابة الفنان محيي إسماعيل بجلطة دماغية

الراحله نيفين مندور

جار الراحله نيفين مندور يكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة قبل وفاتها في حريق شقتها بالإسكندرية

الأهلي

كواليس صفقات الأهلي.. «دياباتي» يقترب بنسبة 80% و«بلعمري» يخضع للكشف الطبي

نيفين مندور

بطلة اللي بالي بالك.. وفاة الفنانة نيفين مندور

ذهب

تجاوز الـ 46 جنيهًا.. سعر الجنيه الذهب بمستهل تعاملات اليوم الأربعاء 17-12-2025

بعد وفاتها في حادث مأساوي.. ما لا تعرفه عن نيفين مندور

بعد وفاتها في حادث مأساوي.. ما لا تعرفه عن نيفين مندور

صورة بعض الضحايا

مركب الموت إلى اليونان| صديق 5 من الضحايا يكشف مأساة الهجرة غير الشرعية.. «أنا نفسي مشيت في الطريق ده وكنت واحد منهم»

المتهم

القبض على شخص يوزع أموالا على الناخبين بالمعصرة

المتهمون

بيوزعوا أموال.. القبض على 3 من أنصار مرشح بحلوان

المتهمون

انتخابات النواب.. القبض على 3 من أنصار أحد المرشحين بالبساتين

بالصور

رسالة للعالم..محافظ الشرقية يدعو الشباب والمرأة للمشاركة في الإنتخابات

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

محافظ الشرقية يتفقد لجان الإنتخابات بمدرستي الزقازيق الثانوية الزراعية والناصرية الإعدادية المشتركة

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

طريقة عمل كيكة الشوكولاتة الهشة في 30 دقيقة.. أسهل وصفة لذيذة للأطفال والكبار

طريقة عمل كيكة الشوكولاتة الهشة في 30 دقيقة
طريقة عمل كيكة الشوكولاتة الهشة في 30 دقيقة
طريقة عمل كيكة الشوكولاتة الهشة في 30 دقيقة

انتخابات الإعادة لمجلس النواب.. إقبال كبير علي اللجان في بلبيس

انتخابات
انتخابات
انتخابات

فيديو

وفاة فيحاء

شقتها اتحرقت.. كيف رحلت الفنانة نيفين مندور بطلة فيلم اللي بالي بالك؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إسرائيل.. وإستراتيجية التفاوض تحت النار

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الاستثمار في مصر.. سوقٌ يفتح أبوابه للمستقبل

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: العائدون من جهنم

