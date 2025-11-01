قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
متى نصلي الضحى اليوم بالساعة؟.. صليها ركعتين فقط بعد 9 دقائق
سعر الدولار في البنك المركزي اليوم السبت 1 نوفمبر 2025
قبل الفصل في حكم حبسها .. هدير عبد الرازق تواجه 3 سيناريوهات
مواعيد القطارات من أسوان إلى القاهرة اليوم السبت 1-11-2025
شريف القماطي: منتخب مصر للتجديف من أقوى الفرق في أفريقيا
اللواء محمد إبراهيم: التحركات المصرية منعت تصفية القضية الفلسطينية
الزراعة: فتح السوق الفنزويلي أمام صادرات مصر من الرمان
في الشرق والجنوب .. غارات إسرائيلية عنيفة على قطاع غزة
تعرف على حكم مباراة الأهلي و المصري البورسعيدي
الصين تقترح إنشاء منظمة عالمية للتعاون في مجال الذكاء الاصطناعي
كيفية صلاة الفجر للمرأة في البيت 4 ركعات.. بـ12 خطوة كما علمنا النبي
المصري يختتم معسكر برج العرب استعدادًا لمواجهة الأهلي
رياضة

شريف القماطي: منتخب مصر للتجديف من أقوى الفرق في أفريقيا

رباب الهواري


تحدث اللواء شريف القماطي رئيس الاتحاد المصري للتجديف وأمين صندوق اللجنة الأولمبية المصرية، عن تحقيق لقب البطولة الأفريقية بعد منافسة شرسة مع تونس.

وقال شريف القماطي في تصريحات عبر إذاعة أون سبورت إف إم مع الإعلامية لمياء نبيل، أن منتخب مصر للتجديف بات من أقوى المنتخبات في القارة الأفريقية

وتوجت بعثة مصر للتجديف بلقب البطولة الأفريقية الثالثة للتجديف الشاطئي، بعد تحقيق إنجاز كبير بحصد 14 ميدالية متنوعة بواقع 8 ذهبيات و3 فضيات و3 برونزيات، لتتصدر مصر الترتيب العام لجدول الميداليات متفوقة على باقي المنتخبات المشاركة في البطولة التي أقيمت بمدينة إيست لندن بجنوب أفريقيا يومي 28 و29 أكتوبر الجاري.

وأوضح رئيس الاتحاد المصري للتجديف، أن الاتحاد يستعد خلال الفترة الحالية للمشاركة في بطولة العالم في تركيا خلال نوفمبر المقبل.

وأكد القماطي أن الهدف الرئيسي للاتحاد حالياً هو إعداد أجيال قوية في التجديف للمنافسة عالمياً، وتمثيل الرياضة المصرية بأفضل صورة ممكنة

وبصفته رئيس لجنة القيم باللجنة الأولمبية المصرية، علق القماطي على عقوبات لاعبا منتخب مصر لتنس الطاولة محمود حلمي وعمر عصر، قائلاً:"سيتم اعتماد قرار عقوبة اللاعبان في اجتماع مجلس إدارة اللجنة الأولمبية يوم الأحد.

وأتم اللواء شريف القماطي تصريحاته:" عمر عصر ومحمود أشرف أخطآ وهما يمثلان منتخب مصر، واكتفينا بالغرامة المالية، وفي حالة تكرار الأمر سيكون هناك شطب، حيث تم مراعاة كل الظروف المحيطة وأن الأمر قد يحدث لكن يجب دائما على أي لاعب أن يتحلى بضبط النفس وهم لاعبان محترفان".

منتخب مصر للتجديف رياضة التجديف اخبار الرياضة

