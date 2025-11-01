شريف القماطي: منتخب مصر للتجديف من أقوى الفرق في أفريقيا



تحدث اللواء شريف القماطي رئيس الاتحاد المصري للتجديف وأمين صندوق اللجنة الأولمبية المصرية، عن تحقيق لقب البطولة الأفريقية بعد منافسة شرسة مع تونس.

وقال شريف القماطي في تصريحات عبر إذاعة أون سبورت إف إم مع الإعلامية لمياء نبيل، أن منتخب مصر للتجديف بات من أقوى المنتخبات في القارة الأفريقية

وتوجت بعثة مصر للتجديف بلقب البطولة الأفريقية الثالثة للتجديف الشاطئي، بعد تحقيق إنجاز كبير بحصد 14 ميدالية متنوعة بواقع 8 ذهبيات و3 فضيات و3 برونزيات، لتتصدر مصر الترتيب العام لجدول الميداليات متفوقة على باقي المنتخبات المشاركة في البطولة التي أقيمت بمدينة إيست لندن بجنوب أفريقيا يومي 28 و29 أكتوبر الجاري.

وأوضح رئيس الاتحاد المصري للتجديف، أن الاتحاد يستعد خلال الفترة الحالية للمشاركة في بطولة العالم في تركيا خلال نوفمبر المقبل.

وأكد القماطي أن الهدف الرئيسي للاتحاد حالياً هو إعداد أجيال قوية في التجديف للمنافسة عالمياً، وتمثيل الرياضة المصرية بأفضل صورة ممكنة

وبصفته رئيس لجنة القيم باللجنة الأولمبية المصرية، علق القماطي على عقوبات لاعبا منتخب مصر لتنس الطاولة محمود حلمي وعمر عصر، قائلاً:"سيتم اعتماد قرار عقوبة اللاعبان في اجتماع مجلس إدارة اللجنة الأولمبية يوم الأحد.

وأتم اللواء شريف القماطي تصريحاته:" عمر عصر ومحمود أشرف أخطآ وهما يمثلان منتخب مصر، واكتفينا بالغرامة المالية، وفي حالة تكرار الأمر سيكون هناك شطب، حيث تم مراعاة كل الظروف المحيطة وأن الأمر قد يحدث لكن يجب دائما على أي لاعب أن يتحلى بضبط النفس وهم لاعبان محترفان".