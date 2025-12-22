الإسكان الاجتماعي عن الايجار القديم : 85% من المتقدمين يقيمون في وحدات أقل من 100 متر

كشفت مي عبد الحميد، رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أنه بعد مرور حوالي شهرين على فتح التقديم، تجاوز عدد المسجلين 50 ألف شخص بقليل حتى الآن، من الراغبين في الحصول على سكن بديل في ملف الإيجار القديم.



وردا على سؤال الحديدي: هل هناك رقم من وحدات الحكومة يكفي لتغطية هذا الطلب البالغ حتى الآن 50 ألف وحدة سكنية بديلة في الإيجار؟ قالت عبد الحميد خلال مداخلة عبر تطبيق "زووم" ببرنامج "الصورة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة النهار: "رقم 50 ألف ليس كثيرا، إعلانات الإسكان الاجتماعي وحدها اللي بنطرحها بتكون 150 ألف وحدة، بخلاف الطروحات الأخرى للمستويات الأعلى دخلا من خلال الوزارة. نحن كصندوق مكلفين بعمل المنصة وطرح البدائل المختلفة بحسب مستويات الدخل ونتائج تحليل الاستمارات".

المتقدمون في محافظات القاهرة والإسكندرية والجيزة والقليوبية

وأوضحت أن حوالي 85% من المتقدمين يقيمون حاليا في وحدات مساحتها أقل من 100 متر مربع، ويتركز المتقدمون في محافظات القاهرة والإسكندرية والجيزة والقليوبية، بينما تسجل باقي المحافظات الأخرى أعدادا قليلة، قائلة: "شغالين بالتوازي في توفير قطع الأراضي التي سيتم بناء الوحدات عليها بعد تحليل نتائج الاستمارات".

وحول تراجع أعداد المسجلين رغم مرور أكثر من شهرين على فتح باب التسجيل، قالت: "أعتقد أي حاجة في أولها بيبقى الناس بتفهم ومش عارفة تعمل إزاي؟ وفيه تشكك، ولكن أتوقع أن يزيد الإقبال الفترة القادمة، والناس لسه بتسأل. مثلا الكول سنتر جاله 13 ألف مكالمة، وهذا لا يعتبر رقما كبيرا".

واصلت: "مش كل بتوع الإيجار القديم هيتقدموا، جايز فيه ناس عندها وحدات أخرى أو وحدات مغلقة، وفيه ناس بتستنى الساعات الأخيرة، وإحنا متعودين على ده في إعلانات الإسكان الاجتماعي، بييجوا في الآخر ويقولوا لنا مدوا المدة وكده".