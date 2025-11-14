قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ضبط 20 كيلو MDMA .. المادة المخدرة لأقراص الحفلات الصاخبة XTC
بدون عناء وبالتقسيط .. طريقة الاستعلام وسداد قيمة مخالفات المرور 2025
خطاب بجامعة القاهرة.. رئيس كوريا الجنوبية يزور مصر الأربعاء المقبل
مرحاض أمريكا الذهبي معروض للبيع في مزاد .. وسعره بوزنه
أمطار ورياح.. أجواء شتوية لطقس غدا السبت| تفاصيل كاملة
نقوش أثرية تؤكد تعاطي المصريين القدماء للأفيون
المنيا .. استقرار الحالة الصحية لمصابي حادث انقلاب سيارة بالطريق الصحراوي الشرقي
أطلق عليه الرصاص وضربه بضهر المسدس..اعترافات المتهم بإنهاء حياة موظف الإسكندرية
بتوع السمنة غلبونا.. تعليق صادم من نجم الزمالك بسبب حسام حسن
الشرطة السويدية تعلن سقوط قتلى وجرحى في اصطدام حافلة ذات طابقين بمحطة حافلات في ستوكهولم
تكلفة استخراج شهادة الجيش 2025 وطريقة طلبها أون لاين
الكرسي مش بيدوم لحد.. أبلة فاهيتا تقدم برنامج الحكاية بدلا من عمرو أديب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

أمطار ورياح.. أجواء شتوية لطقس غدا السبت| تفاصيل كاملة

الأرصاد الجوية
الأرصاد الجوية
حسام الفقي

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة غدا السبت 15 نوفمبر 2025 في القاهرة والمحافظات، موضحة درجات الحرارة والظواهر الجوية التي ستشهدها البلاد.

حالة طقس غدا السبت

أوضحت الهيئة في بيان لها اليوم، أن غدًا سيسود طقس خريفي مائل للبرودة في الصباح الباكر، معتدل الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.. وليلًا مائل للبرودة.

وأشارت إلى احتمالية انتشار شبورة مائية صباحا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق، مع وجود فرص سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة، وفرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري قد تمتد إلى مناطق من مدن القناة والقاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

ولفتت، إلى أن هناك نشاط للرياح على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى 3 أمتار واتجاه الرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من 1.5 متر إلى مترين واتجاه الرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة غدًا
درجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 25 17.

العاصمة الإدارية 26 15.

6 أكتوبر 26 15.

بنها 25 16.

دمنهور 25 16.

وادى النطرون 24 15.

كفر الشيخ 24 15.

المنصورة 25 16

الزقازيق 25 16.

شبين الكوم 24 15.

طنطا 24 15.

دمياط 25 19.

بورسعيد 25 20.

الإسماعيلية 26 16.

السويس 25 16.

العريش 25 16.

رفح 24 15.

رأس سدر 27 17.

نخل 23 12.

كاترين 16 09.

الطور 24 17.

طابا 23 14.

شرم الشيخ 27 19.

الإسكندرية 25 17.

العلمين 24 16.

مطروح 24 16.

السلوم 23 14.

سيوة 24 12.

رأس غارب 25 17.

الغردقة 26 18.

سفاجا 26 19.

مرسى علم 27 19.

شلاتين 28 20.

حلايب 26 21.

أبو رماد 27 20.

رأس حدربة 26 21.

الفيوم 25 14.

بني سويف 25 14.

المنيا 25 13.

أسيوط 25 13.

سوهاج 26 15.

قنا 27 15.

الأقصر 27 16.

أسوان 27 17.

الوادي الجديد 26 15.

أبو سمبل 26 17.

الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس درجات الحرارة والظواهر الجوية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تطبيق الرسوم الجمركية على الهواتف

بعد تعطل 51 ألف هاتف محمول رسميًا.. هاتفك معرض للإيقاف في هذه الحالة

محمد صبري لاعب الزمالك الراحل

قرار عاجل من النيابة بشأن مصرع محمد صبري لاعب الزمالك بالتجمع

خلال توقيع اتفاقية انشاء المحطة النووية

45 ألف جنيه شهريا.. الضبعة النووية تعلن عن عدد من الوظائف

محمد صبري

قبل الحادث بربع ساعة.. مكالمة تكشف آخر ما قاله محمد صبري لزوجته

الصورة المتداولة

نسيوه في الفصل| تداول صورة لطفل "نط فوق الشباك" باكيا بمدرسة بأسيوط

محمد صبري لاعب الزمالك الراحل

تفريغ الكاميرات.. 3 قرارات من النيابة بشأن محمد صبري لاعب الزمالك بالتجمع

الفنانة دينا الشربيني

غاضبة جدا| دينا الشربيني من المباحث إلى جهات التحقيق.. ما القصة؟

المجني عليه وشقيقه

هدايا مسمومة| شقيق المهندس ضحية الإسكندرية يكشف لـ “صدى البلد”: حررنا محضرًا للمتهم بعدم التعرض.. وهذا سبب حقده من أخي

ترشيحاتنا

متهم

تفاصيل القبض على 3 أشخاص اعتدوا على شاب باستخدام كلب داخل شقة في العمرانية

زوجة كريم عبدالعزيز

60 يوما لـ كريم عبدالعزيز للتراجع.. النقض تحسم جدل الطلاق عبر ستوري

انقلاب سيارة نقل مقطورة

إصابة سائق في انقلاب سيارة نقل في منشأة القناطر

بالصور

مرحاض أمريكا الذهبي معروض للبيع في مزاد .. وسعره بوزنه

مرحاض "أمريكا" الذهبي يُعرض للبيع في مزاد عالمي
مرحاض "أمريكا" الذهبي يُعرض للبيع في مزاد عالمي
مرحاض "أمريكا" الذهبي يُعرض للبيع في مزاد عالمي

نقوش أثرية تؤكد تعاطي المصريين القدماء للأفيون

المصريون القدماء تعاطوا الأفيون يوميًا
المصريون القدماء تعاطوا الأفيون يوميًا
المصريون القدماء تعاطوا الأفيون يوميًا

اليوم العالمى للسكر.. طريقة عمل حلويات لأطفال السكرى

وصفات حلويات صديقة لمرضى السكري
وصفات حلويات صديقة لمرضى السكري
وصفات حلويات صديقة لمرضى السكري

بإطلالة غريبة .. حسناء سيف الدين تتصدر تريند جوجل

حسناء سيف الدين
حسناء سيف الدين
حسناء سيف الدين

فيديو

أحمد صالح وهنادى مهنا

انفصال أم صلح؟.. تفاصيل علاقة هنادي مهنا وأحمد خالد صالح

وفاة نجم من نجوم الزمالك

رحيل المدفعجي.. تفاصيل وفاة محمد صبري نجم الزمالك في حادث مأساوي

التدريب المصري اليوناني المشترك ميدوزا 14

انطلاق التدريب المصري اليوناني المشترك ميدوزا 14 الأحد بمشاركة أكثر من 2000 مقاتل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: إستهلاك بلا إبداع... حكايتنا مع التكنولوجيا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: بدور القاسمي وأسرار ملكة مليحة

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدقني خلاص

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في الذكري الـ 21 لرحيل عرفات.. الثورة مستمرة

المزيد