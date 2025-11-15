قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قيادات هيئة المجتمعات العمرانية تتابع مشروعات الإسكان الأخضر بالعبور الجديدة
جودي أحمد سعد تدعو لـ والدها بعد تعرضه لحادث سير
رئيسة القومي للطفولة: المجلس يُعد شريكا أساسيا في المبادرات الوطنية
عودة الأجواء الحارة .. حالة الطقس الأيام القادمة وتحذيرات من هذه الظاهرة
منع 3 مسئولين بمصلحة الضرائب من السفر والتحفظ على أموالهم بقضية رشوة
خنقوها بالإيشارب .. الإعدام والمؤبد للمتهمين بقتل سيدة بالخانكة
فتح صندوق الغموض.. ترامب يرفع السرية عن ملفات اختفاء أميليا إيرهارت
إدارة ترامب تضغط على إسرائيل لتحقيق تقدم بشأن عناصر الفصائل برفح
أسامة ربيع: قناة السويس هي الخيار الأفضل بعد عودة الهدوء للبحر الأحمر
بالأسماء.. إصابة 15 شخصا في انقلاب ميكروباص بصحراوي مطاي شمال المنيا
الأموال العامة تكشف تفاصيل القبض على أشهر مزور ونصاب أمام محاكم الجيزة
مدبولي يفتتح معرض Cairo ict .. غدا
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

الأرصاد : استقرار في الأحوال الجوية على مدار هذا الأسبوع.. فيديو

الأمطار
الأمطار
محمد شحتة

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، إننا بالفعل شهدنا يوم أمس وأول أمس حالة من حالات عدم الاستقرار في الأحوال الجوية وسقطت الأمطار بشكل مؤثر في بعض المحافظات وفقا لتوقعات هيئة الأرصاد.

وأضافت منار غانم، في مداخلة ببرنامج "اليوم" على قناة "dmc"، أننا نشهد وجود امتداد لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا، منوهة أنه على ما مدار أيام الأسبوع ستشهد الأحوال الجوية حالة من الاستقرار بشكل كبير.

وتابع: احنا لسه في فصل الخريف المعروف بالتغيرات السريعة في الأحوال الجوية والارتفاعات والانخفاضات في قيم درجات الحرارة.

وأشار إلى أننا ما زلنا تقلبات الخريف وما زالت معنا الأجواء الشتوية، ناصحة المواطنين بارتداء الملابس الشتوية أو الخريفية في فترات الليل، أما في فترات النهار فلا يحبذ ارتداء هذه الملابس حتى لا يشعر بالحر أو الدفء.

الأرصاد الجوية الأحوال الجوية الأمطار الطقس الخريف الملابس الشتوية

