الأرصاد : استقرار في الأحوال الجوية على مدار هذا الأسبوع.. فيديو

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، إننا بالفعل شهدنا يوم أمس وأول أمس حالة من حالات عدم الاستقرار في الأحوال الجوية وسقطت الأمطار بشكل مؤثر في بعض المحافظات وفقا لتوقعات هيئة الأرصاد.

وأضافت منار غانم، في مداخلة ببرنامج "اليوم" على قناة "dmc"، أننا نشهد وجود امتداد لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا، منوهة أنه على ما مدار أيام الأسبوع ستشهد الأحوال الجوية حالة من الاستقرار بشكل كبير.

وتابع: احنا لسه في فصل الخريف المعروف بالتغيرات السريعة في الأحوال الجوية والارتفاعات والانخفاضات في قيم درجات الحرارة.

وأشار إلى أننا ما زلنا تقلبات الخريف وما زالت معنا الأجواء الشتوية، ناصحة المواطنين بارتداء الملابس الشتوية أو الخريفية في فترات الليل، أما في فترات النهار فلا يحبذ ارتداء هذه الملابس حتى لا يشعر بالحر أو الدفء.