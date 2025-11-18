الذروة يوم الجمعة.. موجة جديدة من ارتفاع درجات الحرارة والأرصاد تحذر

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عبد العزيز جمال

تشهد مصر خلال هذه الأيام تغيرًا واضحًا في حالة الطقس، وفق ما أكدته الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، حيث تبدأ البلاد اليوم مرحلة ارتفاعات تدريجية في درجات الحرارة، وسط أجواء خريفية مائلة للبرودة صباحًا ومائلة للحرارة نهارًا على أغلب المناطق.

وبرغم هذه الارتفاعات التدريجية التي تتوقعها هيئة الأرصاد، فإن حالة الطقس ليلاً ستظل مائلة للبرودة في مختلف المحافظات، خاصة السواحل الشمالية التي تشهد اعتدالًا ملحوظًا في الطقس خلال ساعات الليل.
 

ارتفاع تدريجي مستمر حتى نهاية الأسبوع

وأوضحت الدكتورة منار غانم في تصريحاتها أن الارتفاع في درجات الحرارة اليوم سيكون طفيفًا، بمعدل يتراوح بين درجة إلى درجتين، ضمن موجة صعود متدرجة تجعل حالة الطقس تشهد تغيرًا ملحوظًا كل يوم. 

وتابعت أن هذا الارتفاع سيستمر بشكل يومي حتى تصل ذروة هذه الموجة يومي الجمعة والسبت، حيث من المتوقع أن تتجاوز درجة الحرارة العظمى حاجز 30 درجة مئوية في القاهرة الكبرى، وهو أمر غير معتاد نسبيًا في مثل هذا الوقت من فصل الخريف. 

وتؤكد الهيئة أن البلاد تتأثر خلال هذه الفترة بكتل هوائية قادمة من المناطق الصحراوية بشبه الجزيرة العربية، إضافة إلى امتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، ما يؤدي إلى زيادة فترات سطوع الشمس وبالتالي ارتفاع الحرارة.

توقعات اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة

وفي تفاصيل أكثر حول حالة الطقس خلال اليوم، أشارت الدكتورة منار غانم إلى أن العظمى في القاهرة ستتراوح بين 26 و27 درجة مئوية، فيما تبقى درجات الحرارة أعلى بشكل واضح في محافظات الصعيد التي تتأثر بشكل مباشر بالكتل الهوائية الحارة. 

وأضافت أن الطقس سيواصل ميله للبرودة خلال ساعات الليل، حيث تصل الصغرى في القاهرة إلى 17 درجة مئوية، وفي المدن الجديدة تتراوح بين 14 و15 درجة، ما يعكس التباين الكبير في درجات الحرارة بين الليل والنهار خلال هذه الفترة، ما يتطلب الحذر وعدم تخفيف الملابس ليلا لعدم الاصابة بنزلات البرد.

كما أشارت إلى وجود فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، لكنها ستكون على فترات متقطعة وغير مؤثرة على الأنشطة اليومية.

الشبورة المائية والظواهر المؤثرة على الطرق

وبخصوص الظواهر الجوية التي ستؤثر بشكل أكبر على حالة الطقس خلال الأيام المقبلة، شددت الدكتورة منار غانم على أن الشبورة المائية ستكون الأكثر بروزًا، حيث تظهر بشكل كثيف على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

 وأوضحت أن هذه الشبورة قد تكون كثيفة في بعض المناطق مما يستدعي الحذر، خوفًا من انخفاض مستوى الرؤية الأفقية قبل أن تتلاشى مع شروق الشمس. 

تأتي هذه الشبورة نتيجة طبيعية للفارق الكبير بين حرارة النهار وبرودة الليل، وهو ما يجعل الرطوبة السطحية تتكاثف بشكل سريع في ساعات الصباح الباكر.

تحذيرات مهمة لسائقي السيارات والمسافرين

وفي إطار استمرار موجة التغيرات في حالة الطقس، أكدت الهيئة ضرورة التزام السائقين بالهدوء وعدم السرعة على الطرق التي تتأثر بالشبورة المائية، وضرورة تشغيل الإضاءة الأمامية والانتظار حتى تتحسن الرؤية. 

وأوضحت أن هذه الشبورة المائية قد تمتد لعدة أيام أخرى تزامنًا مع الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة، وبالتالي فهي من الظواهر الرئيسية خلال هذا الأسبوع.

نصائح هيئة الأرصاد بشأن الملابس المناسبة لهذه الفترة

وفي ما يتعلق بالملابس، حذرت الدكتورة منار غانم من التسرع في تغيير نوعية الملابس أو ارتداء الملابس الصيفية بشكل كامل، مشددة على أن حالة الطقس تشهد تباينًا كبيرًا بين فترات النهار الدافئة وفترات الليل الباردة، وهو ما قد يعرض الكثيرين لنزلات البرد.

ونصحت بضرورة ارتداء ملابس خريفية متوازنة تضمن الدفء ليلًا والراحة نهارًا.

ودعت المواطنين لمتابعة النشرات الجوية بشكل مستمر لمواكبة أي تغيرات محتملة قد تطرأ على حالة الطقس خلال الأيام المقبلة.

