الأرصاد الجوية: استقرار الأحوال الجوية حتى الثلاثاء المقبل

كشفت منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية تفاصيل طقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام المقبلة.

وقالت منار غانم خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على القناة الأولى، إن الأحوال الجوية خلال تلك الفترة مستقرة، خاصة مع تواجد نسب رطوبة في الأجواء، بالإضافة هدوء واعتدال سرعات الرياح بشكل كبير، لذلك نشعر باستقرار الأحوال الجوية وعدم الشعور بالبرودة.

ولفتت إلى أن القاهرة الكبرى تسجل اليوم خلال فترة الليل 18 درجة مئوية، ولكن نسب الرطوبة تسبب في عدم الشعور بهذا الانخفاض، بالنسبة إلى تكون الشبورة المائية.

وأوضحت أن درجات الحرارة خلال فترات النهار ستكون أعلى من معدلها الطبيعي بدرجة، لتسجل 26 أو 27 درجة، مشيرة إلى أن الأجواء خريفية ومعتدلة ومائلة للحرارة.

واضافت أن الأجواء مستقرة، ومن المتوقع وجود فرص ضعيفة لتساقط الأمطار على السواحل الشمالية ومحافظات شمال الوجه البحري، وتلك الأمطار غير مؤثرة تماما.

ولفتت إلى أن هناك اعتدال في حركة الملاحة البحرية، مع اعتدال سرعة الرياح، والبحار مؤهلة لكافة أعمال الصيد والملاحة البحرية، مشيرة إلى أن حالة الاستقرار مستمرة حتى يوم الثلاثاء القادم.

ونوهت بأنه مع نهاية الأسبوع ستتأثر البلاد بكتل هوائية شمالية قادمة من جنوب أوروبا، لتعود درجات الحرارة لمعدلاتها الطبيعية والبرودة ليلا، بالإضافة إلى احتمالية تساقط الأمطار على الأماكن الساحلية.