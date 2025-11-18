قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مائل للحرارة.. حالة الطقس اليوم الثلاثاء 18 نوفمبر 2025|فيديو

قالت منار غانم، عضو هيئة الأرصاد الجوية، إنه من المتوقع أن يسود اليوم الثلاثاء 18 نوفمبر 2025 طقس مائل للحرارة في أغلب الأنحاء، مع اعتدال الحرارة على السواحل الشمالية.

تفاصيل الطقس

أوضحت غانم خلال صباح الخير يا مصر أن الطقس سيكون مائلًا للبرودة في الصباح الباكر، ثم يصبح مائلًا للحرارة في معظم المناطق خلال النهار. 

أما في الليل، فيتوقع أن يسود الطقس مائلًا للبرودة في معظم الأنحاء.

درجات الحرارة

أشارت إلى أن درجات الحرارة في القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري تتراوح بين 28 و30 درجة مئوية، بينما ستكون الحرارة في جنوب البلاد ومحافظات الصعيد بين 30 و32 درجة مئوية.

الظواهر الجوية

وأكدت غانم أنه من المتوقع وجود فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، مع نشاط للرياح في بعض مناطق القاهرة الكبرى.


وأشارت إلى ضرورة ارتداء الملابس الخريفية المناسبة، وتجنب الملابس الشتوية الثقيلة في هذه الفترة من العام.

طريقة عمل عيش التورتيلا في المنزل بخطوات دقيقة

