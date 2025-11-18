الصيف راجع تاني.. ارتفاع الحرارة 5 درجات وتحذير من الأيام المقبلة

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من حالة الطقس المتوقعة خلال الـ72 ساعة القادمة، حيث يشهد معظم الأنحاء ارتفاعًا في درجات الحرارة، مع استمرار الأجواء الحارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، وشديدة الحرارة في جنوب الصعيد، بينما يسود الطقس الخريفي المائل للبرودة صباحًا وليلاً في بعض المناطق.

الطقس العام

يشهد الطقس صباح اليوم خريفيًا مائلًا للبرودة، ويستمر نهارًا حارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، ومعتدل الحرارة على السواحل الشمالية، فيما تكون درجات الحرارة مرتفعة جدًا على محافظات جنوب الصعيد. ومع حلول الليل، يميل الطقس للبرودة في الساعات المتأخرة، بينما تكون الأجواء معتدلة في أول الليل.

الظواهر الجوية المتوقعة

شبورة مائية: تتكون من الساعة 4 صباحًا حتى 8 صباحًا على الطرق المؤدية من وإلى مناطق شمال البلاد، القاهرة الكبرى، شمال الصعيد، مدن القناة، ووسط سيناء.

تتكون من الساعة 4 صباحًا حتى 8 صباحًا على الطرق المؤدية من وإلى مناطق شمال البلاد، القاهرة الكبرى، شمال الصعيد، مدن القناة، ووسط سيناء. سحب منخفضة ورذاذ خفيف: في شمال البلاد حتى القاهرة ومدن القناة ووسط سيناء، دون تأثير ملموس على حركة المرور.

في شمال البلاد حتى القاهرة ومدن القناة ووسط سيناء، دون تأثير ملموس على حركة المرور. نشاط الرياح: على بعض مناطق ساحل البحر الأحمر وخليج السويس، بسرعة تتراوح بين 40 و60 كم/س.

حالة البحرين

البحر المتوسط: خفيف إلى معتدل، ارتفاع الموج بين 1 و1.5 متر، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية.

خفيف إلى معتدل، ارتفاع الموج بين 1 و1.5 متر، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية. البحر الأحمر: معتدل، ارتفاع الموج من 1.5 إلى 2.25 متر، والرياح شمالية غربية.

معتدل، ارتفاع الموج من 1.5 إلى 2.25 متر، والرياح شمالية غربية. خليج السويس: معتدل إلى مضطرب، الموج بين 2 و3 أمتار، والرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة في المحافظات

القاهرة الكبرى والوجه البحري:

القاهرة 29/19

6 أكتوبر 30/18

بنها 29/19

دمنهور 28/18

وادي النطرون 29/19

كفر الشيخ 28/18

المنصورة 29/19

الزقازيق 29/19

شبين الكوم 28/18

طنطا 27/18

دمياط 28/22

بورسعيد 28/22

الإسماعيلية 30/18

السويس 29/19

العريش 28/17

رفح 27/20

- جنوب سيناء: رأس سدر 29/19، نخل 28/12، كاترين 27/11، الطور 29/20، طابا 28/17، شرم الشيخ 33/24.

- السواحل الشمالية: الإسكندرية 27/17، العلمين 26/18، مطروح 26/17، السلوم 28/16.

- البحر الأحمر: سيوة 28/15، رأس غارب 33/24، الغردقة 31/22، سفاجا 32/23، مرسى علم 33/24، شلاتين 33/24، حلايب 30/25، أبورماد 32/23، رأس حدربة 31/24.

- الصعيد وجنوب الصعيد: الفيوم 29/18، بني سويف 29/17، المنيا 30/17، أسيوط 31/17، سوهاج 34/19، قنا 36/21، الأقصر 38/20، أسوان 40/23، الوادي الجديد 35/21، أبوسمبل 39/23.