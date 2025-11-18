قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كريستيانو رونالدو يزور البيت الأبيض في لقاء رسمي مع دونالد ترامب
الخطيب: نعمل على استعادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بعد التحديات الاقتصادية الأخيرة
دار الإفتاء تستطلع هلال جمادى الآخرة الخميس المقبل
الأردن يدين التصريحات الإسرائيلية التحريضية الداعية لاستهداف القيادة الفلسطينية
وزير الزراعة: الرقمنة أصبحت قلب التنمية الزراعية ومفتاح الأمن الغذائي
مائل للحرارة.. حالة الطقس اليوم الثلاثاء 18 نوفمبر 2025|فيديو
الرئيس السيسي يوجه وزير الصحة بمتابعة الحالة الصحية للفنان عمر خيرت وتقديم كافة أشكال الدعم الطبي
جهود وزارة الزراعة في تقليل فاتورة استيراد القمح وتعزيز الاكتفاء الذاتي
حجازي يعتذر والشناوي يغيب.. 3 مفاجآت في اختيارات منتخب مصر لكأس العرب
عصابة مخدرات تستخدم تطبيق إلكتروني للتوغل بين المتعاطين| الداخلية تكشف الحيلة
متاح الآن أون لاين.. خطوات ضم الزوجة والأبناء على بطاقة التموين
مدبولي يهنئ عصام فريد بتوليه رئاسة الشيوخ ويؤكد على أهمية التعاون بين الحكومة والمجلس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

الصيف راجع تاني.. ارتفاع الحرارة 5 درجات وتحذير من الأيام المقبلة

الصيف رجع تاني.. ارتفاع الحرارة 5 درجات وتحذير من الأيام المقبلة
الصيف رجع تاني.. ارتفاع الحرارة 5 درجات وتحذير من الأيام المقبلة
إسراء عبدالمطلب

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من حالة الطقس المتوقعة خلال الـ72 ساعة القادمة، حيث يشهد معظم الأنحاء ارتفاعًا في درجات الحرارة، مع استمرار الأجواء الحارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، وشديدة الحرارة في جنوب الصعيد، بينما يسود الطقس الخريفي المائل للبرودة صباحًا وليلاً في بعض المناطق.

الطقس العام

يشهد الطقس صباح اليوم خريفيًا مائلًا للبرودة، ويستمر نهارًا حارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، ومعتدل الحرارة على السواحل الشمالية، فيما تكون درجات الحرارة مرتفعة جدًا على محافظات جنوب الصعيد. ومع حلول الليل، يميل الطقس للبرودة في الساعات المتأخرة، بينما تكون الأجواء معتدلة في أول الليل.

الظواهر الجوية المتوقعة

  • شبورة مائية: تتكون من الساعة 4 صباحًا حتى 8 صباحًا على الطرق المؤدية من وإلى مناطق شمال البلاد، القاهرة الكبرى، شمال الصعيد، مدن القناة، ووسط سيناء.
  • سحب منخفضة ورذاذ خفيف: في شمال البلاد حتى القاهرة ومدن القناة ووسط سيناء، دون تأثير ملموس على حركة المرور.
  • نشاط الرياح: على بعض مناطق ساحل البحر الأحمر وخليج السويس، بسرعة تتراوح بين 40 و60 كم/س.

حالة البحرين

  • البحر المتوسط: خفيف إلى معتدل، ارتفاع الموج بين 1 و1.5 متر، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية.
  • البحر الأحمر: معتدل، ارتفاع الموج من 1.5 إلى 2.25 متر، والرياح شمالية غربية.
  • خليج السويس: معتدل إلى مضطرب، الموج بين 2 و3 أمتار، والرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة في المحافظات

القاهرة الكبرى والوجه البحري: 

  • القاهرة 29/19
  •  6 أكتوبر 30/18
  • بنها 29/19
  • دمنهور 28/18
  • وادي النطرون 29/19
  • كفر الشيخ 28/18
  • المنصورة 29/19
  • الزقازيق 29/19
  • شبين الكوم 28/18
  • طنطا 27/18
  • دمياط 28/22
  • بورسعيد 28/22
  • الإسماعيلية 30/18
  • السويس 29/19
  • العريش 28/17
  • رفح 27/20

- جنوب سيناء: رأس سدر 29/19، نخل 28/12، كاترين 27/11، الطور 29/20، طابا 28/17، شرم الشيخ 33/24.

- السواحل الشمالية: الإسكندرية 27/17، العلمين 26/18، مطروح 26/17، السلوم 28/16.

- البحر الأحمر: سيوة 28/15، رأس غارب 33/24، الغردقة 31/22، سفاجا 32/23، مرسى علم 33/24، شلاتين 33/24، حلايب 30/25، أبورماد 32/23، رأس حدربة 31/24.

- الصعيد وجنوب الصعيد: الفيوم 29/18، بني سويف 29/17، المنيا 30/17، أسيوط 31/17، سوهاج 34/19، قنا 36/21، الأقصر 38/20، أسوان 40/23، الوادي الجديد 35/21، أبوسمبل 39/23.

الطقس الأرصاد الأرصاد الجوية درجات الحرارة الحرارة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

بعد هبوط سعر الكيلو.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 18-11-2025

سعر الذهب

انخفاض سعر الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 18-11-2025

رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية: نظرنا تجاوزات في 40 دائرة بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب

رئيس الهيئة الوطنية: نظرنا تجاوزات في 40 دائرة بالمرحلة الأولى من انتخابات النواب

مداخلة الفريق كامل الوزير

كامل الوزير: الرئيس قالي بالنص ماعنديش مشكلة ألغي الانتخابات كلها

السيدة ميار نبيل

أزمة ميار نبيل.. من استغاثة أم عالقة بالإمارات إلى قسيمة طلاق مفاجئة في مصر

سيارة فادي خفاجة

السيارة تهشمت.. نجاة الفنان فادي خفاجة من حادث سير

مداخلة المستشار أحمد بنداري

متى تلغى انتخابات مجلس النواب؟ المستشار أحمد بنداري يجيب

سعر الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 18 نوفمبر 2025 يقفز إلى 5380 جنيها

سعر الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 18 نوفمبر 2025 يقفز إلى 5380 جنيها

ترشيحاتنا

وزير الإسكان

مسئولو قطاع الإسكان والمرافق يزورون محافظة الغربية لتقديم الدعم الفني ومتابعة المشروعات

البورصة

البورصة المصرية تتباين في مستهل تعاملات الثلاثاء

وزير التنمية والصناعة

وزير الصناعة يشارك في اجتماعات اللجنة المصرية التشادية المشتركة

بالصور

طريقة عمل عيش التورتيلا في المنزل بخطوات دقيقة

طريقة عمل عيش التورتيلا في المنزل بخطوات دقيقة
طريقة عمل عيش التورتيلا في المنزل بخطوات دقيقة
طريقة عمل عيش التورتيلا في المنزل بخطوات دقيقة

إطلالة غير متوقعة لزوجة النني الثانية.. والمتابعون: في حاجة مش طبيعية

إطلالة غير متوقعة لزوجة النني الثانية…المتابعون في حاجة مش طبيعية
إطلالة غير متوقعة لزوجة النني الثانية…المتابعون في حاجة مش طبيعية
إطلالة غير متوقعة لزوجة النني الثانية…المتابعون في حاجة مش طبيعية

كنز غذائى.. تعرف على فوائد البليلة لطفلك

كنز غذائى.. تعرف على فوائد البليلة لطفلك
كنز غذائى.. تعرف على فوائد البليلة لطفلك
كنز غذائى.. تعرف على فوائد البليلة لطفلك

5 وصفات طبيعية فعّالة للتخلص من الهاموش في المطبخ

الهاموش
الهاموش
الهاموش

فيديو

الأكاديمية العسكرية توقع بروتوكول تعاون مع الإتصالات وصندوق تحيا مصر لدعم عملية التحول الرقمي

الأكاديمية العسكرية توقع بروتوكول تعاون مع الاتصالات وصندوق تحيا مصر لدعم عملية التحول الرقمي

د. هاني تمام

أستاذ بالأزهر: خدمة الناس وقضاء حوائجهم من أعظم القربات وأهم مقاصد الإسلام

إلهام عبد البديع

عمره ما هيحصل.. إلهام عبد البديع ترد على أنباء اعتزالها بالسرايا الصفرا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: بيت الديناميت A House of Dynamite

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل ثمة نظام دولي بديل يتشكل فعلا؟ّ!

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الوجع الصامت… حين تدور الحرب داخل الروح

منى أحمد

منى أحمد تكتب: العبقرية المصرية

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الذكاء الاصطناعي بين وعود المستقبل ومخاطر الاعتماد عليه

المزيد