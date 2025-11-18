تحسن الطقس في كوت ديفوار ينعش الآمال بموسم كاكاو وفير

تواصل الظروف الجوية الملائمة في كوت ديفوار ، تعزيز الآفاق الإيجابية لحصد إنتاج أكثر للكاكاو خلال الموسم الحالي.



ويشير المزارعون وخبراء القطاع، إلى أن الأمطار المنتظمة وأشعة الشمس الكافية توفر بيئة مثالية لنمو الأشجار، ما يدعم التوقعات بوفرة في الإنتاج واستقرار الإمدادات للأسواق العالمية.

وقال مزارعون، وفق "سي إن بي سي افريكا" ، إن الأمطار التي هطلت الأسابيع الماضية في مناطق زراعة الكاكاو تبشر بالخير للمحصول الرئيسي من أكتوبر إلى مارس ، وإن الحصاد كان مكثفا متوقعين أن يصل إلى ذروته في ديسمبر .

وأكدوا أن الظروف المناخية الحالية مهدت لانطلاقة قوية للموسم الرئيسي، مع توقعات بارتفاع وتيرة الحصاد خلال الأسابيع المقبلة، ما يعزز آمال السوق في محصول وفير وجودة مستقرة.

وتشهد كوت ديفوار، أكبر منتج للكاكاو في العالم، موسم الجفاف الذي يمتد من منتصف نوفمبر إلى مارس، حيث تقل فيه الأمطار.

وأوضح المزارعون أن معدلات الهطول فوق المتوسطة التي سجلتها عدة مناطق في البلاد عززت نمو المحصول قبل بدء هبوب الرياح الجافة القادمة من الصحراء بين ديسمبر ومارس.

ويتوقع المزارعون خروج كميات أكبر من المحصول من الحقول في ديسمبر مقارنة بنوفمبر، مع اقتراب نضج المحصول ، مؤكدين في الوقت ذاته رضا المشترين عن جودة الحبوب الحالية.

ويواصل قطاع الكاكاو في كوت ديفوار لعب دوره المحوري في الإمدادات العالمية، إذ يعتمد السوق الدولي بشكل كبير على وفرة وجودة المحصول الإيفواري.

وبينما يترقب المزارعون استمرار الظروف المناخية المواتية خلال الأسابيع المتبقية من العام، تبقى الآمال معلّقة على أن يسهم هذا الموسم في تعزيز دخل المزارعين واستقرار صادرات البلاد، مما يعكس الأهمية الاستراتيجية للكاكاو بوصفه ركيزة أساسية للاقتصاد الإيفواري.

وأظهرت بيانات حديثة أن إجمالي الكاكاو الذي وصل إلى موانئ كوت ديفوار منذ بداية موسم 2024/2025 (1 أكتوبر) بلغ 1.613 مليون طن متري بزيادة 1.1٪ مقارنة بنفس الفترة من الموسم السابق، وفق تقرير المنظمة الدولية للكاكاو (ICCO).

كما أفادت البيانات بأن الواردات عبر الموانئ الإيفوارية وصلت إلى 1.624 مليون طن بحلول 1 يونيو، أي بارتفاع 7.7٪ على أساس سنوي.