قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محظورات صارمة لضمان نزاهة انتخابات النواب.. وفقا للقانون
الشناوي يعتذر لحسام حسن بعد مباراة منتخب مصر والرأس الأخضر.. تفاصيل
الوقائع المصرية تنشر قرار محافظ الأقصر بشأن تنظيم قوانين الإيجار وتصنيف المناطق السكنية
إنهاء للدعوى بمجرد السداد.. الإجراءات الجنائية يوسع نطاق التصالح في المخالفات والجنح
الجهاد الإسلامي: فرض هيئة حكم أمريكية على جزء من شعبنا انتهاك للقانون الدولي
مسؤول كبير بالبيت الأبيض: ترامب مستعد لفرض عقوبات على روسيا
وزير الزراعة يحيل ملف جمعية منتجي الأرز للنيابة لمخالفات مالية وإدارية
تشديدات أمنية بمحيط محكمة إيتاي البارود تزامنًا مع محاكمة المتهم بالتعدي على تلميذ دمنهور
حركة الجهاد تعلن رفضها للقرار الأمريكي الذي تبناه مجلس الأمن.. تفاصيل
فتح تحقيق في حادث سقوط تلميذة من "زحليقة" بمدرسة بمصر الجديدة
الخارجية الإيرانية: مستعدون لأي مغامرة من قبل واشنطن أو تل أبيب
لأول مرة.. ولادة قيصرية بأسيوط العام لسيدة تعاني من مشيمة ملتصقة مع الحفاظ على الطفل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

تحسن الطقس في كوت ديفوار ينعش الآمال بموسم كاكاو وفير

تحسن الطقس في كوت ديفوار ينعش الآمال بموسم كاكاو وفير
تحسن الطقس في كوت ديفوار ينعش الآمال بموسم كاكاو وفير
أ ش أ

تواصل الظروف الجوية الملائمة في كوت ديفوار ، تعزيز الآفاق الإيجابية لحصد إنتاج أكثر للكاكاو خلال الموسم الحالي.


ويشير المزارعون وخبراء القطاع، إلى أن الأمطار المنتظمة وأشعة الشمس الكافية توفر بيئة مثالية لنمو الأشجار، ما يدعم التوقعات بوفرة في الإنتاج واستقرار الإمدادات للأسواق العالمية.

وقال مزارعون، وفق "سي إن بي سي افريكا" ، إن الأمطار التي هطلت الأسابيع الماضية في مناطق زراعة الكاكاو تبشر بالخير للمحصول الرئيسي من أكتوبر إلى مارس ، وإن الحصاد كان مكثفا متوقعين أن يصل إلى ذروته في ديسمبر .

وأكدوا أن الظروف المناخية الحالية مهدت لانطلاقة قوية للموسم الرئيسي، مع توقعات بارتفاع وتيرة الحصاد خلال الأسابيع المقبلة، ما يعزز آمال السوق في محصول وفير وجودة مستقرة. 

وتشهد كوت ديفوار، أكبر منتج للكاكاو في العالم، موسم الجفاف الذي يمتد من منتصف نوفمبر إلى مارس، حيث تقل فيه الأمطار. 

وأوضح المزارعون أن معدلات الهطول فوق المتوسطة التي سجلتها عدة مناطق في البلاد عززت نمو المحصول قبل بدء هبوب الرياح الجافة القادمة من الصحراء بين ديسمبر ومارس.

ويتوقع المزارعون خروج كميات أكبر من المحصول من الحقول في ديسمبر مقارنة بنوفمبر، مع اقتراب نضج المحصول ، مؤكدين في الوقت ذاته رضا المشترين عن جودة الحبوب الحالية.

ويواصل قطاع الكاكاو في كوت ديفوار لعب دوره المحوري في الإمدادات العالمية، إذ يعتمد السوق الدولي بشكل كبير على وفرة وجودة المحصول الإيفواري. 

وبينما يترقب المزارعون استمرار الظروف المناخية المواتية خلال الأسابيع المتبقية من العام، تبقى الآمال معلّقة على أن يسهم هذا الموسم في تعزيز دخل المزارعين واستقرار صادرات البلاد، مما يعكس الأهمية الاستراتيجية للكاكاو بوصفه ركيزة أساسية للاقتصاد الإيفواري.

وأظهرت بيانات حديثة أن إجمالي الكاكاو الذي وصل إلى موانئ كوت ديفوار منذ بداية موسم 2024/2025 (1 أكتوبر) بلغ 1.613 مليون طن متري بزيادة 1.1٪ مقارنة بنفس الفترة من الموسم السابق، وفق تقرير المنظمة الدولية للكاكاو (ICCO).

كما أفادت البيانات بأن الواردات عبر الموانئ الإيفوارية وصلت إلى 1.624 مليون طن بحلول 1 يونيو، أي بارتفاع 7.7٪ على أساس سنوي.

الظروف الجوية الملائمة كوت ديفوار كوت ديفوار أكبر منتج للكاكاو في العالم محصول وفير الأمطار المنتظمة أشعة الشمس الكافية بيئة مثالية لنمو الأشجار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

بعد هبوط سعر الكيلو.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 18-11-2025

سعر الذهب

انخفاض سعر الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 18-11-2025

مداخلة الفريق كامل الوزير

كامل الوزير: الرئيس قالي بالنص ماعنديش مشكلة ألغي الانتخابات كلها

دواجن

غرفة الدواجن تزف بشرى عن الأسعار الفترة المقبلة.. تفاصيل

رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية: نظرنا تجاوزات في 40 دائرة بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب

رئيس الهيئة الوطنية: نظرنا تجاوزات في 40 دائرة بالمرحلة الأولى من انتخابات النواب

مداخلة المستشار أحمد بنداري

متى تلغى انتخابات مجلس النواب؟ المستشار أحمد بنداري يجيب

سعر الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 18 نوفمبر 2025 يقفز إلى 5380 جنيها

سعر الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 18 نوفمبر 2025 يقفز إلى 5380 جنيها

السيدة ميار نبيل

أزمة ميار نبيل.. من استغاثة أم عالقة بالإمارات إلى قسيمة طلاق مفاجئة في مصر

ترشيحاتنا

الرئيس الأمريكي

الرئيس الأمريكي يشكر مصر والدول الداعمة لقرار مجلس الأمن الخاص بغزة

رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات

السيناريوهات المتوقعة في نتائج المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025

أرشيفية

350 ألف طن أسمدة.. كيف تدعم وزارة الزراعة الفلاح المصري؟

بالصور

بخصر منحوت.. مي حلمي تثير الجدل بإطلالتها

مى حلمى
مى حلمى
مى حلمى

إزالة 2076 متر تعديات على الأراضي الزراعية بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

7 خطوات لتطهير القولون بشكل طبيعي للحفاظ على صحته ووظيفته

7 خطوات لتطهير القولون بشكل طبيعي للحفاظ على صحته ووظيفته
7 خطوات لتطهير القولون بشكل طبيعي للحفاظ على صحته ووظيفته
7 خطوات لتطهير القولون بشكل طبيعي للحفاظ على صحته ووظيفته

بسعر 43 ألف دولار.. هوندا بريلود 2027 الجديدة أغلى من BMW| صور

هوندا بريلود 2027
هوندا بريلود 2027
هوندا بريلود 2027

فيديو

د. هاني تمام

أستاذ بالأزهر: خدمة الناس وقضاء حوائجهم من أعظم القربات وأهم مقاصد الإسلام

إلهام عبد البديع

عمره ما هيحصل.. إلهام عبد البديع ترد على أنباء اعتزالها بالسرايا الصفرا

سهير جودة

سهير جودة تكشف عن هواياتها المفضلة وتوجه نصيحة للشباب | خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: بيت الديناميت A House of Dynamite

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل ثمة نظام دولي بديل يتشكل فعلا؟ّ!

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الوجع الصامت… حين تدور الحرب داخل الروح

منى أحمد

منى أحمد تكتب: العبقرية المصرية

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الذكاء الاصطناعي بين وعود المستقبل ومخاطر الاعتماد عليه

المزيد