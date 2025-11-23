البحوث الإسلامية يشارك في احتفالية اليوم العالمي للطفل "رحلة بناء ذاتي"

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ديني

البحوث الإسلامية يشارك في احتفالية اليوم العالمي للطفل
إيمان طلعت

شارك مجمع البحوث الإسلامية، في الاحتفالية التي نظمها المجلس القومي للطفولة والأمومة بمناسبة اليوم العالمي للطفل تحت شعار «رحلة بناء ذاتي»، وذلك برعاية كريمة من السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية.

ومثّلت الأزهر في الفعالية الدكتورة إلهام شاهين، الأمين العام المساعد لمجمع البحوث الإسلامية، حيث جاءت مشاركتها ضمن جهود الأزهر الشريف بقيادة الإمام الأكبر د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وتوجيهات الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية د. محمد الجندي بأهمية دعم قضايا الطفولة ورعاية النشء، وتعزيز الوعي المجتمعي بحقوق الطفل وبناء شخصيته على أسس تربوية وأخلاقية سليمة.

وشهدت الاحتفالية حضور الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، نائبًا عن السيدة انتصار السيسي، والدكتورة سحر السنباطي رئيس المجلس القومي للطفولة والأمومة، والمستشارة أمل عمارة رئيس المجلس القومي للمرأة، إلى جانب مشاركة واسعة من ممثلي الهيئات الحكومية والمجتمع المدني.

وأكدت الدكتورة إلهام شاهين حرص الأزهر الشريف ومجمع البحوث الإسلامية على تعزيز ثقافة حماية الطفل والارتقاء بجوانب تنشئته الفكرية والسلوكية، مشيرةً إلى أن «بناء وعي الأطفال لا يتحقق إلا عبر تكامل دور المؤسسات الدينية والتربوية والاجتماعية لتحقيق بيئة آمنة ومسؤولة». 

كما شددت على أهمية البرامج المشتركة التي تدعم التوعية بحقوق الطفل وتحصينه من مؤثرات الانحراف الفكري والسلوكي في ظل المتغيرات الرقمية المتسارعة.

وتأتي مشاركة المجمع في إطار سلسلة من الجهود التوعوية التي ينفذها بالتعاون مع مؤسسات الدولة، بهدف نشر المعارف الأخلاقية والدينية الصحيحة، وبناء جيل قادر على الإسهام الإيجابي في مستقبل الوطن.

مجمع البحوث الإسلامية البحوث الإسلامية رحلة بناء ذاتي البحوث الإسلامية يشارك في احتفالية اليوم العالمي للطفل

