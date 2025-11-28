قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هل تنهي شاومي عصر الكاميرات الاحترافية؟.. تسريبات Xiaomi 17 Ultra تكشف عن تقنية بصرية متحولة لأول مرة

احمد الشريف

في الوقت الذي ظن فيه الجميع أن سقف المنافسة في كاميرات الهواتف الذكية قد وصل إلى منتهاه، خرجت تسريبات جديدة من داخل أروقة البحث والتطوير لشركة شاومي الصينية لتقلب الطاولة من جديد.

تداول نشطاء تقنيون ومسربون موثوقون على منصة "ويبو" صورة حية لما يُعتقد أنه النموذج الهندسي النهائي لـ "وحش التصوير" القادم، هاتف Xiaomi 17 Ultra، كاشفة عن تفاصيل قد تعيد تعريف التصوير المحمول في عام 2026.

ثورة "العدسة السائلة" والفتحة المتغيرة 

لم تكتفِ باستعراض الصور المسربة وحدة الكاميرا الدائرية العملاقة التي أصبحت بصمة مميزة لسلسلة "Ultra"، بل أظهرت ترتيباً هندسياً جديداً للعدسات. 

ووفقاً للتحليلات التقنية المرفقة بالتسريب، فإن شاومي بصدد دمج تقنية "الفتحة المتغيرة المستمرة" (Stepless Variable Aperture) ليس فقط في العدسة الرئيسية ذات المستشعر بحجم 1 بوصة، بل ولأول مرة في عدسة التقريب (Periscope)

يعني هذا الابتكار أن المصورين سيتمكنون من التحكم في عمق المجال (Depth of Field) عند تصوير البورتريه من مسافات بعيدة، مما يمنح عزلًا طبيعيًا للخلفية يضاهي كاميرات الـ DSLR، متخلين بذلك عن العزل الاصطناعي المعتمد على البرمجيات والذي طالما عانى من الأخطاء في تحديد الحواف.

شراكة لايكا تدخل مرحلة "الاندماج الكامل" 

تشير التقارير أيضًا إلى أن تعاون شاومي مع الصانع الألماني العريق "Leica" قد وصل إلى مرحلة نضج غير مسبوقة في هذا الإصدار.

فبدلاً من الاكتفاء بمعايرة الألوان، يُشاع أن لايكا صممت عدسات "Summilux" جديدة كلياً لهذا الهاتف، تتميز بطلاء مانع للانعكاسات يقلل من توهج الإضاءة الليلية بنسبة 50% مقارنة بالجيل السابق.

مواصفات تكميلية متوقعة

 وبعيداً عن الكاميرا، تتحدث المصادر عن تزويد الهاتف بمعالج Snapdragon 8 Elite (أو ما يعادله في ذلك الوقت)، مع ظهر مصنوع من "السيراميك النانوي" المقاوم للخدوش بشكل يتفوق على الزجاج التقليدي بمرتين. 

كل هذه المؤشرات تضعنا أمام جهاز لا ينافس الهواتف الأخرى فحسب، بل يهدد وجود الكاميرات الرقمية المدمجة في السوق.

