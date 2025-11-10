بأقوى معالج .. اطلاق سلسلة هواتف Xiaomi 17 من كوالكوم

أفادت التقارير أن شركة شاومي تستعد لإطلاق هاتفها Xiaomi 17 Ultra في الصين، حيث تشير ال الأخيرة إلى إمكانية إطلاقه بنهاية هذا العام. وقبل موعد الإطلاق المتوقع، دأب موقع Digital Chat Station على نشر معلومات حول الجهاز، مسلطًا الضوء بشكل خاص على قدراته التصويرية المتميزة.

يركز أحدث تسريب من المصدر نفسه على قدرات الكاميرا الاستثنائية والإعداد البصري المُحسّن.

هاتف Xiaomi 17 Ultra

مواصفات هاتف Xiaomi 17

وفقًا لأحدث تقرير صادر عن Digital Chat Station، سيحتوي هاتف Xiaomi 17 Ultra على مستشعر كاميرا رئيسي كبير بفتحة عدسة f/1.6، مقترن بتقنية LOFIC من الجيل الجديد لتحسين معالجة الضوء وتقليل الوهج. ومن المتوقع أن يتمتع المستشعر بفتحة عدسة فعالة تبلغ حوالي f/4.5، مما يُحسّن الأداء في الإضاءة المنخفضة والوضوح العام.



لكن أبرز ما يميز هذا الهاتف هو عدسة مقربة بدقة 200 ميجابكسل، قادرة على تقريب فائق للمدى المتوسط ​​والبعيد بفتحة عدسة فعّالة تقترب من f/8.6. وستستخدم هذه العدسة

وفقًا للتقارير، نظام شاومي البصري الكامل الحصري، مما يوفر تنوعًا متقدمًا في التركيزومن المتوقع أيضًا أن يتميز الهاتف الذكي بشاشة مسطحة كبيرة وديكور دائري مميز للكاميرا، مع تصميم يعمل على تحسين تصميم سابقه مع الحفاظ على المظهر المتميز.

كما ورد في تقارير سابقة ، من المتوقع أن يضم هاتف Xiaomi 17 Ultra كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل مزودة بتقنية تكبير مدمجة بالمستشعر وانتقالات نطاق بؤري سلسة، بالإضافة إلى عدسة سامسونج JN5 فائقة الاتساع بدقة 50 ميجابكسل، ومستشعر سامسونج JN5 للتقريب بدقة 50 ميجابكسل، وعدسة سامسونج HPE Periscope للتقريب بدقة 200 ميجابكسل بتقنية 4×4 RMSC. أما بالنسبة لصور السيلفي، فقد يتضمن كاميرا أمامية OmniVision OV50M بدقة 50 ميجابكسل.

من المتوقع أن يشترك هاتف Xiaomi 17 Ultra في العديد من المكونات مع هاتف Xiaomi 17 Pro Max الحالي ، بما في ذلك شاشة OLED مقاس 6.9 بوصة بدقة 2K وتردد 120 هرتز، ومعالج Snapdragon 8 Elite Gen 5 ، ومستشعر بصمة مدمج بالموجات فوق الصوتية، ومحرك اهتزاز

يتميز طراز Ultra بتصميمه الدائري الكبير للكاميرا وعتاد التصوير الحصري. ويُشاع أن الهاتف سيتوفر بألوان الذهبي، والأسود، والأبيض، والأرجواني.