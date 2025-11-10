قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إقبال من السيدات على مدرسة 6 أكتوبر الإبتدائية ببولاق الدكرور .. صور
عز يتراجع 900 جنيه.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الاثنين 10 نوفمبر 2025
أحمد موسى: مشاركة الشباب خلال انتخابات النواب أمر في منتهى الروعة
محمد أبو العينين يتفقد لجان الانتخابات في الجيزة ويتابع التصويت.. فيديو وصور
بعد مرور شهر على وقف إطلاق النار.. الأورومتوسطي: إسرائيل تواصل الإبادة الجماعية بغزة
حفاوة واستقبال حافل من الناخبين بالجيزة للنائب محمد أبو العينين خلال جولاته باللجان
الحكومة: انخفاض نسبة المدخنين في مصر إلى 14.2% عام 2024
عبدالغفار : الصحة النفسية والشيخوخة من الدعائم الأساسية لتحقيق رؤية التنمية البشرية
إقبال كثيف على التصويت بالساعة الأولى في البحر الأعظم
أحمد موسي: حروب في كل حتة واحنا كدولة بننتخب
إقبال كثيف للمشاركة في انتخابات النواب بالجيزة.. واستقبال حافل للنائب محمد أبو العينين
قاضي بالبحيرة يطلب النجدة لتوصيله إلى لجنته الانتخابية
تكنولوجيا وسيارات

بأقوى معالج .. اطلاق سلسلة هواتف Xiaomi 17 من كوالكوم

لمياء الياسين

أفادت التقارير أن شركة شاومي تستعد لإطلاق هاتفها Xiaomi 17 Ultra في الصين، حيث تشير ال الأخيرة إلى إمكانية إطلاقه بنهاية هذا العام. وقبل موعد الإطلاق المتوقع، دأب موقع Digital Chat Station على نشر معلومات حول الجهاز، مسلطًا الضوء بشكل خاص على قدراته التصويرية المتميزة. 

يركز أحدث تسريب من المصدر نفسه على قدرات الكاميرا الاستثنائية والإعداد البصري المُحسّن.

هاتف Xiaomi 17 Ultra 

مواصفات هاتف Xiaomi 17

وفقًا لأحدث تقرير صادر عن Digital Chat Station، سيحتوي هاتف Xiaomi 17 Ultra على مستشعر كاميرا رئيسي كبير بفتحة عدسة f/1.6، مقترن بتقنية LOFIC من الجيل الجديد لتحسين معالجة الضوء وتقليل الوهج. ومن المتوقع أن يتمتع المستشعر بفتحة عدسة فعالة تبلغ حوالي f/4.5، مما يُحسّن الأداء في الإضاءة المنخفضة والوضوح العام.


لكن أبرز ما يميز هذا الهاتف هو عدسة مقربة بدقة 200 ميجابكسل، قادرة على تقريب فائق للمدى المتوسط ​​والبعيد بفتحة عدسة فعّالة تقترب من f/8.6. وستستخدم هذه العدسة

 وفقًا للتقارير، نظام شاومي البصري الكامل الحصري، مما يوفر تنوعًا متقدمًا في التركيزومن المتوقع أيضًا أن يتميز الهاتف الذكي بشاشة مسطحة كبيرة وديكور دائري مميز للكاميرا، مع تصميم يعمل على تحسين تصميم سابقه مع الحفاظ على المظهر المتميز.

مواصفات هاتف Xiaomi 17 Ultra 

كما ورد في تقارير سابقة ، من المتوقع أن يضم هاتف Xiaomi 17 Ultra كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل مزودة بتقنية تكبير مدمجة بالمستشعر وانتقالات نطاق بؤري سلسة، بالإضافة إلى عدسة سامسونج JN5 فائقة الاتساع بدقة 50 ميجابكسل، ومستشعر سامسونج JN5 للتقريب بدقة 50 ميجابكسل، وعدسة سامسونج HPE Periscope للتقريب بدقة 200 ميجابكسل بتقنية 4×4 RMSC. أما بالنسبة لصور السيلفي، فقد يتضمن كاميرا أمامية OmniVision OV50M بدقة 50 ميجابكسل.

من المتوقع أن يشترك هاتف Xiaomi 17 Ultra في العديد من المكونات مع هاتف Xiaomi 17 Pro Max الحالي ، بما في ذلك شاشة OLED مقاس 6.9 بوصة بدقة 2K وتردد 120 هرتز، ومعالج Snapdragon 8 Elite Gen 5 ، ومستشعر بصمة مدمج بالموجات فوق الصوتية، ومحرك اهتزاز

 يتميز طراز Ultra بتصميمه الدائري الكبير للكاميرا وعتاد التصوير الحصري. ويُشاع أن الهاتف سيتوفر بألوان الذهبي، والأسود، والأبيض، والأرجواني.

شركة شاومي هاتف Xiaomi 17 Ultra شاشة مسطحة كاميرا رئيسية هاتف Xiaomi 17

