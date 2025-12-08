قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تكنولوجيا وسيارات

Xiaomi 17 Ultra يظهر في تسريب جديد… وترقية الكاميرا قد تتحول إلى تراجع مفاجئ

Xiaomi 17 Ultra
Xiaomi 17 Ultra
احمد الشريف

تؤكد تسريبات جديدة أن هاتف Xiaomi 17 Ultra المرتقب قد يكون في الواقع “ترقية وتنقيحًا” لمنظومة التصوير، رغم أنه سيتخلى عن إعداد الكاميرات الرباعية لصالح ثلاثية فقط في الخلف، مع الاعتماد على مستشعر تليفوتو ضخم بدقة 200 ميجابكسل لتعويض غياب عدسة الزوم الثانية. 

اللقطات الحية للجهاز، رغم تمويهه بغطاء سميك للتمويه، تكشف ملامح نظام تصوير يعوّل أكثر على الجودة العالية لكل عدسة بدل كثرة العدسات على الورق. 

ظهور الهاتف في صور حقيقية مسرّبة

يشير التقرير إلى أن وحدة اختبار من Xiaomi 17 Ultra ظهرت في البرية داخل غطاء واقٍ ضخم يخفي التصميم النهائي، لكن فتحة الكاميرا الدائرية الكبيرة تظل ظاهرة بوضوح. 

ورغم التمويه، يمكن رؤية ثلاث عدسات فقط في الخلف: رئيسية، واسعة للغاية، وتليفوتو، في تأكيد إضافي على أن إشاعات التخلي عن الكاميرا الرباعية قد تكون صحيحة.

من أربع كاميرات إلى ثلاث… “تراجع” محسوب

خلافًا لجهاز Xiaomi 14 Ultra الذي اعتمد على أربع كاميرات في الخلف، من بينها عدستا زوم منفصلتان، يظهر أن 17 Ultra سيكتفي بعدسة زوم واحدة فقط. 

هذا ما دفع بعض المتابعين لوصف الخطوة بأنها “تراجع” في الورق، لكن التسريبات تشير إلى أن هذه العدسة لن تكون عادية، إذ يُتوقع أن تأتي بدقة 200 ميجابكسل مع إمكانيات متقدمة في الزوم البصري والرقمي معًا. 

تليفوتو 200 ميجابكسل لتعويض عدسة الزوم الثانية

بحسب المصادر، ستستعين شاومي بمستشعر Samsung ISOCELL بدقة 200 ميجابكسل لعدسة التليفوتو، مع نظام زوم بصري متغير لتعويض غياب عدسة زوم إضافية متخصصة. 

تسمح الفكرة أن دقة المستشعر العالية بالاقتصاص داخل الصورة مع الاحتفاظ بتفاصيل قوية، ما يمكّن الهاتف من تقديم مستويات مختلفة من التقريب دون الاعتماد على أكثر من عدسة زوم. 

مستشعرات رئيسية وعريضة من الفئة العليا

يتوقع أن يعتمد Xiaomi 17 Ultra على مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابكسل من نوع Omnivision OVX105 أو ما يعادله، إلى جانب عدسة واسعة للغاية بدقة 50 ميجابكسل أيضًا من فئة Omnivision أو Samsung عالية المستوى.

تشير هذه التوليفة إلى أن شاومي تحاول الحفاظ على جودة عالية في كل عدسة من العدسات الثلاث، مع ضبط الألوان والتشويه البصري عبر عدسات محسّنة بالتعاون مع Leica وفق ما تذكره تسريبات أخرى. 

تركيز على العدسات والعدسات البصرية لا السوفت فقط

تلفت تقارير مكمّلة إلى أن شاومي لا تراهن على المعالجة البرمجية فقط، بل تعمل على تحسين العدسات نفسها لتقليل الانعكاسات والوهج في الإضاءة القوية، وخفض الانحراف اللوني وتشوه الأطراف. 

هذه التغييرات في البصريات من المفترض أن تنتج صورًا ذات “نقاء أعلى” وألوان أدق، خاصة عند التصوير في ظروف الإضاءة الصعبة التي اعتادت أن تكشف نقاط ضعف العدسات الأرخص.

أداء رائد بمعالج Snapdragon 8 Elite Gen 5

على مستوى العتاد، تشير التسريبات إلى أن Xiaomi 17 Ultra سيعتمد على معالج Snapdragon 8 Elite Gen 5 الرائد، لينافس مباشرة هواتف مثل Galaxy S26 Ultra وiPhone 17 Pro Max في الأداء الخام وتجربة الألعاب والتصوير.

يمنح هذا المعالج، مع تحسينات التبريد في سلسلة Ultra، مساحة أكبر لتشغيل قدرات التصوير والحسابات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي دون خنق حراري سريع.

هل هو downgrade أم إعادة هندسة ذكية؟

يطرح التقرير سؤالًا محوريًا: هل تقليل عدد الكاميرات من أربع إلى ثلاث يعد تراجعًا أم خطوة ذكية؟ الإجابة حتى الآن تعتمد على التنفيذ الفعلي؛ فإذا نجحت شاومي في تقديم عدسة تليفوتو 200 ميجابكسل بزوم بصري متغير وجودة ثابتة، فقد يتحول “التقليص النظري” في عدد العدسات إلى تحسين عملي في جودة الصورة وتجربة الاستخدام، خاصة إذا رافقه ضبط أفضل للألوان والتفاصيل عبر النظام كاملاً.

Xiaomi 17 Ultra Xiaomi Xiaomi 14 Ultra

