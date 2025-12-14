قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عطل مفاجئ يضرب منصتي "فيسبوك" و"إنستجرام" وشكاوى عالمية من توقف الخدمة
بلاش ترد على المكالمات الدولية .. تحذير عاجل من القومي للاتصالات
ماذا نقرأ بعد الصلاة المفروضة؟.. الإفتاء توصي بـ 3 أذكار نبوية وآية
توتنهام يخسر بثلاثية من نوتنجهام في الدوري الإنجليزي
أستون فيلا يفوز 3-2 على وست هام في الدوري الإنجليزي
صلاح وزيزو الأعلى مساهمة تهديفية بين اللاعبين المصريين في 2025
مفاعل نووي في فرنسا يصل لطاقته الكاملة لأول مرة منذ ربطه بالشبكة
مصر وقطر توقعان اتفاقية تاريخية لتعزيز "الطيران الأخضر" إقليميًا
نوران ماجد: تعرضت للظلم بمسلسل عباس الريس.. ودوري مفاجأة في أولاد الراعي
نتيجة القبول فى كلية الشرطة 2025/2026 .. اعرفها دلوقتي
الهباش: الجرائم التي يرتكبها الاحتلال في فلسطين تزيد موجة العنف
تجديد حبس المتهمة بدهس طالبة الشروق
أخبار التكنولوجيا | شاومي تغزو الأسواق بهاتف جديد .. أفضل سماعات أذن لاسلكية في الأسواق

أخبار التكنولوجيا.
أخبار التكنولوجيا.
لمياء الياسين

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

قيمة استثنائية مقابل سعر .. شاومي تغزو الأسواق بهاتف جديد إليك أهم مواصفاته

تستعد شاومي لإطلاق أكثر من 7 منتجات جديدة فيبدو أن دورة إصدارات شاومي القادمة حافلة للغاية فبحسب المدون الرقمي "ديجيتال تشات ستيشن" ، تستعد الشركة لإطلاق كل شيء بدءًا من الهواتف الذكية الرائدة وصولًا إلى الأجهزة القابلة للارتداء وأجهزة إنترنت.

بقدرة شحن تدوم لساعات.. إليك أفضل سماعات أذن لاسلكية في الأسواق 

إذا كنت تبحث عن سماعات لاسلكية بمواصفات رائدة،  فيمكنك التفكير في سماعات TicNote Pods، والتي تعد أول سماعات أذن في العالم مزودة بتقنية الذكاء الاصطناعي 4G لتدوين الملاحظات.

وقد صُممت هذه السماعات من قِبل شركة Mobvoi، وهي مصممة لتقديم وظائف تتجاوز بكثير مجرد تشغيل الموسيقى أو إجراء المكالمات.

بخصم كبير.. الحق اشتري ساعة Galaxy Watch 8 

مع اقتراب موسم الأعياد، يُعدّ هذا الوقت الأمثل لاقتناء هدية قيّمة فإذا كنتم تخططون لإهداء ساعة ذكية أو اقتناء واحدة ، فإن ساعة Galaxy Watch 8 خيارٌ رائع. 

مع اقتراب موسم الأعياد، تتوفر العديد من العروض في السوق. يعود سعر ساعة سامسونج جالاكسي ووتش 8 إلى سعر ما بعد الجمعة السوداء للطراز الصغير بحجم 40 مم، وهو مثالي للاستخدام اليومي بفضل تصميمه الخفيف، ومتوفر بسعر 249 دولارًا فقط . هذا السعر يمثل خصمًا قدره 100 دولار عن سعرها الأصلي، وهو أدنى سعر قياسي لها.

ميزات احترافية جديدة تطلقها أوبو في هواتفها.. تعرف عليها

بدأت شركة OPPO بنشر نظام التشغيل ColorOS 16 المستقر والمبني على نظام Android 16 لهاتف Find N2 Flip في 9 ديسمبر. يمكن للمستخدمين الذين يستخدمون الإصدار  الوصول إلى التحديث، مع جدولة عمليات النشر الدولية لاحقًا.

يقدم التحديث العديد من التحسينات في الخلفية قد تُسبب مؤقتًا ارتفاعًا في درجة الحرارة، وبطئًا في الأداء، وزيادة في استهلاك البطارية لعدة أيام. تنصح OPPO بعمل نسخة احتياطية من العديد من البيانات مسبقًا وتحديث تطبيقات الطرف الثالث من خلال متجر التطبيقات لمعالجة أي مشاكل محتملة في التوافق مع نظام Android 16.

مؤشر خطر.. احذر الدوخة فى هذه الحالات
بيطري الشرقية يحصن 142 ألف طائر ضد إنفلونزا الطيور والأمراض الوبائية

الكينج يدافع عن منى زكي ومروان حامد.. إيه الحكاية؟

مصطفى كامل

مصطفى كامل بالذكاء الاصطناعي في أحدث كليباته.. فيديو

