بقدرة شحن تدوم لساعات.. إليك أفضل سماعات أذن لاسلكية في الأسواق

إذا كنت تبحث عن سماعات لاسلكية بمواصفات رائدة، فيمكنك التفكير في سماعات TicNote Pods، والتي تعد أول سماعات أذن في العالم مزودة بتقنية الذكاء الاصطناعي 4G لتدوين الملاحظات.

وقد صُممت هذه السماعات من قِبل شركة Mobvoi، وهي مصممة لتقديم وظائف تتجاوز بكثير مجرد تشغيل الموسيقى أو إجراء المكالمات.

وبفضل شريحة eSIM المدمجة بتقنية 4G ونظام Shadow AI المُخصص، تستطيع سماعات TicNote Pods تسجيل المحادثات ومزامنتها وتفريغها نصياً بشكل كامل تلقائياً لا حاجة إلى هاتف ذكي أو اقتران بلوتوث أو تحميل يدوي، ما يجعلها مستقلة تماماً ومتصلة دائماً.

سماعات TicNote Pods



تسجيل ذكي

صُممت سماعات TicNote Pods للاستخدام اليومي في كل من البيئات الشخصية والمهنية.

عند ارتدائها، تُتيح لك هذه السماعات تسجيل المحادثات بوضوح تام، والاجتماعات عبر الإنترنت، ومكالمات Zoom، والمكالمات الهاتفية، والمقابلات، والمحاضرات الصفية. تعمل بسلاسة تامة أثناء الاستماع أو التحدث، مما يضمن عدم تفويت أي تفاصيل مهمة.

حتى عندما لا ترتدي سماعات الأذن، تعمل علبة الشحن نفسها كمسجل مستقل. يكفي وضعها على طاولة لتسجيل المحادثات المحيطة في الغرفة.

يُعد هذا مفيدًا بشكل خاص للمناقشات الجماعية وورش العمل والاجتماعات والمحادثات العفوية، ما يوفر مرونة لا تضاهيها أجهزة التسجيل التقليدية.

بفضل اتصال الجيل الرابع المدمج.

وقد صممت السماعة للمحترفين ولسير العمل اليومي وجودة صوت عالية، وتسجيل احترافي في تصميم صغير الحجم وقد خضعت سماعات Mobvoi للعديد من مراجعات التصميم، والمحاكاة الصوتية، والاختبارات المعملية لضمان التوازن بين جودة الصوت، ووضوح الميكروفون، واستقرار الإشارة.

تخضع المنتجات النهائية لفحوصات جودة صارمة، تشمل اختبارات السقوط، والتعرض للرطوبة، واختبارات عمر البطارية، واختبارات إشارة الجيل الرابع، لضمان المتانة والموثوقية.

السعر والتوافر

تتوفر سماعات TicNote Pods على منصة Kickstarter مع باقات مميزة للمبادرين الأوائل وشحن دولي.

تبدأ الأسعار من 199 دولارًا أمريكيًا لمجموعة واحدة تدعم تقنية 4G، مع باقات أعلى تضيف 600 دقيقة من النسخ الصوتي شهريًا وخطة 4G لمدة 3 سنوات تبدأ من 299 دولارًا أمريكيًا.

تتراوح أسعار الباقات المجمعة والباقات متعددة الوحدات (من 2 إلى 10 مجموعات) حتى 1990 دولارًا أمريكيًا، ومن المتوقع تسليم جميعها في يناير 2026.