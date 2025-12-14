قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أسعار الذهب اليوم.. سعر عيار 21 بالمصنعية الآن
بعد اغتيال رائد سعد.. محلل: استهدافات غزة نتاج الاحتلال وتواطؤ المجتمع الدولي
الأجواء الشتوية تفرض نفسها..الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس
بعد الاعتذار وتنازل نادي الزمالك.. الأعلى للإعلام يحفظ شكوى ضد خالد طلعت
يناشد المسئولين.. ابن جليلة محمود يكشف تطورات حالتها الصحية.. خاص
الشرطة الأسترالية تكشف المعلومات الأولية عن مرتكبي حادث سيدني
تفاصيل السجن المؤبد لمستشار محافظ دمياط و5 مسؤولين آخرين
مجـ.ـزرة على شاطئ بوندي.. 12 قتـ.ـيـلًا وإصابة 29 في هجوم استهدف اليهود الأستراليين
أمم إفريقيا تضرب البريميرليج.. سندرلاند الأكثر تضررًا من الغيابات
خسوف كلي للقمر يتزامن مع رمضان 2026.. اعرف موعد وتفاصيل القمر الدموي
مواعيد مباريات الزمالك فى كأس عاصمة مصر
تكنولوجيا وسيارات

بقدرة شحن تدوم لساعات.. إليك أفضل سماعات أذن لاسلكية في الأسواق

لمياء الياسين

إذا كنت تبحث عن سماعات لاسلكية بمواصفات رائدة،  فيمكنك التفكير في سماعات TicNote Pods، والتي تعد أول سماعات أذن في العالم مزودة بتقنية الذكاء الاصطناعي 4G لتدوين الملاحظات.

وقد صُممت هذه السماعات من قِبل شركة Mobvoi، وهي مصممة لتقديم وظائف تتجاوز بكثير مجرد تشغيل الموسيقى أو إجراء المكالمات.

وبفضل شريحة eSIM المدمجة بتقنية 4G ونظام Shadow AI المُخصص، تستطيع سماعات TicNote Pods تسجيل المحادثات ومزامنتها وتفريغها نصياً بشكل كامل تلقائياً لا حاجة إلى هاتف ذكي أو اقتران بلوتوث أو تحميل يدوي، ما يجعلها مستقلة تماماً ومتصلة دائماً.

سماعات TicNote Pods 


تسجيل ذكي

صُممت سماعات TicNote Pods للاستخدام اليومي في كل من البيئات الشخصية والمهنية. 

عند ارتدائها، تُتيح لك هذه السماعات تسجيل المحادثات بوضوح تام، والاجتماعات عبر الإنترنت، ومكالمات Zoom، والمكالمات الهاتفية، والمقابلات، والمحاضرات الصفية. تعمل بسلاسة تامة أثناء الاستماع أو التحدث، مما يضمن عدم تفويت أي تفاصيل مهمة.

حتى عندما لا ترتدي سماعات الأذن، تعمل علبة الشحن نفسها كمسجل مستقل. يكفي وضعها على طاولة لتسجيل المحادثات المحيطة في الغرفة. 

يُعد هذا مفيدًا بشكل خاص للمناقشات الجماعية وورش العمل والاجتماعات والمحادثات العفوية، ما يوفر مرونة لا تضاهيها أجهزة التسجيل التقليدية.
بفضل اتصال الجيل الرابع المدمج.

وقد صممت السماعة للمحترفين ولسير العمل اليومي وجودة صوت عالية، وتسجيل احترافي في تصميم صغير الحجم وقد خضعت سماعات Mobvoi للعديد من مراجعات التصميم، والمحاكاة الصوتية، والاختبارات المعملية لضمان التوازن بين جودة الصوت، ووضوح الميكروفون، واستقرار الإشارة. 

تخضع المنتجات النهائية لفحوصات جودة صارمة، تشمل اختبارات السقوط، والتعرض للرطوبة، واختبارات عمر البطارية، واختبارات إشارة الجيل الرابع، لضمان المتانة والموثوقية.

السعر والتوافر

تتوفر سماعات TicNote Pods على منصة Kickstarter مع باقات مميزة للمبادرين الأوائل وشحن دولي. 

تبدأ الأسعار من 199 دولارًا أمريكيًا لمجموعة واحدة تدعم تقنية 4G، مع باقات أعلى تضيف 600 دقيقة من النسخ الصوتي شهريًا وخطة 4G لمدة 3 سنوات تبدأ من 299 دولارًا أمريكيًا. 

تتراوح أسعار الباقات المجمعة والباقات متعددة الوحدات (من 2 إلى 10 مجموعات) حتى 1990 دولارًا أمريكيًا، ومن المتوقع تسليم جميعها في يناير 2026.

سماعات أذن شريحة eSIM شريحة eSIM المدمجة تقنية 4G سماعات TicNote Pods

منى زكي ومحمد منير
انطلاق فعاليات التدريب البحري المصري الفرنسي كليوباترا 2025
جانب من المضبوطات
