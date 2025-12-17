10000 م.أمبير في هاتف أنيق.. شاومي وهونر تغيران قواعد اللعبة في البطارية

أفاد تقرير جديد أن شركة شاومي، تخطط لإطلاق هاتف ذكي مزود ببطارية ضخمة بسعة 10000 م.أمبير، إلا أن المفاجأة تكمن في أن الهاتف سيكون أنحف مما يبدو للوهلة الأولى.

وفقا للمصادر، سيتمتع هاتف شاومي بسمك لا يتجاوز 8.5 ملم، وهو ليس سمكا سميكا للغاية بالنسبة للبطارية الكبيرة التي سيحتوي عليها.

بالمقارنة، يعد هاتف OnePlus 15 الذي يأتي ببطارية 7400 مللي أمبير بسمك 8.1 ملم، ما يعني أن الهاتف الجديد من شاومي سيكون أسمك بـ 0.4 ملم فقط رغم بطاريته الأكبر.

هاتف شاومي

سرعة الشحن والبطارية العملاقة

من المتوقع أن يصل الهاتف في العام المقبل، وسوف يدعم الشحن السلكي بسرعة 100 وات، إضافة إلى شحن لاسلكي سريع جدا، مما يعكس التزام شاومي بتوفير أحدث التقنيات دون التضحية بالأداء رغم البطارية الضخمة.

ولتحقيق هذا الهدف، ستستخدم الشركة بطارية من نوع السيليكون والكربون، وهي التقنية الوحيدة القادرة على توفير هذه السعة الكبيرة دون زيادة سمك الهاتف بشكل مبالغ فيه.

المنافسة في سوق الهواتف ذات البطاريات الكبيرة

لكن شاومي ليست الوحيدة التي تعمل على تصنيع هواتف بهذه البطاريات الضخمة، شركة هونر أيضا تخطط لإطلاق هاتف يحتوي على بطارية بسعة 10000 م.أمبير داخل هاتف من سلسلة Win، مع دعم الشحن السريع 100 وات.

ويبدو أن عام 2026 سيكون عاما محوريا لهذا النوع من الهواتف، حيث يمكننا توقع هواتف ببطاريات 10000 م.أمبير تكون رقيقة بما يكفي لتكون جذابة للمستخدمين العاديين، على عكس الهواتف التي كانت تعتمد سابقا على بطاريات ضخمة في هواتف قوية ومتينة.

HONOR Power 2

HONOR Power 2 هاتف متوسط المدى مع بطارية عملاقة

إلى جانب هاتف شاومي، كشفت التسريبات عن هاتف جديد من هونر، يتوقع أن يحمل اسم HONOR Power 2، ويزود ببطارية بسعة 10080 م.أمبير، مما قد يجعله يتفوق على الهواتف الأخرى في نفس الفئة من حيث عمر البطارية.

ووفقا للتسريبات من Digital Chat Station، من المقرر أن يطلق الهاتف في أوائل عام 2026 في الصين، وهو سيكون خليفة لهاتف HONOR Power الذي تم إطلاقه في وقت سابق من هذا العام مع بطارية 8000 م.أمبير.

ومن المتوقع أن يتم تزويد الهاتف بشاشة AMOLED بحجم 6.79 بوصة ودقة 1.5K مع معدل تحديث 120 هرتز، إلى جانب معالج ميدياتك Dimensity 8500، وشحن سريع بقوة 80 وات، وهو نفس الشحن الذي جاء مع HONOR X70.

مواصفات إضافية للهاتف الجديد

يقال إن الهاتف سيحافظ على كاميرا خلفية بدقة 50 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل، كما يتوقع أن يأتي بألوان متعددة تشمل الأبيض، الأسود، والبرتقالي.

وبحسب التسريبات، قد يطلق الهاتف في فبراير 2026، قبل عيد الربيع في الصين، مع زيادة محتملة في السعر ليصل إلى حوالي 2199 يوان (ما يعادل 321 دولارا أمريكيا) بسبب الزيادة في تكلفة الذاكرة.

بهذا التطور، يبدو أن عام 2026 سيشهد دخول الهواتف الذكية ذات البطاريات العملاقة إلى السوق بشكل أكثر تطورا، حيث تسعى الشركات لتقديم هواتف أنحف وأكثر قوة، مع تحسينات في الأداء والشحن، لتلبية احتياجات المستخدمين الذين يسعون لبطاريات تدوم طويلا دون التضحية بتصميم الهواتف.