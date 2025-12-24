قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تكنولوجيا وسيارات

صور عينات مبكرة تكشف قوة كاميرا Xiaomi 17 Ultra قبل الإطلاق الرسمي في 25 ديسمبر

Xiaomi 17 Ultra
Xiaomi 17 Ultra
احمد الشريف

نشرت شركة شاومي عبر قنواتها الرسمية ومادة رصدها موقع PhoneArena أول مجموعة من صور العينات الملتقطة بهاتفها الرائد المرتقب Xiaomi 17 Ultra، قبل أيام من الإعلان الرسمي عنه المقرر في 25 ديسمبر في الصين.​

وتهدف هذه الصور، الملتقطة بواسطة مصورين محترفين، إلى استعراض قدرات نظام التصوير المطور بالشراكة مع لايكا، ولا تعكس بالضرورة النتائج اليومية المعتادة لجميع المستخدمين.​

مستشعر 1 إنش وعدسة لايكا بزاوية 23 ملم

توضح شاومي أن جميع العينات المنشورة حتى الآن التُقطت بواسطة الكاميرا الرئيسية للهاتف، وهي كاميرا مطورة بالتعاون مع لايكا، تعتمد مستشعرًا بمقاس 1 إنش من نوع OmniVision مع تقنية LOFIC لرفع التدرج الديناميكي في المشاهد المعقدة.​

وتأتي العدسة الرئيسية بطول بُعد بؤري مكافئ 23 ملم وفتحة عدسة واسعة، ما يتيح استقبال كمية أكبر من الضوء وتحقيق عزل طبيعي للخلفية في صور الأشخاص والأجسام القريبة دون الاعتماد على وضع العزل البرمجي فقط.​

أداء لافت في الإضاءة الليلية والمشاهد عالية التباين

تظهر العينات المنشورة لقطات ليلية تحتوي على عناصر شديدة السطوع مثل اللهب أو الألعاب النارية، مع خلفيات غارقة في الظلام، حيث تُظهر الصور احتفاظًا جيدًا بالتفاصيل في المناطق المضيئة دون حرق للبياض، مع بقاء أجزاء الظل طبيعية وغير مفرطة في الإضاءة.​

كما تُظهر صور أخرى لتفاصيل معمارية وحيوانات أليفة (مثل القطط) قدرة الكاميرا على إبراز تباين واضح بين العنصر الرئيسي والخلفية، مع المحافظة على مستويات جيدة من التفاصيل وتوازن الألوان، ما يقرب النتيجة من ما كان يُتوقع سابقًا من كاميرات احترافية.​

منظومة تصوير تشمل عدسة تليفوتو 200 ميجابيكسل

إلى جانب الكاميرا الرئيسية، تؤكد التسريبات الرسمية أن Xiaomi 17 Ultra سيضم عدسة تليفوتو بريسكوب بدقة 200 ميجابيكسل من سامسونج، مع بصريات Leica APO تتيح تقريبًا بصريًا مستمرًا بين 3x و4.3x، بالإضافة إلى تحسين قدرات تصوير الماكرو من مسافات متوسطة.​

وتشير المعلومات المتاحة إلى أن هذا الإعداد سيتيح للهاتف تغطية أربع بؤر بُعدية مفضَّلة للبورتريه ضمن عدسة واحدة، مع الحفاظ على جودة بصرية عالية عبر كامل نطاق التقريب المدعوم.​

انتظار الإعلان الرسمي وتأكيد المواصفات

من المقرر أن تكشف شاومي رسميًا عن Xiaomi 17 Ultra في 25 ديسمبر، حيث يتوقع أن تؤكد خلال الحدث تفاصيل المستشعرات، وفلسفة التدرج اللوني من لايكا، إلى جانب باقي المواصفات مثل المعالج Snapdragon 8 Elite Gen 5، وسعة البطارية، وسرعات الشحن.​

وتشير التوقعات إلى أن تركيز شاومي في هذا الإطلاق سينصب على تقديم الهاتف باعتباره «منصة تصوير متنقلة» تستهدف المستخدمين المهتمين بالجودة الفوتوجرافية العالية على الهواتف، مع توظيف تقنيات المستشعرات الكبيرة والعدسات المتقدمة في منتج استهلاكي واحد.

Xiaomi 17 Ultra Xiaomi شاومي

