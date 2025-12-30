مواصفات Xiaomi 17 Ultra الإصدار العالمي خارج الصين قبل الإطلاق

كشفت تسريبات جديدة مواصفات هاتف Xiaomi 17 Ultra الإصدار العالمي المخصص للأسواق خارج الصين، قبل الإعلان الرسمي المتوقع خلال يناير 2026.

ويأتي الجهاز كإصدار Leica Edition مع تعديلات طفيفة لتلبية المعايير العالمية في الشبكات والبرمجيات، مع الحفاظ على المواصفات الرائدة للنسخة الصينية.

شاشة LTPO AMOLED بمعيار رائد

يحمل Xiaomi 17 Ultra العالمي شاشة LTPO AMOLED مقاس 6.82 بوصة بدقة 2K+ (3200×1440 بكسل) ومعدل تحديث 1-120 هرتز، مع سطوع قصوى 3200 شمعة وحماية Gorilla Glass Victus 2.

كما تدعم Dolby Vision، HDR10+، وشهادة Pantone للألوان الدقيقة.

معالج Snapdragon 8 Elite وقوة خارقة

يعمل الجهاز بمعالج Snapdragon 8 Elite المصنع بتقنية 3 نانومتر، مع خيارات ذاكرة عشوائية 12/16 جيجابايت LPDDR5X وتخزين UFS 4.1 بسعة 256/512 جيجابايت/1 تيرابايت.

كما يشمل نظام تبريد ثلاثي الأبعاد مع غرفة بخار 10,000 ملي متر مكعب.

نظام كاميرا Leica رباعي

يضم الهاتف نظام كاميرا Leica رباعي رئيسية 50 ميجابكسل Sony LYT-900 (1 بوصة، f/1.6، OIS)، كاميرا تليفوتو 200 ميجابكسل Samsung S5KHP3 (تقريب بصري 10x)و كاميرا فائقة الاتساع 50 ميجابكسل (زاوية 114 درجة)، وكاميرا بيريسكوب 50 ميجابكسل (تقريب هجين 20x)مع معالجة Leica Vibrant/Authentic وتسجيل 8K@60fps.

بطارية وشحن فائق

تزوّدت البطارية بسعة 5160 ملّي أمبير تدعم شحن 120 واط سلكي (شحن كامل في 19 دقيقة)، 80 واط لاسلكي، و10 واط شحن عكسي، كما تحمل مقاومة IP68/IP69.

تصميم تيتانيوم Leica Edition

يأتي الإصدار العالمي بـ إطار تيتانيوم درجة 5 مع ظهر زجاجي نانو-كريستالي، بوزن 219 جرام وسمك 8.6 ملّي متر.

ويتوفر بـ ألوان Leica Edition: أسود/برتقالي، أبيض/أزرق، مع شعار Leica محفور بالليزر.

HyperOS 2.0 العالمي

يعمل بنظام HyperOS 2.0 المبني على Android 15 مع خدمات Google كاملة، 6 سنوات تحديثات أمان، و4 سنوات تحديثات نظام، كما يدعم ميزات AI: ترجمة فورية، ملخصات ذكية، وتحرير صور AI.

دعم شبكات عالمية

يدعم الإصدار 5G SA/NSA، Wi-Fi 7، Bluetooth 5.4، NFC، مع شريحتين eSIM + nano-SIM.

كما يحمل مستشعر بصمة تحت الشاشة، مستشعر ضغط هواء ثلاثي الأبعاد، وكاميرا سيلفي 32 ميجابكسل.

موعد الإطلاق والسعر

من المتوقع إطلاق Xiaomi 17 Ultra العالمي في 15 يناير 2026 خلال MWC برشلونة، بسعر يبدأ من 1399 يورو للإصدار Leica (16/512 جيجابايت)، وستبدأ عمليات التوزيع في أوروبا والشرق الأوسط في فبراير 2026.

الاختلافات عن النسخة الصينية

يعد الختلاف بسن النسخة الهاتف العادية والصينية هو وجود خدمات Google كاملة بدلاً من خدمات Xiaomi الصينيةو دعم eSIM مزدوج للأسواق العالمية، علاوة على وجود ميزة HyperOS 2.0 Global مُحسّن للغات والأسواق المحليةو علاوة على وجود شهادات CE/FCC ودعم شبكات عالمية كامل

منافسة شرسة في الفئة الرائدة

يتنافس Xiaomi 17 Ultra العالمي مباشرة مع Samsung Galaxy S25 Ultra، iPhone 17 Pro Max، وHuawei Mate 80 Pro+، مع تركيز خاص على الكاميرا Leica كنقطة تمييز رئيسية في الفئة السعرية.

مصادر التسريب والمصداقية

نشرت التسريبات عبر Ice Universe وDigital Chat Station مع تطابقها مع شهادات FCC وCE.

كما أكدت لوحات دعم الشبكات العالمية توافق الجهاز مع المعايير الأوروبية والأمريكية.