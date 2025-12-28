من فيهم يستاهل فلوسك.. مقارنة نارية بين شاومي17ألترا وآيفون17برو ماكس

يتجاوز الاختيار بين شاومي 17 ألترا و آيفون 17 برو ماكس، مجرد البحث عن هاتف فاخر، بل هو قرار يعكس اهتماماتك واحتياجاتك الشخصية كـ مستخدم.

مقارنة بين شاومي 17 ألترا و آيفون 17 برو ماكس

سواء كنت مصورا، مبدعا، محترفا، أو مجرد عاشق للتكنولوجيا، هذه المقارنة تمثل نقطة فارقة، فالاختيار بين جهاز مليء بالميزات المتقدمة وجهاز يقدم بيئة متكاملة وموثوقة، قد يكون له تأثير كبير على تجربتك اليومية.

1. التصميم والشاشة:

يميل شاومي 17 ألترا إلى تصميم أكثر متانة مع مواد معززة تشعر بأنها مصممة للاستخدام القاسي، كما يوفر الهاتف مظهرا يعكس الثقة، مما يجعله مثاليا للمستخدمين الذين يبحثون عن جهاز يتحمل الاستخدام اليومي المكثف.

في المقابل، يوفر آيفون 17 برو ماكس تصميما مصقولا ونظيفا مع حماية فاخرة، مما يمنحه مظهرا احترافيا مع موثوقية تدوم طويلا.

وبالنسبة للشاشة، يتميز هاتف شاومي 17 ألترا بشاشة من نوع AMOLED تقدم ألوان زاهية وتباين عميق، مما يجعل المشاهدة أكثر غمرا وتعبيرا، أما آيفون 17 برو ماكس فيأتي بشاشة Super Retina XDR التي توفر دقة عالية وتوازنا في السطوع، مما يجعلها الأنسب لتحرير الصور والفيديوهات والمهام المهنية التي تتطلب دقة عالية.

2. المعالج والأداء:

يتميز هاتف شاومي 17 ألترا، بمعالج كوالكوم Snapdragon 8 Elite ونظام شاومي الجديد HyperOS، مما يتيح أداء سريعا ومرونة في تعدد المهام، فهو مثالي للألعاب والأعباء الإبداعية والتصوير المتقدم.

من ناحية أخرى، يأتي آيفون 17 برو ماكس مع معالج آبل A19 Pro الذي يركز على الكفاءة المستدامة والاستجابة السلسة، مما يوفر تجربة ثابتة حتى في المهام الطويلة والمعقدة.

3. البطارية والشحن:

يتميز هاتف شاومي 17 ألترا، ببطارية 6800 مللي أمبير من السيليكون-الكربون، تدعم الشحن السلكي بقوة 90 وات، فهو يتمتع بقدرة تحمل أعلى مع شحن أسرع سواء عبر السلك أو لاسلكيا، مما يجعله مثاليا للاستخدام اليومي المكثف والسفر.

بينما يتمتع آيفون 17 برو ماكس ببطارية 5088 مللي أمبير تدعم شحن فعال يركز على الحفاظ على البطارية على المدى الطويل ويعمل بشكل مثالي في بيئة متكاملة مع النظام البيئي الخاص بـ آبل.

3. الكاميرا:

تم تجهيز هاتف شاومي 17 ألترا بعدسات معدلة بواسطة Leica ونظام تكبير بصري مستمر، مما يعزز مرونة التصوير ويمنحك تحكما إبداعيا أكبر، أما آيفون 17 برو ماكس فيركز على موثوقية ألوان الصور وأدوات الفيديو المتقدمة مثل ProRes و Apple Log، مما يجعله الخيار المثالي للمحترفين الذين يتعاملون مع إنتاج الفيديو بشكل دائم.

4. السعر:

يقدم هاتف شاومي 17 ألترا، قيمة كبيرة بالنسبة للمستخدمين الذين يبحثون عن جهاز قوي بسعر أقل حوالي 1140 دولار، حيث يتيح لهم ميزات رائعة مثل الكاميرا المتقدمة والشحن السريع، بينما آيفون 17 برو ماكس يتطلب استثمارا أكبر مقابل حوالي 1399 دولار، يوفر مزايا مثل التحديثات البرمجية المستمرة والدمج العميق مع النظام البيئي لـ آبل.