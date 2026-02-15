نموذج للعالم الموسوعي.. رئيس حزب «المصريين» ينعى مفيد شهاب

أعرب المستشار حسين أبو العطا، عضو مجلس الشيوخ ورئيس حزب «المصريين»، عن خالص التعازي وصادق المواساة في وفاة العالم الجليل الدكتور مفيد شهاب، وزير التعليم العالي الأسبق، ورئيس جامعة القاهرة الأسبق، وأستاذ القانون الدولي، مؤكدًا أن مصر فقدت قامة علمية ووطنية رفيعة أثرت الحياة الأكاديمية والقانونية بإسهامات راسخة وممتدة.

وقال «أبو العطا» في بيان، اليوم الأحد، إن الراحل كان نموذجًا للعالم الموسوعي الذي جمع بين التفوق العلمي والرؤية الوطنية، حيث أسهم عبر مسيرته الحافلة في ترسيخ مكانة البحث العلمي وتطوير منظومة التعليم العالي، فضلًا عن عطائه الفكري في مجال القانون الدولي، بما ترك بصمة واضحة في الأوساط الأكاديمية والبحثية داخل مصر وخارجها.

مفيد شهاب لم يكن مجرد مسؤول أكاديمي أو وزير سابق

وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن الدكتور مفيد شهاب لم يكن مجرد مسؤول أكاديمي أو وزير سابق، بل كان صاحب مدرسة فكرية وقانونية تخرج على يديه أجيال من الباحثين والمتخصصين، مشيرًا إلى أن إسهاماته ستظل مرجعًا مهمًا لكل المهتمين بالقانون الدولي وقضايا السيادة الوطنية.

وأكد رئيس حزب «المصريين» أن تاريخ الراحل يعكس مسيرة وطنية مخلصة اتسمت بالانحياز الدائم لقيم العلم والعمل، والحرص على الارتقاء بالمؤسسات التعليمية، بما يعزز من دورها في خدمة المجتمع ودعم مسارات التنمية.

واختتم المستشار حسين أبو العطا بالدعاء أن يتغمد الله الفقيد بواسع رحمته، وأن يلهم أسرته وتلاميذه ومحبيه الصبر والسلوان، مشددًا على أن ذكراه ستبقى حاضرة في وجدان كل من عرف علمه وعطاءه.