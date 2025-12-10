قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
متحدث الحكومة يكشف تفاصيل مشروع ضخم يُعيد رسم خريطة السياحة حول الأهرامات
بمشاركة اللبنانية لولا جفان.. أحمد سعد يستعد لإحياء أضخم حفلات العبور الأحد المقبل |صور
متحدث الحكومة: تطوير منطقة الأهرامات يمتد من مطار سفنكس حتى دهشور بالتنسيق مع اليونسكو
مناقشات مستمرة.. السفير الأمريكي بأنقرة: «إس-400» لم يعد عائقًا أمام مقاتلات «إف-35» التركية
ليلة مليانة فرح.. عبدالفتاح الجريني وصنّاع روتانا يجتمعون في احتفال خاص بـ سعيد إمام|صور
في غياب محمد صلاح .. ليفربول يفوز على إنتر ميلان 1-0 في دوري أبطال أوروبا
أتليتكو مدريد يفوز 3-2 على ايندهوفن في دوري أبطال أوروبا
متى يُؤجّل تنفيذ العقوبة؟.. قانون الإجراءات الجنائية يوضح الحالات والضوابط
موناكو الفرنسي يقتنص فوزًا ثمينًا من جلطة سراي في ليلة مثيرة بالدوري الأوروبي
برشلونة يقلب الطاولة على «فرانكفورت» ويفوز 2-1 في دوري أبطال أوروبا
تشيلسي يفشل في الحفاظ على تقدمه ويسقط أمام أتالانتا بهدفين لهدف في دوري أبطال أوروبا
توتنهام يضرب «سلافيا براجا» بثلاثية في دوري أبطال أوروبا
رياضة

برشلونة يقلب الطاولة على «فرانكفورت» ويفوز 2-1 في دوري أبطال أوروبا

برشلونة
برشلونة
محمد سمير

قلب برشلونة تأخره إلى فوز ثمين على آينتراخت فرانكفورت بنتيجة 2-1، في المباراة التي أقيمت مساء أمس الثلاثاء على ملعب “كامب نو”، ضمن منافسات الجولة السادسة من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا، ليحصد الفريق الكتالوني ثلاث نقاط مهمة في سباق تحسين وضعه في الترتيب العام.

دخل برشلونة اللقاء وسط ضغوط كبيرة بعد الخسارة القاسية أمام تشيلسي في الجولة الماضية، ولم ينجح في الظهور بالشكل المنتظر خلال الشوط الأول، الذي أنهاه فرانكفورت متقدمًا بهدف أنسجار كناوف في الدقيقة 21 بعد انفراد صريح استغله بذكاء، واضعًا الفريق الألماني في موقع مريح خارج ملعبه.

الهدف المبكر أربك حسابات برشلونة، الذي عانى من البطء في التحضير وقلة الفاعلية الهجومية رغم الاستحواذ الطويل على الكرة.

في الشوط الثاني، دخل برشلونة بروح مختلفة تمامًا، ونجح في العودة للمباراة خلال دقيقتين فقط، بعدما سجّل جول كوندي هدف التعادل في الدقيقة 50 مستغلًا ارتباك دفاع فرانكفورت داخل منطقة الجزاء.

وبعدها بدقيقتين فقط، وتحديدًا في الدقيقة 52، عاد كوندي ليوقع على الهدف الثاني له ولفريقه بعد متابعة مثالية لكرة عرضية، ليمنح برشلونة التقدم للمرة الأولى في اللقاء وسط احتفال جماهيري كبير في كامب نو.

الدقيقتان 50 و52 كانتا نقطة التحول الأساسية التي منحت برشلونة التفوق الذهني والفني حتى نهاية اللقاء.

حاول فرانكفورت العودة للمباراة عبر هجمات مرتدة سريعة، إلا أن الدفاع الكتالوني أحكم السيطرة في اللحظات الحاسمة، بينما لعب وسط برشلونة دورًا مهمًا في امتصاص ضغط الضيوف والحفاظ على النتيجة.

انتصار اليوم يأتي في توقيت حساس بالنسبة للفريق الكتالوني الذي دخل المباراة برصيد 7 نقاط في المركز الثامن عشر، ويسعى لتحسين موقعه في جدول ترتيب مرحلة الدوري بدوري الأبطال، بينما تجمّد رصيد فرانكفورت عند 4 نقاط.

برشلونة فرانكفورت آينتراخت فرانكفورت كامب نو دوري أبطال أوروبا أبطال أوروبا

وزير التربية والتعليم

تعطيل الدراسة غداً وبعد غد رسميا في هذه المدارس .. لهذا السبب

صورة أرشيفية

حقيقة تعطيل الدراسة في المدارس بسبب الأمطار غداً |توضيح عاجل الآن

تعطيل الدراسة بسبب الأمطار

تعطيل الدراسة في محافظة واحدة..حالة الطقس لمدة 72 ساعة

تامر حسني

مبيتحركش من السرير .. تطورات الحالة الصحية لـ تامر حسني

الطقس في مصر

الطقس غدا | الأمطار تضرب 10 محافظات .. وثلوج متوقعة بهذه المناطق

الطقس في مصر

تحذير جوي.. سحب ركامية تغطي 4 محافظات وأمطار رعدية بعد ساعات

صورة ارشيفية

إحالة أوراق المتهم بالاعتداء على أطفال مدرسة الإسكندرية إلى المفتي

حالة الطقس

الأرصاد تحذر: طقس بارد غدا وأمطار رعدية غزيرة تصل لحد السيول على مناطق من شمال البلاد

بالصور

ليلة مليانة فرح.. عبدالفتاح الجريني وصنّاع روتانا يجتمعون في احتفال خاص بـ سعيد إمام|صور

عبد الفتاح الجريني والمنتج سعيد امام

طريقة عمل البيض بالسبانخ .. صحية وسهلة التحضير

طريقة عمل البيض والسبانخ

وداعًا للمواد الكيميائية .. وصفات طبيعية لفرد الشعر .. ناعم وصحي لجمالكِ

أفضل وصفات طبيعية لفرد الشعر بدون مواد كيميائية

أبطال فيلم ولنا في الخيال حب يحضرون عرضه غدا في الإسكندرية | صور

ولنا في الخيال حب

فيديو

جدل مباراة المثليين

جدل مباراة المثليين يشتعل بالمونديال.. مصر وإيران ترفضان واتحاد الكرة يتحرك.. ما القصة؟

أحمد العوضي

10 آلاف جنيه لكل فائز .. أحمد العوضي يطرح مسابقة لجمهوره

صورة من الفيديو

دمروني معنوياً | والد صاحبة فيديو أوردر الورد لـ “صدى البلد”: مقلب قاسٍ بعد 4 أيام من التعب

نيللي كريم

نيللي كريم تفضح استنزاف الممثل وتودع زمن البطولات المصطنعة| خاص

