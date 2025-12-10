برشلونة يقلب الطاولة على «فرانكفورت» ويفوز 2-1 في دوري أبطال أوروبا

قلب برشلونة تأخره إلى فوز ثمين على آينتراخت فرانكفورت بنتيجة 2-1، في المباراة التي أقيمت مساء أمس الثلاثاء على ملعب “كامب نو”، ضمن منافسات الجولة السادسة من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا، ليحصد الفريق الكتالوني ثلاث نقاط مهمة في سباق تحسين وضعه في الترتيب العام.

دخل برشلونة اللقاء وسط ضغوط كبيرة بعد الخسارة القاسية أمام تشيلسي في الجولة الماضية، ولم ينجح في الظهور بالشكل المنتظر خلال الشوط الأول، الذي أنهاه فرانكفورت متقدمًا بهدف أنسجار كناوف في الدقيقة 21 بعد انفراد صريح استغله بذكاء، واضعًا الفريق الألماني في موقع مريح خارج ملعبه.

الهدف المبكر أربك حسابات برشلونة، الذي عانى من البطء في التحضير وقلة الفاعلية الهجومية رغم الاستحواذ الطويل على الكرة.

في الشوط الثاني، دخل برشلونة بروح مختلفة تمامًا، ونجح في العودة للمباراة خلال دقيقتين فقط، بعدما سجّل جول كوندي هدف التعادل في الدقيقة 50 مستغلًا ارتباك دفاع فرانكفورت داخل منطقة الجزاء.

وبعدها بدقيقتين فقط، وتحديدًا في الدقيقة 52، عاد كوندي ليوقع على الهدف الثاني له ولفريقه بعد متابعة مثالية لكرة عرضية، ليمنح برشلونة التقدم للمرة الأولى في اللقاء وسط احتفال جماهيري كبير في كامب نو.

الدقيقتان 50 و52 كانتا نقطة التحول الأساسية التي منحت برشلونة التفوق الذهني والفني حتى نهاية اللقاء.

حاول فرانكفورت العودة للمباراة عبر هجمات مرتدة سريعة، إلا أن الدفاع الكتالوني أحكم السيطرة في اللحظات الحاسمة، بينما لعب وسط برشلونة دورًا مهمًا في امتصاص ضغط الضيوف والحفاظ على النتيجة.

انتصار اليوم يأتي في توقيت حساس بالنسبة للفريق الكتالوني الذي دخل المباراة برصيد 7 نقاط في المركز الثامن عشر، ويسعى لتحسين موقعه في جدول ترتيب مرحلة الدوري بدوري الأبطال، بينما تجمّد رصيد فرانكفورت عند 4 نقاط.