برشلونة يبحث عن إنقاذ موسمه الأوروبي أمام فرانكفورت.. الليلة

يترقب عشاق كرة القدم الأوروبية مواجهة نارية مساء اليوم، الثلاثاء، عندما يستضيف ملعب سبوتيفاي كامب نو لقاء برشلونة الإسباني أمام آينتراخت فرانكفورت الألماني، ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري أبطال أوروبا لموسم 2025-2026.

ويدخل برشلونة المباراة في موقف لا يُحسد عليه، بعدما تراجع إلى المركز الثامن عشر في جدول المرحلة برصيد 7 نقاط فقط من انتصارين وتعادل وهزيمتين، ليجد نفسه مطالبًا بتحقيق الفوز لإنعاش آماله في المنافسة على بطاقات التأهل قبل فوات الأوان.

ويأمل الفريق بقيادة الشاب لامين يامال في استغلال الدعم الجماهيري الكبير على أرضه للخروج من الأزمة وتحسين وضعه في المجموعة.

موعد مباراة برشلونة وفرانكفورت – دوري أبطال أوروبا

تقام المباراة اليوم، الثلاثاء 9 ديسمبر 2025، على ملعب "سبوتيفاي كامب نو"، في تمام 10:00 مساءً بتوقيت مصر.

القنوات الناقلة للمباراة

تنقل شبكة beIN Sports لقاء برشلونة وفرانكفورت حصريًا في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عبر قناة

beIN Sports 2 المخصصة لبث هذه المواجهة.