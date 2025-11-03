محافظ قنا ورئيس هيئة تنمية الصعيد يتفقدان مشروع مزرعة شتلات القصب بالمراشدة

أجرى الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، واللواء مهندس عمرو عبد المنعم مصطفى، رئيس هيئة تنمية الصعيد، جولة ميدانية بمشروع مزرعة شتلات القصب بقرية المراشدة التابعة لمركز الوقف، لمتابعة سير العمل بالمشروع، وبحث آفاق التعاون المستقبلى بين المحافظة والهيئة في تنفيذ مشروعات تنموية جديدة تستهدف دعم الاقتصاد المحلي وتحقيق التنمية المستدامة بمحافظات الجنوب.

شارك في الجولة الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، واللواء سامي علام، السكرتير العام للمحافظة، العميد وائل عبد العزيز، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس الهيئة.

وناقش محافظ قنا ورئيس الهيئة، عدداً من المقترحات الخاصة بالتوسع في المشروعات الزراعية القائمة على التقنيات الحديثة فى الزراعة والري، وعلى رأسها مشروع مزرعة شتلات القصب، الذي يُعد نموذجاً تنموياً متطوراً يهدف إلى زيادة إنتاجية الفدان وتقليل الفاقد وتحسين جودة المحصول.

كما تناول اللقاء، دراسة تنفيذ مشروعات جديدة في مجالات التصنيع الزراعي وإنتاج الأسمدة الحيوية وتدوير المخلفات الزراعية بما يعزز منظومة الزراعة المتكاملة داخل المحافظة.

وأكد عبدالحليم، أن التعاون بين محافظة قنا وهيئة تنمية الصعيد يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بتكثيف الجهود لرفع كفاءة المشروعات الإنتاجية وتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية المتاحة.

وأشار إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تنفيذ عدد من المشروعات النوعية في قطاعات الزراعة، والصناعة، والبنية التحتية، والطاقة الجديدة والمتجددة، بما يسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين وتوفير فرص عمل حقيقية للشباب.

وأوضح محافظ قنا، أن مشروع مزرعة شتلات القصب يُعد نواة لتعميم تجربة الزراعة بالشتلات الحديثة في مختلف مراكز المحافظة، مؤكداً أهمية إعداد دراسة جدوى متكاملة للمزرعة لضمان تحقيق أقصى استفادة من مواردها الزراعية والبشرية.

كما وجه عبدالحليم، ببحث إمكانية تنويع الأنشطة داخل المشروع من خلال إدخال محاصيل استراتيجية جديدة وإقامة مشروعات تكميلية تحقق التكامل الاقتصادي وتضمن استدامة التشغيل والإنتاج.

وأكد اللواء مهندس عمرو عبد المنعم، رئيس هيئة تنمية الصعيد، أن هيئة تنمية الصعيد تعمل على تنفيذ خطة شاملة لتنمية محافظات الجنوب بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية، مشيراً إلى أن محافظة قنا تحظى بأولوية خاصة ضمن تلك الخطة نظرًا لما تمتلكه من مقومات زراعية وصناعية متميزة تؤهلها لتكون مركزًا رئيسيًا لجذب الاستثمارات وتحقيق التنمية المتكاملة في صعيد مصر.

وأضاف رئيس هيئة تنمية الصعيد، أن المشروع يمثل أحد النماذج الناجحة للتكامل بين الجهود المحلية والدولة، حيث تسعى الهيئة من خلاله إلى دعم منظومة الزراعة الحديثة وزيادة القيمة المضافة للمنتجات الزراعية، في إطار جهود الدولة لتنمية الصعيد وتوفير فرص عمل مستدامة لشبابه.

واستمع محافظ قنا، خلال الجولة إلى عرض تفصيلي حول المزرعة، التي تعد من المشروعات الزراعية الواعدة بالمحافظة، إذ تبلغ المساحة المنزرعة بمحصول القصب خلال موسم 2024/2025 نحو 115 ألفًا و865 فدانًا، فيما يصل إجمالي المساحات المزروعة بالمحاصيل المختلفة على مستوى المحافظة إلى 333 ألفًا و228 فدانًا، ما يعكس أهمية محافظة قنا كمركز زراعي وإنتاجي رئيسي في صعيد مصر.

وعلى هامش الجولة، تابع محافظ قنا الإجراءات التي تم اتخاذها عقب الحادث الذي شهدته المزرعة مؤخرًا، مؤكدًا أن الدولة لا تدخر جهدًا في رعاية أبنائها وتقديم الدعم الكامل لأسر المتوفين، مشيرًا إلى أن وزارة العمل صرفت إعانات عاجلة قدرها 200 ألف جنيه لكل أسرة من أسر الضحايا، تقديرًا لظروفهم الإنسانية وتأكيدًا على دور الدولة في تقديم الرعاية الاجتماعية للمواطنين في مختلف المواقف.



