توك شو

من معبر رفح | سيدة فلسطينية: كل الشكر لمصر على تقديم الخدمات الطبية لنا

سيدة فلسطينية
سيدة فلسطينية
هاني حسين

وجهت سيدة فلسطينية، الشكر إلى مصر على تقديم الخدمات الطبية والصحية لها فور استقبالها بالجانب المصري من معبر رفح .

وقالت السيدة الفلسطينية في تصريحات لها على قناة “ إكسترا نيوز”، :" نشكر مصر على تقديم الدعم والمساندة والخدمات الطبية والصحية لنا".


ومن جانبه قال كريم صبري، مراسل قناة إكسترا نيوز من معبر رفح، إن دفعة جديدة من العائدين والمسافرين الفلسطينيين غادرت في هذه الأثناء باتجاه قطاع غزة، حيث ترصد الكاميرا حركة مغادرتهم عبر البوابة الرئيسية لمعبر رفح من الجانب الفلسطيني.

وأوضح صبري، خلال مداخلة على قناة إكسترا نيوز، أن العائدين يصلون أولًا من الجانب المصري، ويخضعون لكافة الإجراءات داخل صالة السفر وميناء رفح البري، قبل أن تقلّهم الحافلات إلى النقطة الأخيرة داخل المعبر، تمهيدًا لتسليمهم إلى الجهات المعنية على الجانب الفلسطيني ودخولهم إلى قطاع غزة. وأشار إلى أن هذا المشهد يُعد نمطيًا لحركة السفر عبر المعبر.

وأضاف أن الطاقة التشغيلية لمعبر رفح تعمل بشكل مكثف، بالتزامن مع استمرار وصول المرضى والمصابين، حيث تتزامن حركة دخولهم مع تحرك العائدين، في إطار الجهود التي تبذلها السلطات المصرية لضمان كفاءة العمل داخل المعبر وتقديم الدعم الإنساني.

وأكد أن وزارة الصحة المصرية تضطلع بدور رئيسي في هذا الملف، من خلال اصطفاف أكثر من 60 سيارة إسعاف تابعة لهيئة الإسعاف المصرية في محيط المعبر، إلى جانب دور الهلال الأحمر المصري في تقديم المساعدات الإنسانية، وتوفير الكراسي المتحركة، ودعم المرضى والعائدين القادمين من الجانب الفلسطيني.

مصر فلسطين معبر رفح اخبار التوك شو غزة

