تركيا تسجل انفراجة تضخمية لافتة… أدنى مستوى سنوي في 50 شهر

سجل معدل التضخم في تركيا تراجعا ملحوظا، ليصل إلى أدنى مستوى له منذ أكثر من أربع سنوات، في مؤشر يعكس تحسنًا نسبيًا في المؤشرات الاقتصادية خلال الفترة الأخيرة.

وأفادت هيئة الإحصاء التركية بأن معدل التضخم على أساس سنوي انخفض إلى 30.65% خلال يناير الماضي، وهو أدنى مستوى يسجل منذ 50 شهرًا، مقارنة بمستويات أعلى شهدتها البلاد في السنوات السابقة.

ونقلت وكالة أنباء الأناضول عن الهيئة أن مؤشر أسعار المستهلك ارتفع على أساس شهري بنسبة 4.84%، فيما سجل مؤشر أسعار المنتجين المحليين زيادة بلغت 2.67% خلال الشهر نفسه.

وبحسب البيانات الرسمية، فإن آخر مرة بلغ فيها التضخم مستوى أقل من ذلك كانت في نوفمبر 2021، حين سجل 21.31%، ما يبرز حجم التراجع المسجل مؤخرًا رغم استمرار الضغوط السعرية.

ويأتي هذا التطور خلافًا لتوقعات خبراء اقتصاديين، رجّحوا أن يسجل مؤشر أسعار المستهلك ارتفاعًا شهريًا بنحو 4.21% في يناير، ما يعزز من أهمية الأرقام الحالية ويثير تساؤلات حول المسار المستقبلي للتضخم والسياسة النقدية في البلاد.