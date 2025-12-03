الكرملين: بوتين وافق على بعض المقترحات الأمريكية ومستعد لمواصلة المحادثات

أعلن الكرملين، أن بوتين وافق على بعض المقترحات الأمريكية ومستعد لمواصلة المحادثات، وفقا لنبأ عاجل عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.

وقال حاكم منطقة تامبوف الروسية يفجيني بيرفيشوف اليوم الأربعاء إن هجوما بطائرة بدون طيار شنته أوكرانيا تسبب في اندلاع حريق في مستودع للنفط في المنطقة.

وصرح عبر تطبيق تيليجرام: "وصل رجال الإطفاء ورجال إنفاذ القانون إلى موقع الحادث على الفور. وتم حشد جميع القوات والموارد اللازمة".

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية اعتراض وتدمير 102 طائرة مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية خلال الليل.







