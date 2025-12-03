هاني رمزي: احتراف حمزة عبد الكريم في برشلونة فرصة لا تعوض

أكد هاني رمزي نجم الكرة المصرية السابق، أن حمزة عيد الكريم مهاجم الأهلي الشاب يستحق التواجد بصورة أساسية مع الفريق.

وقال رمزي في تصريحات مع كريم رمزي ببرنامج لعبة والتانية على راديو ميجا اف ام: حمزة عبد الكريم لاعب مميز وهذه السن المطلوبة للاحتراف وبالفعل اللاعب كان يمتلك عدة عروض احترافية في الفترة الماضية.

وأضاف: تواجده في برشلونة، فرصة ذهبية للاحتراف، والاهلي سيستجيب لذلك وهذا أكبر حافز للاعبين الصغار.

احتراف حمزة عبد الكريم في برشلونة

وتابع: خروج حمزة عبد الكريم لبرشلونة سيمنحه بداية قوية ومختلفة وهذه فرصة للاستفادة من اللاعب.

وأردف: حمزة عبد الكريم يستحق فرصة المشاركة في الاهلي ولو لدقائق معينة، لمنحه خبرات وبشكل عام هو لاعب يستحق التواجد وليس فقط المران مع الفريق الأول وإنما يستحق حصوله على فرصة.