أصل الحكاية

جوهرة لا تقدر بثمن.. 4 مكاسب كبرى للأهلي من اقتراب انتقال حمزة عبد الكريم إلى برشلونة

حمزة عبدالكريم
حمزة عبدالكريم
أمينة الدسوقي

اقترب المهاجم الواعد حمزة عبد الكريم، نجم منتخب مصر للناشئين ولاعب النادي الأهلي، من خوض أهم محطاته الكروية بعد ساعات من اهتمام نادي برشلونة الإسباني بضمه في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

الأهلي تلقى بالفعل عرضا رسميا من النادي الكتالوني لاستعارة اللاعب حتى نهاية الموسم، مع وضع بند يتيح شراءه نهائياً، وذلك بعد تألقه اللافت في كأس العالم للناشئين تحت 17 عاماً.

ويبلغ عبد الكريم 18 عاماً مع مطلع يناير المقبل، وسط توقعات بأن يسير على خطى أبرز الأسماء المصرية التي وصلت للعالمية، مثل محمد صلاح وعمر مرموش.

مكاسب يجنيها النادي الأهلي من هذه الصفقة المرتقبة

تقديم موهبة عالمية جديدة من أبناء النادي حيث يمثل انتقال حمزة عبد الكريم خطوة عملاقة في مسيرة اللاعب، الذي خطف الأنظار خلال مشاركته في كأس العالم للناشئين وسجل هدفين بقميص المنتخب الوطني.

هذه الخطوة لا تعد مجرد صفقة انتقال، بل هي فرصة لتقديم موهبة مصرية خالصة إلى الساحة العالمية، بما يعزز سمعة الأهلي كمصنع للنجوم القادرين على الوصول إلى أعلى المستويات.

فتح باب جديد لسوق الانتقالات الأوروبية

يشكل العرض الكتالوني نافذة واسعة أمام الأهلي في سوق الانتقالات العالمية، خصوصاً بعدما أصبح أول نادٍ مصري يشارك في النسخة الجديدة من كأس العالم للأندية.

وسبق أن صدر الأهلي العديد من لاعبيه إلى أوروبا، مثل أحمد حجازي ورمضان صبحي ومحمود حسن "تريزيجيه".

صفقة انتقال عبد الكريم إلى برشلونة ستجذب أنظار كبار القارة إلى المواهب التي يمتلكها "نادي القرن"، ما يعزز فرص خروج مزيد من اللاعبين إلى الاحتراف الخارجي.

 استثمار موهبة مميزة وجوهرة نادرة

ينظر إلى حمزة عبد الكريم باعتباره أحد أهم كنوز قطاع الناشئين في الأهلي.

وجود مفاوضات مع نادي بحجم برشلونة يمنح الأهلي فرصة استثمار هذه الموهبة بالشكل الأمثل، سواء عبر تسويق اللاعب أو عبر فتح مجالات تعاون مع النادي الإسباني.

وتعزز العلاقات الجيدة بين الطرفين بعد زيارة محمود الخطيب لخوان لابورتا إمكانية بناء شراكة مستقبلية، خصوصاً فيما يتعلق بتبادل الخبرات ومشروعات البنية التحتية.

امتيازات إعادة البيع وضمان عوائد مستقبلية

يمكن للأهلي أن يجني أرباحاً مستقبلية من خلال تضمين بنود خاصة بإعادة البيع أو مكافآت مرتبطة بتألق اللاعب في برشلونة.

وقد تشمل البنود مكافآت حال تسجيله عدداً معيناً من الأهداف، أو مشاركته مع الفريق الأول، أو تحقيق إنجازات فردية وجماعية، ما يضمن عائداً مستمراً من الصفقة على المدى البعيد.

من هو حمزة عبد الكريم؟

ولد حمزة عبد الكريم في 1 يناير 2008، ويبلغ حالياً 17 عاماً بدأ مشواره الكروي بشكل غير تقليدي في ماليزيا، حيث كان يقيم مع أسرته هناك.

انضم إلى قطاع ناشئي الأهلي عام 2020 عقب اجتيازه الاختبارات بنجاح وهو في سن الثانية عشرة.

وخلال الموسم الماضي، ظهر لأول مرة مع الفريق الأول في مباراة أمام بتروجيت بالدوري، في خطوة أكدت ثقة الجهاز الفني في إمكانياته.

اليوم يقف عبد الكريم على أعتاب واحدة من أهم محطاته، وربما يكون بصدد كتابة فصل جديد في قصة لاعب مصري يطرق أبواب العالمية من بوابة برشلونة.

سامح حسين
