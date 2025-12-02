يستقبل برشلونة مساء اليوم الثلاثاء نظيره أتلتيكو مدريد على ملعب كامب نو، في قمة مرتقبة ضمن منافسات الدوري الإسباني لموسم 2025-2026.

قمة نارية في كامب نو.. برشلونة يستضيف أتلتيكو مدريد في صراع الصدارة بالدوري الإسباني

وتقام المواجهة اليوم 2 ديسمبر 2025، حيث تنطلق صافرة البداية في العاشرة مساءً بتوقيت مصر، والحادية عشرة مساءً بتوقيت السعودية.

ويدخل برشلونة المباراة وهو منفرد بصدارة الترتيب برصيد 34 نقطة جمعها من 14 مباراة.

فيما يأتي أتلتيكو مدريد في المركز الرابع بـ 31 نقطة، ما يجعل الفارق بين الطرفين ثلاث نقاط فقط ويزيد من سخونة اللقاء.

وتحمل المباراة أهمية كبيرة لكلا الفريقين؛ فالبارسا يسعى للاستفادة من دعم جماهيره على أرضه لتعزيز تصدره، بينما يتطلع الروخيبلانكوس للعودة إلى العاصمة بنتيجة إيجابية تبقيهم في دائرة المنافسة على القمة.