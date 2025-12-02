أحمد فوزي: مندوب برشلونة جلس مع حمزة عبد الكريم قبل مواجهة سويسرا في كأس العالم

أكد أحمد فوزي مدرب حراس مرمى منتخب مصر للناشئين السابق، أن الجهاز الفني بقيادة احمد الكاس أخذ موبايلات اللاعيبة عقب مباراة فنزويلا



وقال فوزي في تصريحات مع سهام صالح لبرنامج الكلاسيكو على قناة اون: سويسرا منتخب قوي عكس ما الناس بتقول أنهم سهلين وكل الامور

وأضاف: اللاعيبة قبل البطولة كانوا متأثرين بسبب منتخب الشباب وما حصل مع اسامه نبيه في كاس العالم ولكن هذه الأشياء كانت حافز ليهم انهم يعملوا حاجه إيجابية وده اللي حصل و صعدنا في النهاية

وتابع: كن بعد كده السوشيال ميديا بعد الإشادة وان الكل بيهنيهم وصحابهم "اتغروا" والجهاز الفني سحب منهم الموبايلات

وأردف: حمزه لعيب كبير والده محمد عبدالكريم لاعب الطايره.. العيله كلها أهلاوية ومتربيين في الأهلي

وواصل: قبل ماتش سويسرا جه مندوب من برشلونة وقعد مع أبوه وقالوه أنهم عاوزينه