الخارجية: طفرة فى العلاقات المصرية ومجلس التعاون الخليجي بجميع المجالات
استعلام لجنة الانتخابات 2025.. خطوات معرفة لجنتك الانتخابية الآن
880 ألف دولار ..الزمالك يترقب قرار الفيفا بشأن مستحقات فرجاني ساسي
وصول أبو العينين إلى مقر هيئة النظافة بالدقي وسط حفاوة من الناخبين
مصرع شخص وإصابة اثنين في حريق ضخم بمصنع بالمنطقة الصناعية بالسادات
أحمد الوكيل: مصر أرض الفرص الواعدة في الصناعة والتجارة والسياحة
ألمانيا تبدأ تطوير صواريخ مصغرة لاعتراض الطائرات المسيرة
الرئيس السيسي يؤكد على أهمية التنفيذ الكامل لاتفاق شرم الشيخ لوقف الحرب في قطاع غزة
رئيس الوزراء يشهد فعاليات منتدى الاستثمار والتجارة المصري الخليجي
بعد خسارة السوبر.. رئيس الزمالك يعقد اجتماعا عاجلا مع جون إدوارد
أمواج عاتية تضرب جزيرة بأسبانيا والسلطات تحذر من البحر
أسعار الأسماك في مصر اليوم الاثنين 10-11-2025
رياضة

منتخب مصر للناشئين يواجه إنجلترا اليوم في كأس العالم تحت 17 عامًا

منتخب مصر للناشئين
منتخب مصر للناشئين
منتصر الرفاعي

يخوض منتخب مصر للناشئين مواليد 2008 مواجهة قوية أمام نظيره الإنجليزي مساء اليوم، الإثنين، ضمن منافسات بطولة كأس العالم تحت 17 عامًا المقامة في قطر، حيث تقام المباراة في السادسة إلا الربع مساءً بتوقيت القاهرة على استاد أكاديمية أسباير 7 بالعاصمة الدوحة.

يدخل المنتخب المصري اللقاء وهو متصدر للمجموعة الخامسة برصيد 4 نقاط جمعها من فوز وتعادل، متفوقًا على منتخب فنزويلا صاحب الرصيد نفسه بفارق الأهداف، بينما يأتي منتخب إنجلترا في المركز الثالث بـ 3 نقاط، ويتذيل منتخب هايتي المجموعة دون نقاط.

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن تعيين طاقم تحكيم برازيلي لإدارة المباراة، حيث يدير اللقاء الحكم زانوفيلي باولو، ويعاونه أوليفيرا نايلون كمساعد أول، وليما لواندرسون كمساعد ثانٍ، بينما يتولى فيجار فرناندو مهام الحكم الرابع، وباوليت كارلوس حكمًا احتياطيًا.

منتخب مصر منتخب إنجلترا الاتحاد الدولي لكرة القدم بطولة كأس العالم

