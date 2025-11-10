منتخب مصر للناشئين يواجه إنجلترا اليوم في كأس العالم تحت 17 عامًا

يخوض منتخب مصر للناشئين مواليد 2008 مواجهة قوية أمام نظيره الإنجليزي مساء اليوم، الإثنين، ضمن منافسات بطولة كأس العالم تحت 17 عامًا المقامة في قطر، حيث تقام المباراة في السادسة إلا الربع مساءً بتوقيت القاهرة على استاد أكاديمية أسباير 7 بالعاصمة الدوحة.

يدخل المنتخب المصري اللقاء وهو متصدر للمجموعة الخامسة برصيد 4 نقاط جمعها من فوز وتعادل، متفوقًا على منتخب فنزويلا صاحب الرصيد نفسه بفارق الأهداف، بينما يأتي منتخب إنجلترا في المركز الثالث بـ 3 نقاط، ويتذيل منتخب هايتي المجموعة دون نقاط.

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن تعيين طاقم تحكيم برازيلي لإدارة المباراة، حيث يدير اللقاء الحكم زانوفيلي باولو، ويعاونه أوليفيرا نايلون كمساعد أول، وليما لواندرسون كمساعد ثانٍ، بينما يتولى فيجار فرناندو مهام الحكم الرابع، وباوليت كارلوس حكمًا احتياطيًا.