قولوا يارب.. الغندور يدعم منتخب مصر للناشئين أمام إنجلترا في المونديال

دعم الإعلامي خالد الغندور منتخب مصر للناشئين في مواجهته اليوم امام المنتخب الإنجليزي في بطولة العالم وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك .



وكتب خالد الغندور :"كل التوفيق لمنتخب مصر اليوم أمام المنتخب الإنجليزي في بطولة العالم لكرة القدم تحت ١٧ سنة.. قولوا يا رب ".



يترقب عشاق كرة القدم المصرية بشغف مباراة حاسمة للمنتخب المصري للناشئين «تحت 17 عامًا» أمام نظيره الإنجليزي، والتي ستُقام اليوم في ختام منافسات المجموعة.

هذه المباراة تمثل منعطفًا حاسمًا للفراعنة الصغار في رحلة البحث عن مكان لهم في دور الـ32 من البطولة.



ترتيب مجموعة مصر للشباب

يمتلك المنتخب المصري 4 نقاط، وهو متساوٍ مع فنزويلا ومتقدم بنقطة واحدة على إنجلترا. لذا، فإن السيناريوهات المطروحة لتأهلهم تتوقف على نتائج هذه الجولة الأخيرة.

جدير بالذكر أن التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق قد حسم نتيجة مباراة منتخب مصر ضد نظيره فنزويلا في المباراة التي جمعت المنتخبين مساء الجمعة 7 نوفمبر 2025، على أرض ملعب اسباير زون، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الخامسة لبطولة كأس العالم تحت 17 سنة التي تستضيفها دولة قطر.

بهذا التعادل رفع منتخب مصر رصيده إلى النقطة 4 في صدارة ترتيب جدول المجموعة الخامسة بكأس العالم تحت 17 سنة، فيما جاء فنزويلا في المركز الثاني بنفس الرصيد ويفصلهما الأهداف المسجلة، ويحل منتخب إنجلترا في المركز الثالث بـ3 نقاط، ومنتخب هايتي في المركز الأخير بدون رصيد.

سيناريوهات تأهل منتخب مصر للشباب

السيناريو الأول: حلم الصدارة

السيناريو الأمثل بالنسبة للمنتخب المصري هو تحقيق الفوز في المباراة القادمة. إذا تمكن الفراعنة من الفوز، سيرتفع رصيدهم إلى 7 نقاط، مما سيمكنهم من تصدر المجموعة. لكن هذا يقتضي أيضًا عدم فوز فنزويلا على هايتي، وهو أمر يبدو صعبًا بالنظر إلى فارق الأهداف الكبير الذي تعاني منه هايتي. وبالتالي، التركيز هنا سيكون على الفوز بعدد كبير من الأهداف، مما سيعزز فرص البلاد في التأهل كمتصدر، خصوصًا إذا تساوى المنتخب المصري مع فنزويلا في رصيد النقاط.