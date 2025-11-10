علاء إبراهيم: ناصر ماهر اتظلم بعدم الانضمام لمنتخب مصر

أكد علاء إبراهيم نجم الأهلي السابق، أن ناصر ماهر لاعب الزمالك تعرض للظلم لعدم تواجده مع منتخب مصر



وقال علاء إبراهيم في تصريحات مع سهام صالح لبرامج الكلاسيكو على قناة أون: ناصر ماهر اتظلم من حسام حسن ويستحق الانضمام للمنتخب واللاعب يقدم مستويات مميزة في الفترة الأخيرة.

وأضاف: ضيق الوقت هو اللي خلى حسام حسن يعلن لأن المباراة النهارده والمعسكر بكرا وإعلان القائمة لم يؤثر على أداء اللاعبين.

وتابع: ماينفعش نحط طاهر مع حسين الشحات وزيزو وبن شرقي والمقارنة بينهم ظالمة هناك فارق كبير في الإمكانيات

وأردف: جراديشار أقل من الأهلي بمراحل وأعتقد لابد من رحيله خلال الفترة المقبلة.