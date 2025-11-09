إعلامي: ناصر ماهر أخطأ في الهجوم على الجهاز الفني للمنتخب

أكد الإعلامي كريم رمزي، أن ناصر ماهر لاعب فريق الزمالك أخطأ بحديثه عن استبعاده من قائمة منتخب مصر وهجومه على حسام حسن المدير الفني للمنتخب.

وقال كريم رمزي في تصريحات لبرنامج لعة والتانية على راديو ميجا إف إم: وجهة نظري أن ناصر ماهر أخطأ بحديثه عن استبعاده من قائمة منتخب مصر لمعسكر نوفمبر.

وأضاف: هذا الوقت ليس للحديث عن مثل هذه الأمور، وتقبل الاستبعاد بصمت أفضل كثيرا عن الحديث بمثل هذه الطريقة وهجومه على حسام حسن.

وتابع: مهند لاشين لاعب فريق بيراميدز تعرض للإصابة، وكان من الوارد أن ينضم ناصر ماهر لقائمة المنتخب، ولكن بعد حديثه بمثل هذه الطريقة أصبح اللاعب خارج حسابات حسام حسن.